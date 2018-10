Stiri pe aceeasi tema

- Diana Senteș a abandonat competiția Exatlon și susține ca a avut motive intemeiate sa faca acest lucru. Bruneta le-a dat peste nas foștilor ei colegi din echipa „Razboinicii”. Fosta concurenta a spus ca aceștia nu mai erau umani și ca nu știau sa se comporte normal. Diana Senteș le-a aruncat cuvinte…

- Dupa ce Diana Senteș a abandonat competiția Exatlon, o noua concurenta o va inlocui in echipa Razboinicilor. In ediția de miercuri, atat concurenții, cat și telespectatorii vor afla cine este persoana care o va inlocui pe Diana, in show-ul din Republica Dominicana. In imaginile difuzate in promo-ul…

- Doru Mureșan susține ca Ana Otvoș, Ciprian Silași și Iulian Pitea nu-l agreaza absolut deloc, motiv petru care cei trei au facut front comun impotriva lui. De altfel, Doru Mureșan nu a ezistat sa-i numeasca pe aceștia “perverși” pe colegii de la „Razboinicii”. „Cu siguranta o sa iau si eu o medalie.…

- In editia de astazi a reality-ului „Exatlon”, difuzat incepand cu ora 19:45, la Kanal D, Razboinicii si Faimosii se vor duela pe terenul din Republica Dominicana pentru premiul pus in joc – panoul cu bani. Dupa ce au pierdut vila, in confruntarea cu adversarii, Faimosii au fost trimisi la baraca, starea…

- Prezentatorul de la Exatlon a marturisit ca i-ar placea sa fie concurent in show și crede ca ar rezista o perioada. Cosmin Cernat a declarat ca nu ar face-o pentru bani, ci pentru experiența unica pe care ar trai-o alaturi de ceilalți concurenți din Republica Dominicana. Cosmin Cernat a dezvaluit ca…

- Beatrice, una dintre concurentele de la Exatlon 2, s-a simțit extrem de rau, nu a mai putut respira și a avut nevoie de intervenția medicilor. Aceasta a susținut ca iși mai simțea mainile, ca are gura incleștata și dificultați grave in a mai respira. Motiv pentru care “Razboinicii” i-au fost alaturi…

- Cantarețul a explicat care a fost motivul pentru care a decis sa abandoneze competiția, și marturisește ca aștepatarile lui erau altele. Cantaretul What’s Up (29 de ani) a hotarat sa paraseasca show-ul „Exatlon“, difuzat de Kanal D. Anuntul a fost facut de prezentatorul Cosmin Cernat, iar printre motivele…

- Razboinica Beatrice a facut senzație la Exatlon, uimindu-și colegii. Cu doar cateva zile in urma fusese pe punctul de a se ineca, fiind scoasa din apa, pe brațe, de salvamari. Explicația este simpla. Saptamana trecuta, Razboinicii au caștigat vila, astfel incat Beatrice a avut acces nelimitat la piscina.…