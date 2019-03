Stiri pe aceeasi tema

- EXATLON, 16 martie. Faimoși vs. Razboinici, duel aprig. In aceasta seara, cele doua echipe, Faimoșii și Razboinicii iși vor masura puterile intr-o noua confruntare, dupa ce Ana Mihaela Popescu a fost eliminata.

- De cand a inceput Exatlon 3, Faimoșii stau in vila, in timp ce Razboinicii nu mai reușesc sa iasa din baraca. Dupa o perioada de cadere, echipa albastra iși revenise și caștigase de trei ori in ultimele zile. Adversarii pareau demoralizați și pregatiți sa paraseasca locul unde au stat in ultimele saptamani.

- Alex Stoica de la Exatlon a facut declarații emoționante in cadrul ediției de sambata seara. Razboinicul s-a confesat antrenorului sau, Giani Kirița, care a fost extrem de impresionat de povestea concurentului. Tatal lui Alex a murit in urma cu doar cateva luni, pe 30 august, de Sfantul Alexandru,…

- Surpriza pentru concurenții de la Exatlon, care in ediția de sambta seara 26 ianuarie, au aflat cine sunt cei doi barbați mascați, prezenți in Republica Dominicana. Faimoșii și Razboinicii au aflat ca e vorba despre Vladimir Draghia și Giani Kirița, insa nu știau ce echipe vor pregati fiecare dintre…

- Beatrice Olaru a vrut sa-i dea bani lui Alin Andronic chiar in camera de hotel din Republica Dominicana. "Nu a fost un discurs invatat. Cand Cosmin Cernat mi-a spus sa vorbesc am spus ce mi-a trecut prin minte. Am multumit mamei mele si iubitului meu, pentru ca ei reprezinta familia mea. Am…