Stiri pe aceeasi tema

- In editia de astazi a reality-ului „Exatlon”, difuzat incepand cu ora 19:45, la Kanal D, Razboinicii si Faimosii se vor duela pe terenul din Republica Dominicana pentru premiul pus in joc – panoul cu bani. Dupa ce au pierdut vila, in confruntarea cu adversarii, Faimosii au fost trimisi la baraca, starea…

- Iulian Pitea, care face parte din echipa Razboinici, și-a propus sa le faca viața grea lui Cristi Pulhac și lui Mirel Dragan, de la ”Vedete”. Are și un plan de bataie, nine pus la punct. Și care, crede el, va da roade cat de curand. Razboinicul a declarat ca are de gand sa-i lucreze psihic […] The post…

- Ciprian Silasi este, in aceste zile, unul dintre cei mai controversati atleti „Exatlon”. Desele conflicte cu colegii de echipa, disputele cu cei din echipa Faimosilor, dar si acuzatiile Anei Simia Taran contureaza portretul unui concurent asupra caruia presiunea si lipsurile isi pun amprenta, conform…

- Tensiunile au atins cote alarmante in tabara Razboinicilor, in urma infrangerii dureroase in jocul de aseara, scrie click.ro. Presiunea jocului și certurile intre concurenți au destabilizat armonia echipei. Colegii au propus-o pe Simia spre eliminare pentru ca considera o persoana care iși saboteaza…

- Exatlon, 28 septembrie. O noua accidentare in timpul competiției! De data aceasta este vorba de Alin Andronic. El a avut nevoie de intervenția medicilor, dupa ce s-a accidentat la glezna. Exatlon 28 septembrie. Colegii de echipa a lui Alin Andronic s-au temut pentru el, dupa ce au vazut ca s-a accidentat.…

- Exatlon, 20 septembrie. Razboinicii și Faimoșii au inceput sa se cunoasca mai bine și sa-și dea seama de calitațile și defectele fiecarui concurent. Ambele tabere iși doresc cu ardoare medalia la ei in echipa. Faimoșii și-au propus sa fie relaxați și sa nu se forțeze prea tare. Iulian Pitea de la Razboinicii…

- Beatrice, care face parte din echipa ”Razboinicii” din sezonul doi al Exatlon, s-a simțit extrem de rau, iar colegii de echipa au fost nevoiți s-o scoata afara, cu tot cu patul in care se afla, implorand-o sa deschida gura și sa respire. Aceasta și-a speriat colegii, dupa ce a acuzat ca nu-și mai simțea…

- Beatrice, concurenta din echipa „Razboinicilor, a avut probleme medicale grave la Exatlon 2018 – ediția 2. S-a simțit foarte rau, la un moment dat, și chiar a avut nevoie de intervenția medicilor. Problemele de sanatate ale Silviei Stroescu, prima eliminata de la Exatlon. „Din pacate, inca nu pot…”…