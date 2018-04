Stiri pe aceeasi tema

- CASTIGATOR EXATLON 2018: Numarul celor ramasi in cursa pentru marele premiu de 100.000 de euro, pus in joc la Exatlon, este tot mai mic de la o editie la alta. In echipa rosie, cea a Faimosilor, 7 concurenti se lupta pentru a castiga concursul, iar in cea a Razboinicilor sunt 5 oameni care dau tot…

- EXATLON ROMANIA 1 APRILIE LIVE VIDEO KANAL D: Anca Surdu a fost nevoita sa paraseasca competiția Exatlon din motive medicale, iar de curand au aparut primele imagini cu noua membra a echipei „Faimoșilor”. Colegii de ecipa pare ca au integrat-o perfect in echipa, iar ea deja a inceput sa faca fața…

- Oltin Hurezeanu, faimosul pe care publicul larg il vede de cateva lui la Exatlon, a aparut in ipostaze tandre alaturi de Nicoleta Luciu. Concurentul din echipa „Faimoșilor” a aparut intr-un serial alaturi de focoasa bruneta. Oltin a reaparut in atenția publicului odata cu participarea la Exatlon. Nu…

- Este bucurie mare in tabara „Faimoșilor”! Cosmin Cernat a anunțat in ediția de sambata seara (31 martie) de la Exatlon ca noua concurenta urmeaza sa intre in competiția din Republica Dominicana. Ea a venit in locul Ancai Surdu, care a fost nevoita sa se retraga din motive medicale. Deși producatorii…

- A fost o ediție tensionata la „Ferma Vedetelor”, joi seara (29 martie). Deși Chef Patrizia a spus in nenumarate randuri ca nu iși mai dorește sa ramana in concurs, nu ea a fost eliminata. Italianca a pierdut doua probe la duelul cu Dj Wanda, dar cea de-a treia runda a fost cea decisiva. Dj Wanda […]…

- Anda Adam a facut dezvaluiri din culisele show-ului Exatlon. Cantareața a facut parte din echipa Faimoșilor in concursul respectiv, insa a parasit competiția. Diana Bulimar a fost ultima concurenta eliminata, iar acum Anda Adam a vorbit despre strategia „Faimoșilor”. Potrivit strategiei facute de aceștia,…

- Un nou concurent de la Exatlon parasește competiția. Este vorba despre Diana Bulimar, componenta a echipei Faimoșilor. Printre nominalizați se mai aflau Oltin Hurezeanu și Larisa. In prima ei reacție dupa eliminare, Diana a spus ca e bucuroasa ca merge acasa. „Este un reality show, ma bucur ca s-a intamplat…

- EXATLON 26 martie. Cosmin Cernat a urmarit indeaproape evoluția “Faimoșilor” și a “Razboinicilor”, in cadrul celui mai tare concurs din Romania. Show-ul filmat in Republica Dominicana i-a facut pe concurenți sa treaca prin valuri de emoții, mai ales ca se afla și la mare distanța de cei dragi. „Suntem…

- Ionuț „Jaguarul” și-a iesit din minți, dupa ce echipa sa a pierdut in fața Faimoșilor. Giani Kirița i-a injurat, deranjat fiind de stategia Razboinicilor de a juca impotriva lui Oltin. Ionuț nu s-a mai abținut! „Au creat dezavantajul lor in avantaj. Adica faptul ca l-au bagat pe Oltin. Si au bagat fitilele…

- Exatlon 25 martie. ”Faimoșii” s-au impus in fața ”Razboinicilor” cu 10-8, dupa o lupta pe muchie de cuțit și extrem de tensionata, și s-au bucurat de scrisorile pe care le-au primit de acasa, de la familie, prieteni. Draghia a inceput sa planga. ”Faimoșii” au inceput sa planga, atunci cand au citit…

- Exatlon 25 martie. Giani Kirița s-a suparat pe Catalin Cazacu și l-a certat, dupa disputa ”Faimoșilor”, din care cei doi fac parte, cu ”Razboinicii”. Giani Kirița a fost ironic fața de Catalin Cazacu. „Ce faci, ma? Il lași sa traga și te uiți la el? Il lași și dupa aia arunci și tu? Sa nu […] The post…

- Anca Surdu a parasit competiția Exatlon din cauza unor probleme dermatologice. In ultima vreme, sportiva nu a mai putut concura, doar a fost alaturi de colegii sai de pe margine, purtand o șapca bine trasa pe ochi. Nici bine nu a ajuns in țara și i s-a facut dor, atat de echipa, cat și de […] The post…

