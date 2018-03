Stiri pe aceeasi tema

- EXATLON ROMANIA 14 martie LIVE VIDEO KANAL D. Razboinicii au pierdut lupta pentru casa și imunitate. Din pacate, sportivii sunt nevoiți sa mai elimine inca un concurent, cei nominalizați fiind Lupu, Roxana și Alina. EXATLON ROMANIA 14 martie LIVE VIDEO KANAL D. EXATLON ROMANIA 14 martie LIVE…

- EXATLON 13 martie. “Razboinicii” Anca Mihailescu și Alex Moraru și-au reproșat diverse lucruri din competiție. Dar, in cele din urma, au ajuns la un consens. Și-au dat dreptate in ceea ce privește falsitatea “Razboinicilor”. „In ultima perioada erau bisericuțe. Mariana cu Alina, Ștefan cu Alex. Alex…

- EXATLON 13 martie. “Razboinicii” au avut o evoluție dezastruoasa. Au pierdut, pentru a patra oara la rand, in fața celor de la “Faimoșii”. Motiv numai bun pentru Anca Mihailescu, care i-a facut praf pe invinși. Aceasta a mai dezvaluit ca o bucura enorm infrangerea lor. ”Clar am o problema cu Alex. El…

- EXATLON 13 martie. “Razboinicii” au pierdut lupta pentru casa și imunitate. Motiv pentru care sunt nevoiți sa mai elimine un concurent. Au avut dreptul la nominalizare Alex și Ștefan, care sunt cei doi protejați. “Nominalizarea mea va fi Lupu. In ultima saptamana nu a putut aduce foarte multe puncte…

- EXATLON 13 martie. “Faimosii” au toate motivele sa fie mandri. Au ieșit victorioși in edișia de marți, pentru a patra oara la rand. Fapt care i-a adus pe concurenții de la “Razboinicii” in pragul depresiei. Au fost extrem de triști, dar au avut puterea sa felicite echipa adversa. ”Imi pare rau ca am…

- EXATLON 13 martie. Miza importanta in aceasta ediție. Echipa invingatoare ar urma sa se aleaga cu protecție și casa pentru trei nopți. “Faimoșii” vin dupa trei victorii consecutive. Ramane de vazut daca a venit și timpul “Razboinicilor”, daca vor sparge, din nou, gheața. EXATLON 13 martie. Aceștia din…

- Exatlon 13 martie. Ediția a inceput intr-o nota amuzanta. Din cauza plictiselii, “Razboinicii” au practicat mai multe jocuri. Mariana a fost provocata de Alex sa spuna cat de rapid ar manca un sticks daca la capatul celalalt s-ar afla Giani Kirița. Exatlon 13 martie. Mariana a ales, insa, sa “fure”…

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO ONLINE 13 MARTIE. FAIMOȘII - RAZBOINICII, lupta pentru IMUNITATE, nou TRASEU ”Faimoșii” și ”Razboinicii” se lupta, de la ora 19:45, pentru a-și menține echipa unita. In momentul in care o echipa pierde proba pentru imunitate, in respectiva echipa apar tensiuni și conflicte,…

- EXATLON ROMANIA: Merve, jucatoarea Turciei, s-a taiat destul de serios la picior pe traseu dar a strans din dinti si a reusit sa duca jocul pana la capat, aducand punctul pentru Turcia. La final insa aceasta s-a prabusit pe nisip, sub privirile ingrozite ale colegilor ei, care i-au sarit…

- Exatlon 10 martie. Mariana a izbucnit in lacrimi, atunci cand echipa ”Faimoșilor” a caștigat! Minute in șir a plans concurenta, iar Vladimir Draghia a incercat s-o consoleze. ”Razboinicii vor petrece patru zile in coteț. Exatlon 10 martie. Ediția de sambata seara a fost caștigata de ”Faimoși” cu 5-3,…

- Exatlon 10 martie. Oltin, din echipa ”Faimoșii”, nu are viața ușoara! Doua dintre adversarele i-au pus deja eticheta sportivului! Concureaza prea puțin, a pierdut mereu și nu sunt deloc impresionate de felul in care ”jongleaza” cu mingea. Diana Belbița și Larisa de la Razboinici au discutat despre Oltin…

- Roxana de la Exatlon are susținatori in toata țara, dar cei mai mulți sunt la Ramnicu Valcea. Acolo locuiește și muncește „razboinica”. Tanara este antrenoare de Kangoo Jumps. Colegele și elevele Roxanei ii duc dorul și au vrut sa-i arata cat de mult o susțin. Imbracate in tricouri albastre, cu sigla…

