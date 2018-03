Stiri pe aceeasi tema

- EXATLON 14 martie. “Razboinicii” au pierdut lupta pentru casa și imunitate. Motiv pentru care sunt nevoiți sa mai elimine un concurent. Cei trei nominalizati sunt Lupu, Roxana și Alina. „Mi-ar parea foarte rau sa plec acasa pentru ca simt ca nu am reușit sa fiu in forma maxima, in care ma știu eu, ca…

- EXATLON ROMANIA 14 martie LIVE VIDEO KANAL D. Razboinicii au pierdut lupta pentru casa și imunitate. Din pacate, sportivii sunt nevoiți sa mai elimine inca un concurent, cei nominalizați fiind Lupu, Roxana și Alina. EXATLON ROMANIA 14 martie LIVE VIDEO KANAL D. EXATLON ROMANIA 14 martie LIVE…

- EXATLON 13 martie. “Razboinicii” Anca Mihailescu și Alex Moraru și-au reproșat diverse lucruri din competiție. Dar, in cele din urma, au ajuns la un consens. Și-au dat dreptate in ceea ce privește falsitatea “Razboinicilor”. „In ultima perioada erau bisericuțe. Mariana cu Alina, Ștefan cu Alex. Alex…

- EXATLON 13 martie. “Razboinicii” au pierdut lupta pentru casa și imunitate. Motiv pentru care sunt nevoiți sa mai elimine un concurent. Au avut dreptul la nominalizare Alex și Ștefan, care sunt cei doi protejați. “Nominalizarea mea va fi Lupu. In ultima saptamana nu a putut aduce foarte multe puncte…

- EXATLON 13 martie. Miza importanta in aceasta ediție. Echipa invingatoare ar urma sa se aleaga cu protecție și casa pentru trei nopți. “Faimoșii” vin dupa trei victorii consecutive. Ramane de vazut daca a venit și timpul “Razboinicilor”, daca vor sparge, din nou, gheața. EXATLON 13 martie. Aceștia din…

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO ONLINE 13 MARTIE. FAIMOȘII - RAZBOINICII, lupta pentru IMUNITATE, nou TRASEU ”Faimoșii” și ”Razboinicii” se lupta, de la ora 19:45, pentru a-și menține echipa unita. In momentul in care o echipa pierde proba pentru imunitate, in respectiva echipa apar tensiuni și conflicte,…

- Mariana de la Exatlon ascunde o drama pe care nimeni nu a știut-o pana acum. Mariana a vrut sa dea la facultate, la Educație Fizica și Sport (ANEFS), insa nu a putut din pricina unei operații. Așa a ajuns Mariana sa lucreze ca menajera, o meserie de care este mandra și care o ajuta sa […] The post Drama…

- Cum a fost primit Andrei Stoica la revenirea in țara, dupa ce a parasit Exatlon. Cei doi copii ai sai, Albert și Alex, in varsta de 4, respectiv 2 ani, soția sa, Andra, parinții, fratele sau, Bogdan Stoica, rude și prieteni, inarmați cu un banner urias cu momente din competitia “Exatlon” l-au asteptat…

- Anda Adam a fost eliminata si regreta ca a parasit concursul EXATLON. EXATLON ROMANIA. Vorbe GRELE aruncate intre FETE: "Este o vipera! Una iti spune in fata, alta face in lipsa ta!" "La doua zile dupa ce am ajuns la Exatlon am mancat orez fiert și linte. E binevenit. Sper sa ma recuperez…

- Anda Adam rupe tacerea despre Exatlon. Artista a vorbit in cadrul emisiunii de la Kanal D, despre perioada dificila și despre momentele emoționante petrecute in Republica Dominicana. “Poate fata. Operație, Exatlon, orez, linte..Praf de alunecare, deși n-am avut o iarna rea, se pare ca alunecușul e destul…

- Exatlon. O noua eliminare! Echipa Razboinicilor a pierdut un alt membru în cursa Extalon catre marele premiu. Cei trei nominalizați au fost Alex Moraru, Alina și Lupul, iar unul dintre ei a fost nevoit sa paraseasca competiția.