- Giani Kirița a vorbit despre rolul pe care il are la Exatlon, in echipa “Faimoșilor”. Liderul echipei sale a dezvaluit și motivul pentru care “Razboinicii” pierd la mai multe jocuri. „Liderul e cel mai important pentru ca formeaza echipa. Intre noi nu va fi ca la ei. Razboinicii nu au un lider și nici…

- EXATLON 20 martie. Diana Belbița și Vladimir Draghia au o relație aparte. Cei doi se ințeleg foarte bine și iși permite anumite glume. Recent, tanara a ras de mustața pe care actorul o are in prezent. „Cum s-a indoit!”, a spus Diana Belbița. EXATLON 20 martie. Replica lui Vladimir Draghia nu s-a lasat…

- Ultimele 24 de ore au fost cumplite pentru familia regretatului Andrei Gheorghe. Familia jurnalistului a venit, marți (20 martie), in jurul orei 12:30, la IML, pentru a ridica sicriul. Omul de radio a fost gasit mort in locuința sa, luni seara (19 martie). Era decedat de aproximativ 12 ore, spun anchetatorii,…

- EXATLON 18 MARTIE. Catalin Cazacu a recurs la o transformare radicala de look, chiar in timpul concursului EXATLON din Republica Dominicana. Cuceritorul faimos a pierdut un pariu și a fost nevoit sa se supuna! Catalin Cazacu a pierdut un pariu pe care l-a pus cu Giani Kirița și Vladimir Draghia, așa…

- La ultimele probe, Larisa și Anca Surdu au lipsit. Potrivit colegilor lor, cele doua s-au simțit foarte rau in ultima perioada. Larisa s-a intors in ediția de aseara, 17 martie, Anca a stat pe banca. Ea a fost alaturi de colegii ei și i-a susținut. Telespectatorii au inceput sa-și ridice semne de intrebare.…

- Pariul dintre Giani Kirița, Vladimir Draghia și Catalin Cazacu i-a amuzat pe telespectatorii Exatlon, Cei trei faimoși și-au ras doar barba și au ramas cu mustața. Insa, Alina de la Exatlon a fost „atacata” de rautacioși, pornind de la acest pariu. Mai mulți internauți i-au spus sa iși rada și ea „mustața”.…

- EXATLON ROMANIA: Imediat dupa ce Vladimir Draghia a adus punctul victoriei pentru echipa sa, Faimosii, Giani Kirita si-a indreptat atentia catre Mariana, careia i-a strigat: "Ti-am zis ca te trimit la cotet, Mariano? Ti-am zis ca acolo ti-e locul? 70 de zile sa stai acolo! Capul jos! La cotet!"…

- EXATLON 17 MARTIE. Cunoscut pentru temperamentul sau vulcanic, Giani Kirița a rabufnit in mijlocul unei probe de la ”Exatlon”. Giani s-a luat la harța cu doi dintre oponenții sai. EXATLON 17 MARTIE. Giani Kirița nu s-a putut abține cand Mariana l-a incurajat pe Jaguarul in proba impotriva lui Oltin…

- EXATLON ROMANIA 16 martie 2018. Din promoul ediției de maine, difuzat de Kanal D, se observa cum cei trei Faimoși vin la concurs cu tricourile pe cap, acoperindu-le fața. LIVE VIDEO KANAL D EXATLON ROMANIA 16 martie 2018.. In momentul in care aceștia iși dau jos tricourile, echipa Razboinicilor…

- Pe langa tensiunile care exista la Exatlon, fie intre echipe, fie intre concurenți, exista și momente amuzante. Unul dintre ele a fost atunci cand Vladimir Draghia, Catalin Cazacu și Ion Oncescu (care a parasit deja competiția din cauza problemelor de sanatate) au pierdut un pariu cu Giani Kirița, la…

- Dupa analiza primelor probe prelevate din Lacul Ciric 3, apa acumularii nu a fost poluata, sustin reprezentantii Administratiei Bazinale de Apa Prut – Barlad si ai Sistemului de Gospodarire a Apelor Iasi. Acestia monitorizeaza in permanenta zona Lacului Ciric 3, dupa ce pe suprafata apei a aparut o…

- Mesajul lui Vladimir Draghia pentru tineri. “Exatlon” a devenit rapid, inca de la debut, cel mai iubit reality din Romania, un adevarat fenomen, care a insuflat tuturor categoriilor de public, copii, tineri, parinți sau bunici, dorința de competiție și dragostea pentru sport. Fiecare ediție este urmarita…