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D: Concurentul eliminat in ediția difuzata miercuri, 7 martie, a fost Alex Moraru. Concurenții și-au luat la revedere de la el și s-au imbrațișat. EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D Alex și-a incurajat echipa, spunandu-le ca trebuie sa fie tari, puternici…

- Anda Adam a fost eliminata si regreta ca a parasit concursul EXATLON. EXATLON ROMANIA. Vorbe GRELE aruncate intre FETE: "Este o vipera! Una iti spune in fata, alta face in lipsa ta!" "La doua zile dupa ce am ajuns la Exatlon am mancat orez fiert și linte. E binevenit. Sper sa ma recuperez…

- Anda Adam rupe tacerea despre Exatlon. Artista a vorbit in cadrul emisiunii de la Kanal D, despre perioada dificila și despre momentele emoționante petrecute in Republica Dominicana. “Poate fata. Operație, Exatlon, orez, linte..Praf de alunecare, deși n-am avut o iarna rea, se pare ca alunecușul e destul…

- Andrei Stoica a parasit competiția Exatlon din cauza problemelor de sanatate. Sportivul a fost nevoit sa paraseasca Romania și sa se intoarca in Romania, iar aici a fost intampinat de soția lui, de mama și de copii. „Ma simt extraordinar de bine si ma asteptam sa fiu primit bine. Foarte emotionat am…

- EXATLON 7 martie. Saptamanile petrecute impreuna i-a unit enorm, iar greutațile și probele complicate i-au facut sa fie la fel ca o familie. Astfel, la fiecare eliminare, tristețea și lacrimile apar pe chipurile concurenților de la „Exatlon”. In seara aceasta, mulți dintre participanți nu și-au putut…

- Exatlon 6 martie. Disputa verbala intre doi concurenți de la ”Faimoșii” și ”Razboinicii”, in timpul intrecerii caștigate de primii. Alexandru a avut ceva de reproșat, dar replica lui Catalin Cazacu a venit prompt. Exatlon 6 martie. „Dificila e situația in care ne aflam, noi suntem 5 baieți, iar ei sunt…

- Anca, fosta concurenta la Exatlon, a avut o confruntare in direct cu mama Alinei, concurenta pe care Anca o vrea afara din concurs. Alina este nominalizata pentru eliminare din echipa Razboinicilor, iar Anca se bucura pentru acest lucru. „Nu fac foarte bine, am simtit ca va fi nominalizata. Ma asteptam.…

- EXATLON 5 MARTIE. Giani Kirita, a cedat! El s-a prabușit din cauza oboselii. S-a intamplat in timpul meciului international la care participa Romania, Turcia și Grecia. Coechipierii s-au strans in jurul lui, plini de emoții, și i-au acordat primul ajutor fostului fotbalist. Dupa mai multe curse consecutive,…

- EXATLON 3 MARTIE. In lipsa Alinei, nominalizata pentru eliminare din echipa ”Razboinicilor”, colegii ei și-au dat drumul la gura! Criticile au inceput sa zboare in direcția acestora, mulți considerand ca plecarea ei ar fi fost un lucru bun pentru echipa, care nu va mai fi trasa in jos! Cel care a spus…

- Anca Mihailescu este una dintre concurentele care a parasit competiția „Exatlon” de curand, iar acest lucru s-a facut cu mici scantei. Proaspat intoarsa din Republica Dominicana, fosta participanta a fost așteptata la aeroport de fratele ei și o echipa de jurnaliști. In cadrul interviului, bruneta „a…

- EXATLON ROMANIA: Luni seara, in urma pierderii luptei pentru casa si imunitate, #Razboinicii au fost nevoiti sa nominalizeze trei dintre ei pentru eliminare Cei trei nominalizati au fost Anca, din partea echipei, Ionut, din partea Alinei si Stefan din partea lui Alex Moraru. Telespectatorii…

- Exatlon 27 februarie. Odata cu eliminarile, tensiunile au aparut din nou la Exatlon. Nominalizarea Alinei i-a surprins și suparat foarte tare pe Razboinici și au susținut ca este cea mai falsa persoana din concurs. Concurenta s-a aparat cu lacrimi in ochi și a dezvaluit ca Ionuț a amenințat-o pe Mariana…

- Exatlon 27 februarie. Anca, de la echipa ”Razboinicii”, va pleca acasa! Ea a fosat eliminata marți din competiția care are loc in Republica Dominicana. Ștefan și Anca au fost nominalizati spre eliminare, iar Cosmin Cernat dat mai tarziu vestea. Anca a fost concurenta care va parasi competiția. „Numele…