- Eliminare surpriza la Exatlon, in ediția de miercuri seara, 7 martie. Din pacate, Alex a parasit competiția cu lacrimi in ochi, mai ales ca nu se aștepta ca publicul sa il vrea acasa. Cele trei nominalizari au venit ca un trasnet pentru Alina, Alex și Lupu, dar si pentru cei cu care s-au imprietenit…

- Anca de la Exatlon a avut o confruntare in direct cu fostul ei coleg de echipa și rival Radu. Anca și Radu au avut mai multe dispute in timp ce faceau ambii parte din echipa „Razboinicilor” de la Exatlon. „M-am bucurat enorm cand a plecat. Nu-l mai suportam sa-l vad. Locul lui Radu clar nu […] The post…

- Claudia Pavel a vorbit despre experiența la Exatlon, dar și ce i s-a intamplat in primele zile cand a revenit acasa. Ea a mai spus ca nu ar sta pe ganduri daca i s-ar mai propune o experiența cum a fost aceea din Republica Dominicana. Aflata la masa juriului in locul lui Catalin Botezatu, la […] The…

- A fost o ediție plina de surprize mai mult sau mai puțin placute la „Exatlon”. Și asta pentru ca unii dintre concurenți aflați in palpitanta competiție au primit o lovitura dura in timpul nominalizarilor. Astel, in curand, inca un participant va parasit emisiunea „Exatlon”. Citește și: EXATLON 5 MARTIE.…

- Anca, fosta concurenta la Exatlon, a avut o confruntare in direct cu mama Alinei, concurenta pe care Anca o vrea afara din concurs. Alina este nominalizata pentru eliminare din echipa Razboinicilor, iar Anca se bucura pentru acest lucru. „Nu fac foarte bine, am simtit ca va fi nominalizata. Ma asteptam.…

- EXATLON 3 MARTIE. In lipsa Alinei, nominalizata pentru eliminare din echipa ”Razboinicilor”, colegii ei și-au dat drumul la gura! Criticile au inceput sa zboare in direcția acestora, mulți considerand ca plecarea ei ar fi fost un lucru bun pentru echipa, care nu va mai fi trasa in jos! Cel care a spus…

- Anca Mihailescu este una dintre concurentele care a parasit competiția „Exatlon” de curand, iar acest lucru s-a facut cu mici scantei. Proaspat intoarsa din Republica Dominicana, fosta participanta a fost așteptata la aeroport de fratele ei și o echipa de jurnaliști. In cadrul interviului, bruneta „a…

- EXATLON ROMANIA. Mama Ancai de la Exatlon a reacționat dupa ce fiica ei a fost eliminata din competiție in urma voturilor telespectatorilor, la nominalizarea echipei. Mama Ancai spune ca eliminarea fiicei sale de la Exatlon o bucura și nu a reprezentat o surpriza pentru ea. EXATLON ROMANIA. "Ma…

- Exatlon 28 februarie. A fost o seara exploziva la „Exatlon”. Și asta pentru ca nominalizarile pentru eliminarea concurenților Ștefan și Ionuț i-au surprins pe concurenții din echipa „Faimosilor”. Vladimir Draghia i-a cerut explicații Alinei, iar argumentele sale l-au infuriat pe Alex de la „Razboinici”,…

- EXATLON ROMANIA: Luni seara, in urma pierderii luptei pentru casa si imunitate, #Razboinicii au fost nevoiti sa nominalizeze trei dintre ei pentru eliminare Cei trei nominalizati au fost Anca, din partea echipei, Ionut, din partea Alinei si Stefan din partea lui Alex Moraru. Telespectatorii…

- EXATLON ROMANIA. Anca de la Razboinici a fost eliminata de la EXATLON ROMANIA, in ediția de marți seara. EXATLON ROMANIA. "Numele celei care va pleca in Romania, dar o parte din sufletul ei va ramane aici, este Anca", a anuntat Cosmin Cernat. EXATLON ROMANIA. "Asa sunt eu, sunt un om…

- Anca de la Razboinici a fost eliminata de la Exatlon, in ediția de marți seara. Inainte sa se anunte ca Anca este cea care va pleca acasa, concurentii nominalizati au spus tot ce au pe suflet, in fața celor prezenți. „Numele celei care va pleca in Romania, dar o parte din sufletul ei va ramane aici,…

- Exatlon 27 februarie. Odata cu eliminarile, tensiunile au aparut din nou la Exatlon. Nominalizarea Alinei i-a surprins și suparat foarte tare pe Razboinici și au susținut ca este cea mai falsa persoana din concurs. Concurenta s-a aparat cu lacrimi in ochi și a dezvaluit ca Ionuț a amenințat-o pe Mariana…

- Exatlon 27 februarie. Anca, de la echipa ”Razboinicii”, va pleca acasa! Ea a fosat eliminata marți din competiția care are loc in Republica Dominicana. Ștefan și Anca au fost nominalizati spre eliminare, iar Cosmin Cernat dat mai tarziu vestea. Anca a fost concurenta care va parasi competiția. „Numele…