- Asia Express a fost pe primul loc pe intervalul de difuzare pe publicul comercial. Exatlon a avut poziția de conducere la nivel național și la orașe. Citeste si EXATLON. COSMIN CERNAT. "Am fost acuzat". Declaratia asteptata de fanii Faimosilor si Razboinicilor Pro TV, cu Ma insoara…

- EXATLON ROMANIA ONLINE KANAL D: Andrei Stoica, ultimul concurent din Echipa Faimosilor care a parasit competitia "Exatlon", in urma unei accidentari misterioase, s-a aflat aseara in platoul "WOWBiz", alaturi de Anda Adam, si ea eliminata din concurs din cauza unei accidentari dificile. Cele doua…

- Fostul actor din „Narcisa salbatica” s-a abonat la reality-show-uri, in care isi demonstreaza abilitatile sportive. Vladimir Draghia poate fi vazut acum la Kanal D, in „Exatlon”, unde face parte din echipa „Faimosilor”, insa in curand il vei vedea si la PRO TV, la „Ferma Vedetelor”, emisiune filmata…

- Exatlon 10 martie. Mariana a izbucnit in lacrimi, atunci cand echipa ”Faimoșilor” a caștigat! Minute in șir a plans concurenta, iar Vladimir Draghia a incercat s-o consoleze. ”Razboinicii vor petrece patru zile in coteț. Exatlon 10 martie. Ediția de sambata seara a fost caștigata de ”Faimoși” cu 5-3,…

- Andrei Stoica a parasit competiția Exatlon din cauza problemelor de sanatate. Sportivul a fost nevoit sa paraseasca Romania și sa se intoarca in Romania, iar aici a fost intampinat de soția lui, de mama și de copii. „Ma simt extraordinar de bine si ma asteptam sa fiu primit bine. Foarte emotionat am…

- La scurt timp dupa ce au aparut primele imagini cu Elena Udrea și Alina Bica, intr-un restaurant din Costa Rica (Vezi AICI imaginile), fosta blonda de la Cotroceni a avut o reacție destul de dura. A scris un mesaj pe rețelele de socializare, in care pare foarte deranjara de faptul ca a fost fotografiata…

- Vladimir Draghia a rabufnit la Exatlon, atunci cand Oltin Hurezeanu, noul concurent din echipa Faimosilor are mari probleme pe traseu. Vladimir Draghia i-a spus unde greseste si spera ca Oltin sa reuseasca sa se integreze. „A fost o proba noua pentru noi astazi. S-a mers pe un traseu nou, un traseu…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, a dezvaluit, in exclusivitate, ca Elena Basescu este gravida! Imediat, fiica cea mica a fostului președinte Traian Basescu a confirmat ca așteapta un copil cu iubitul ei, Catalin „Tomata”, ea fiind gravida in luna a șasea. EBA și Catalin „Tomata” urmeaza sa aiba…

- Personalitatea vulcanica a lui Giani Kirița este deja mega-cunoscuta. Fostul fotbalist este așa de cand se știe și nu vrea sa se schimbe pentru nimeni și nimic. Sportivul a reușit sa-l scoata din sarite pe Gica Hagi in timpul unui medi din campionatul Turciei, in februarie 2005. Liderul echipei „Faimoșilor”…

- Exatlon 28 februarie. A fost o seara exploziva la „Exatlon”. Și asta pentru ca nominalizarile pentru eliminarea concurenților Ștefan și Ionuț i-au surprins pe concurenții din echipa „Faimosilor”. Vladimir Draghia i-a cerut explicații Alinei, iar argumentele sale l-au infuriat pe Alex de la „Razboinici”,…

- Vladimir Draghia face parte din echipa “Faimoșilor” și este unul dintre cei mai buni concurenți de la “Exatlon”, fiind unul dintre favoriți la caștigarea premiului de 100.000 de euro. Tanarul este un impatimit al tatuajelor. Unul singur ii este, insa, cel mai drag. Cel de pe brațul drept, care indica…

- Tensiuni tot mai mari la Exatlon! Luni seara, „Razboinicii” au fost nevoiți sa faca nominalizarile pentru eliminare, dupa ce „Faimoșii” au caștigat confruntarea. Alina a fost concurenta care a caștigat iminutatea datorita punctelor stranse din timpul saptamanii, iar Alex Moraru, cel mai nou membru al…

- In timp ce Vladimir Draghia se lupta pentru echipa „Faimoșii”, la Exatlon, mama copilului lui, Alice, a trecut prin momente grele. Tanara a fost amenințata și este hotarata sa apeleze la ajutorul Poliției. Se pare ca un „fan” a terorizat-o cu mesajele și i-a insultat fetița și pe soțul ei, aflat in…