- Oltin Hurezeanu, prietenul lui Ion Oncescu, erste noul concurect al reality show-ului din Republica Dominicana. El a pierdut insa prima proba, iar reacțiile nu s-au lasat așteptate. Mariana a marturisit ca ii pare rau ca Oltin nu a facut fața probei. „Mi-e mila de el”, a spus Mariana. „Va pare rau?…

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D 2018. "Sa voteze acum fanii faimoșilor fix invers. Sa vezi nenorocire" EXATLON ROMANIA ELIMINARE 27 februarie. Luni seara, Faimoșii au caștigat proba, prin urmare nu au fost nevoiți sa propuna persoane pentru eliminare. Razboinicii s-au luptat pentru imunitate,…

- Tensiuni tot mai mari la Exatlon! Luni seara, „Razboinicii” au fost nevoiți sa faca nominalizarile pentru eliminare, dupa ce „Faimoșii” au caștigat confruntarea. Alina a fost concurenta care a caștigat iminutatea datorita punctelor stranse din timpul saptamanii, iar Alex Moraru, cel mai nou membru al…

- Inca o confruntare a avut loc, luni seara, intre “Faimoși” și “Razboinici”. Echipa roșie s-a intors mulțumita in tabara, in timp ce echipa albastra trebuie sa iși elimine un membru. In timp ce Alina a fost concurenta care a caștigat imunitatea datorita punctelor stranse in timpul saptamanii, Alex Moraru…

- A fost o ediție istorica la Exatlon, weekend-ul trecut. Pentru prima data de cand a fost lansat show-ul, echipa Romaniei a caștigat pentru prima data o partida impotriva unei echipe straine. Cu toate acestea, victoria romanilor a fost pusa sub semnul intrebarii de fanii echipei din Turcia. Aceștia i-au…

- Momente emoționante la Exatlon. Concurenții au izbucnit in lacrimi, atunci cand au fost intrebați pe cine vor sa aiba alaturi. Concurentii au vorbit despre dramele din viata lor, in ediția de duminica, 25 februarie. Mariana, Alina, Diana Belbita, Larisa si Ionut nu si-au mai putut stapani lacrimile…

- Exatlon 25 februarie. Momente emotionante ieri seara, la Exatlon, unde concurentii au vorbit despre dramele din viata lor. Mariana, Alina, Diana Belbita, Larisa si Ionut nu si-au mai putut stapani lacrimile atunci cand au fost intrebați cine ar fi persoana pe care și-ar dori sa o aiba alaturi in Republica…

- Exatlon 25 februarie. O noua victorie pentru concureții ”Faimoșilor” in disputa cu ”Razboinicii”! Giani Kirița a ”explodat” de fericire la finalul intrecerii și i-a felicitate pe colegii lui. Exatlon 25 februarie. Anca Surdu a fost cea care a adus ultimul punct pentru echipa, astfel ca scorul a fost…

- Exatlon 2018. Anca susține, sus și tare, ca eliminarea lui Radu din competiție este un lucru pozitiv pentru ”Razboinicii”! Exatlon 24 februarie. ”Eu ma simt foarte bine, Cosmin. Sunt un om sensibil, plecarea lui Radu a lasat un gol, avem mai mult loc. Eu cred ca s-a spart ghinionul, o sa ne fie mult…

- Anca, Alexandru și Radu! Ei au fost concurenții din echipa „Razboinicii” care au fost propuși spre eliminare. Votul telespectatorilor a decis insa care dintre participanți sa pasaseasca „Exatlon”. Prezentatorul emisiunii a fost uimit de reacțiile celor care au ramas in cunoscutul concurs. Deși membrii…

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D 20 FEBRUARIE 2018. Seara plina de tensiuni in echipa Razboinicilor. Nominalizarile i-au facut sa dea cartile pe fata si au iesit scantei. Anca a fost nominalizarea echipei, majoritate fiind de acord ca ea nu a reusit sa se integreze si ca de cele mai multe…

- Un concurent din tabara Razboinicilor va parasi competiția „Exatlon”. Luni seara a fost una decisiva pentru concureții de la „Exatlon”, cei care si-au disputat dreptul la imunitate, in competiția pe traseul dificil. Mai determinați ca niciodata pentru a nu fi puși iar in postura ultimelor doua saptamani…