- Oltin Hurezeanu, prietenul lui Ion Oncescu, erste noul concurect al reality show-ului din Republica Dominicana. El a pierdut insa prima proba, iar reacțiile nu s-au lasat așteptate. Mariana a marturisit ca ii pare rau ca Oltin nu a facut fața probei. „Mi-e mila de el”, a spus Mariana. „Va pare rau?…

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D 2018. "Sa voteze acum fanii faimoșilor fix invers. Sa vezi nenorocire" EXATLON ROMANIA ELIMINARE 27 februarie. Luni seara, Faimoșii au caștigat proba, prin urmare nu au fost nevoiți sa propuna persoane pentru eliminare. Razboinicii s-au luptat pentru imunitate,…

- Tensiuni tot mai mari la Exatlon! Luni seara, „Razboinicii” au fost nevoiți sa faca nominalizarile pentru eliminare, dupa ce „Faimoșii” au caștigat confruntarea. Alina a fost concurenta care a caștigat iminutatea datorita punctelor stranse din timpul saptamanii, iar Alex Moraru, cel mai nou membru al…

- Inca o confruntare a avut loc, luni seara, intre “Faimoși” și “Razboinici”. Echipa roșie s-a intors mulțumita in tabara, in timp ce echipa albastra trebuie sa iși elimine un membru. In timp ce Alina a fost concurenta care a caștigat imunitatea datorita punctelor stranse in timpul saptamanii, Alex Moraru…

- Momente emoționante la Exatlon. Concurenții au izbucnit in lacrimi, atunci cand au fost intrebați pe cine vor sa aiba alaturi. Concurentii au vorbit despre dramele din viata lor, in ediția de duminica, 25 februarie. Mariana, Alina, Diana Belbita, Larisa si Ionut nu si-au mai putut stapani lacrimile…

- Exatlon 25 februarie. Momente emotionante ieri seara, la Exatlon, unde concurentii au vorbit despre dramele din viata lor. Mariana, Alina, Diana Belbita, Larisa si Ionut nu si-au mai putut stapani lacrimile atunci cand au fost intrebați cine ar fi persoana pe care și-ar dori sa o aiba alaturi in Republica…

- Anca de la Exatlon, din echipa Razboinicilor este cea mai controversata persoana din cadrul show-ului. De mai bine de o luna, de cand se afla in competiție, tanara a avut altercații atat cu cei din echipa sa, cat și cu Faimoșii. Ultimul cu care s-a certat a fost nimeni altul decat Giani Kirița, la fel…

- Anca, Alexandru și Radu! Ei au fost concurenții din echipa „Razboinicii” care au fost propuși spre eliminare. Votul telespectatorilor a decis insa care dintre participanți sa pasaseasca „Exatlon”. Prezentatorul emisiunii a fost uimit de reacțiile celor care au ramas in cunoscutul concurs. Deși membrii…

- Un concurent din tabara Razboinicilor va parasi competiția „Exatlon”. Luni seara a fost una decisiva pentru concureții de la „Exatlon”, cei care si-au disputat dreptul la imunitate, in competiția pe traseul dificil. Mai determinați ca niciodata pentru a nu fi puși iar in postura ultimelor doua saptamani…

- Giani Kirita s-a intors dezamagit de la Arena, intalnire in urma careia Flo a fost eliminat de la Faimosi.Giani Kirita s-a suparat cand a vazut ca pentru a treia oara, Ion Oncescu a fost salvat de votul telespectatorilor.„Flo trebuia sa fie votat de echipa si ne-am schimbat. Trebuia sa mearga Ion acasa.…

- Alina si Stefan, un nou cuplu la Exatlon? Cei doi Razboinici par din ce in ce mai apropiati.Alina si Stefan sunt amandoi in echipa Razboinicilor de la Exatlon, sunt tineri, frumosi si singuri. Asa ca, probabil daca se infiripa o relatie intre ei, telespectactorii ar fi fericiti. De altfel, acestia au…

- Dupa ce s-a aflat de starea de sanatate neplacuta a lui Ionut Oncescu, Cosmin Cernat a facut un anunt neasteptat pentru echipa Razboinicilor.Faimosii au ramas fara unul din oameni. Ion Oncescu s-a retras temporar pentru a primi ingrijiri medicale. “Ionut Ocescu nu e alaturi de echipa, se afla sub supraveghere…