- Exatlon 25 februarie. O noua victorie pentru concureții ”Faimoșilor” in disputa cu ”Razboinicii”! Giani Kirița a ”explodat” de fericire la finalul intrecerii și i-a felicitate pe colegii lui. Exatlon 25 februarie. Anca Surdu a fost cea care a adus ultimul punct pentru echipa, astfel ca scorul a fost…

- Exatlon 25 februarie. Concurenții din echipa ”Faimoșilor” au discutat cu fanii, pe rețelele de socializare. Aceștia au citit ce le-au scris aceștia și, la randul lor, au raspuns intrebarilor, au adus mulțumiri pentru laude, dar au și raspuns unor intrebari. Victoria din aceasta seara a Faimosilor le-a…

- Mama lui Catalin Cazacu a facut primele declarații despre fiul ei, care se afla de mai bine de o luna in Republica Dominicana, la emisiunea Exatlon. Familia este alaturi de sportiv și abia il așteapta sa se intoarca acasa, deoarece ii duc dorul foarte tare. “Catalin se lupta fantastic la Exatlon. El…

- Exatlon 20 februarie. Vizita neașteptata in echipa Faimoșilor! Pe atunci, aceștia se aflau in coteț. Un șobolan a intrat peste ei, dar tarziu și-au dat seama, fiind intuneric. Exatlon 20 februarie. Diana Belbița știe cel mai bine cum e sa se plimbe un șobolan pe la capul tau. Ea a pocestit ce s-a intamplat.…

- Exatlon 20 februarie. Giani Kirița este marele absent al concursului de marți seara! Fostul fotbalist a ajuns la spital, in urma unei accidentari. El va fi supus unui test medical. Nu se cunoaște, deocamdata, ce are Giani. Dupa ce Ion Oncescu a parasit competiția din motive de sanatate, Giani a ajuns…

- A fost fericire mare in tabara „Razboinicilor”, dupa ce aceștia au caștigat ingredientele unei petreceri in fața „Faimoșilor”, la un scor de 10-6. Dupa victorie, s-a dansat, s-a cantat și s-a mancat pe indelete la petrecere. S-a lasat și cu cateva lecții de dans. Alex a vrut sa fie profesorul de dans…

- EXATLON ROMANIA. E fericire mare in tabara Razboinicilor dupa ce au castigat ingredientele unei petreceri in fata Faimosilor la un scor categoric: 10-6. S-a dansat, s-a cantat si s-a mancat la petrecerea Razboinicilor. Alex i-a oferit Roxanei cateva lectii de dans, Mariana si Alina s-a relaxat iar…

- Larisa de la Exatlon este o sportiva buna si a demonstrat asta si in Republica Dominicana, unde a reusit sa castige cele mai multe probe in care a luptat impotriva „Razboinicilor”. Desi este noua in concurs, colegii sai nu au nominalizat-o pentru eliminare. Telespectatorii emisiunii nu stiu inca foarte…

- Ca in fiecare saptamana, echipa care pierde jocul pentru imunitate trebuie sa faca trei propuneri pentru eliminare, votul decisiv fiind al telespectatorlior. Prima propunere a fost facuta de intreaga echipa, prin vot si l-a vizat pe Ion Oncescu A doua propunere este facuta de Catalin…

- Aseara, Faimosii au pierdut la un punct diferenta, la proba de baraj stafeta mixt, cand franghia la capatul careia era atasata o placa de surf l-a pus in incurcatura pe Vladimir Draghia, unul dintre cei mai experimentati concurenti de la “Exatlon”.

- Vladimir Draghia este unul dintre cei mai buni concurenti de la Exatlon, facand parte din echipa Faimosilor. El a demonstrate ca face fata cu brio competitiei si a reusit sa stranga cele mai multe puncta pana acum, fiind chiar si inaintea lui Giani Kirita sau a Ionut de la Razboinicii.

- Claudia Pavel s-a intors in tara, joi noapte, dupa eliminarea de la Exatlon. Cream este cea de-a doua vedeta care pleaca din echipa „Faimosilor”, dupa ce Anda Adam a fost eliminata saptamana trecuta in urma unei accidentari grave la genunchi. Cantareata a fost asteptata la aeroport de sora ei, Paula,…

- Fetele de la echipa ”Razboinicii” au avut o noapte de vis, dupa ce luni au castigat in fata ”Faimosilor”, atat casa, cat si imunitatea. Ei au fost net superiori, lasandu-i cu ochii in soare pe Giani Kirita, Oncescu si celelalte vedete.