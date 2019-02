EXATLON 16 FEBRUARIE 2019 LIVE ONLINE. Televiziunea turca a incercat in nenumarate randuri sa-l capteze pe Alin Andronic in alte proiecte. L-au dorit antrenor, iar Catalin Botezatu chiar l-a invitat sa-i fie model. Insa razboinicul a ales sa ramana in Germania si sa nu se mai alature Kanal D in alte proiecte. Chiar daca momentan nu se va intoarce la adevaratul Exatlon, ei bine va fi antrenor pentru cei mici. Și nu singur, ci alaturi de fosti colegi de-ai sai din editiile 1 si 2.

"Sunt extrem de emotionat sa impartasesc cu voi o intalnire de suflet! Astfel, eu si colegii mei de la Exatlon,…