- Conflictul dintre Anca de la Razboinicii si Giani Kirita a dat nastere unui al conflict. Giani l-a luat in vizor direct pe Lupu, unul din cei mai noi concurenti, care a incercat sa nu ia in serios tensiunea creata de Giani.„Ce poti sa faci, frate? Du-te ba de aici!”, a spus Lupu. „Nu esti „ba” cu mine”,…

- Exatlon 19 februarie. Giani Kirita și Catalin Cazacu au criticat-o pe Anca. Fostul fotbalist susține ca ”razboinca” este mult prea „mica”, iar din acest motiv a simțit nevoia sa o urecheze puțin. „Am vazut ca a fost un schimb de replici intre Giani și Anca, nici eu nu am fost foarte atent la ce și-au…

- Mariana de la ”Razboinicii” este convinsa ca va caștiga marea competiție! Ea și-a facut și planurile, dupa ce se va incheia provocarea din Republica Dominicana. A recunoscut ca nu știe sa inoate, dar se va pune la punct in Romania. Și nu oricum, la cel mai inalt nivel. Exatlon 19 februarie. Mariana…

- Se pare ca la Exatlon se naște o noua idila. Ștefan (25 de ani) și Alina (31 de ani) din echipa „Razboinicilor” par din ce in ce mai apropiați. Ambii sunt tineri și frumos, iar telespectatorii cred ca intre cei doi poate fi o relație. Alina sta mai mult langa Mariana, dar anumite gesturi și […] The…

- EXATLON ROMANIA. E fericire mare in tabara Razboinicilor dupa ce au castigat ingredientele unei petreceri in fata Faimosilor la un scor categoric: 10-6. S-a dansat, s-a cantat si s-a mancat la petrecerea Razboinicilor. Alex i-a oferit Roxanei cateva lectii de dans, Mariana si Alina s-a relaxat iar…

- EXATLON 13 februarie. Disputa cu reprezentativa Mexicului a condus la o accidentare grava a unei concurente din echipa ”Razboinicii”. Alina s-a lovit la picior, astfel ca ar putea sa lipseasca o perioada. A

- Ca in fiecare saptamana, echipa care pierde jocul pentru imunitate trebuie sa faca trei propuneri pentru eliminare, votul decisiv fiind al telespectatorlior. Prima propunere a fost facuta de intreaga echipa, prin vot si l-a vizat pe Ion Oncescu A doua propunere este facuta de Catalin…

- Mariana face parte la ”Exatlon” din echipa ”Razboinicii”, formata din oamenii necunoscuți publicului, dar care sunt pasionați de sport. Concurenta a atras atenția din prima prin ambiția ei și prin aspectul de femeie puternica, insa puțini știu care este povestea ei. Mariana are la activ peste 20 de…

- Tensiuni la Exatlon dupa plecarea Claudiei Pavel. Catalin Cazacu a rabufnnit atunci cand „preferata” lui a fost atacata. „Sunt demoralizati dupa ce a plecat Claudia. Mai ales Cazacu nu cred ca mai ia un punct vreo luna de zile”, a spus Alina din echipa Razboinicilor. Mai mult, Alex considera ca ea…

- Surpriza sambata seara, 3 februarie, la Exatlon. Competiția de la Kanal D s-a imbogațit cu patru noi concurenți, cate doi pentru fiecare echipa, potrivit click.ro. Roxana si Alex s-au alaturat echipei Razboinicii, iar Florian (Flo) și Larisa au intrat in concurs de partea Faimoșilor, conform sursei…

- Mariana si Alina au legat o relatie aparte pe durata show-ului “Exatlon”, iar acest lucru nu mai reprezinta un secret pentru absolut nimeni. “Razboinicii” au castigat proba si s-au intors in casa, motiv pentru care Mariana nu a putut sa-si stapaneasca bucuria si i-a facut o propunere inedita prietenei…

- Gestul Alinei de la “Exatlon” in fața colegilor sai. Maine seara, la ora 20:00 urmeaza un nou episod al celei mai iubite competitii, incepand cu ora 20:00, la Kanal D! Jocurile sunt facute, alianțele și strategiile puse la punct, insa inaintea concursului de maine seara intre cele doua tabere, pe traseul…

- Giani Kirita, unul dintre concurentii care intregeste echipa “Faimosilor”, de la Exatlon, reality-ul difuzat de sambata pana marti, de la ora 20:00, la Kanal D, duce dorul tabieturilor de acasa. Giani, care se poate lauda cu un bogat palmares sportiv, el avand peste 15 ani de cariera in…