- Andrei Stoica s-a accidentat, aseara, la Exatlon Romania. Fanii au putut vedea cum sportivul a suferit o ruptura de ligamente la piciorul stang. Andrei a fost carat pe brate de Vladimir Draghia si Giani Kirita. Mai tarziu, Andrei Stoica a venit in casa cu piciorul bandajat. „Nu pot sa calc in el, nu…

- Conflictul dintre Anca de la Razboinicii si Giani Kirita a dat nastere unui al conflict. Giani l-a luat in vizor direct pe Lupu, unul din cei mai noi concurenti, care a incercat sa nu ia in serios tensiunea creata de Giani.„Ce poti sa faci, frate? Du-te ba de aici!”, a spus Lupu. „Nu esti „ba” cu mine”,…

- Se pare ca la Exatlon se naște o noua idila. Ștefan (25 de ani) și Alina (31 de ani) din echipa „Razboinicilor” par din ce in ce mai apropiați. Ambii sunt tineri și frumos, iar telespectatorii cred ca intre cei doi poate fi o relație. Alina sta mai mult langa Mariana, dar anumite gesturi și […] The…

- EXATLON ROMANIA. "Imi este dor de familie, de prieteni si mi-e dor si de iubitul meu. Ma gandesc mult la el. Aici am foarte mult timp sa ma gandesc si sper ca si eu sunt printre gandurile lui asa de des cum este el pentru mine.", a spus Anca Surdu. LIVE VIDEO KANAL D EXATLON Pe iubitul…

- A fost fericire mare in tabara „Razboinicilor”, dupa ce aceștia au caștigat ingredientele unei petreceri in fața „Faimoșilor”, la un scor de 10-6. Dupa victorie, s-a dansat, s-a cantat și s-a mancat pe indelete la petrecere. S-a lasat și cu cateva lecții de dans. Alex a vrut sa fie profesorul de dans…

- EXATLON ROMANIA. E fericire mare in tabara Razboinicilor dupa ce au castigat ingredientele unei petreceri in fata Faimosilor la un scor categoric: 10-6. S-a dansat, s-a cantat si s-a mancat la petrecerea Razboinicilor. Alex i-a oferit Roxanei cateva lectii de dans, Mariana si Alina s-a relaxat iar…

- In editia Exatlon 12 feruarie a fost tensiune in echipa „Razboinicilor”: Radu s-a luat la cearta cu Anca, colega lui de echipa, care este accidentata la glezna de mai bine de doua saptamani. El crede ca aceasta se preface, pentru a scapa de probele grele la care sunt supusi toti concurentii.

- Ca in fiecare saptamana, echipa care pierde jocul pentru imunitate trebuie sa faca trei propuneri pentru eliminare, votul decisiv fiind al telespectatorlior. Prima propunere a fost facuta de intreaga echipa, prin vot si l-a vizat pe Ion Oncescu A doua propunere este facuta de Catalin…

- EXATLON ROMANIA 2018 vs. EXATLON MEXIC, CONFRUNTARE 12 FEBRUARIE 2018. Confruntarea din aceasta seara, de la ora 19:45, va fi a treia dintre EXATLON ROMANIA 2018 și EXATLON MEXIC. In primele doua confruntari, echipa din Romania a fost infranta. LIVE AICI Ultima confruntare dintre cele…

- Tensiuni la Exatlon dupa plecarea Claudiei Pavel. Catalin Cazacu a rabufnnit atunci cand „preferata” lui a fost atacata. „Sunt demoralizati dupa ce a plecat Claudia. Mai ales Cazacu nu cred ca mai ia un punct vreo luna de zile”, a spus Alina din echipa Razboinicilor. Mai mult, Alex considera ca ea…

- Exatlon 10 februarie. Plecarea Claudiei Pavel de la Exatlon a creat foarte multe discutii, atat in echipa Faimosilor, cat si cea a Razboinicilor. Alina de la Razboinici si-a ambitionat colegii sa faca tot posibilul pentru a castiga. "Sunt demoralizati dupa ce a plecat Claudia. Mai ales Cazacu nu cred…

- Vladimir Draghia și-a ieșit din minți la Exatlon. „Faimosii” au fost infranți aseara de Razboinici, la mica diferența, punctul care a adus imunitatea celor din urma a fost castigat cu sudoare si hotarare de Mariana si Stefan, unii dintre cei mai puternici concurenti din Echipa Razboinicilor. Fara drept…

- A Alina nu a mai putut continua! Luni, ea a anuntat ca nu poate concura, pentru ca accidentarea survenita cu o zi inainte este mai grava decit a crezut. Vestea i-a intristat pe colegii ei, care-si pusesera sperante in Alina.A A