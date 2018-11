Stiri pe aceeasi tema

- Platanul falnic din Cimpeni a castigat competitia ”Arborele anului 2019 in Romania”. Copacul din capitala Tarii Motilor a primit cele mai multe voturi online in raport cu ceilalti cinci arbori seculari inclusi in concurs.

- Razboinica Beatrice Olaru concura impotriva Cristinei Nedelcu de la Faimoșii in momentul in care s-a accidentat, potrivit wowbiz.ro. Ea a ramas agațata in traseul suspendat, dupa ce nu i s-a mai desprins funia. Citeste si EXATLON ROMANIA 13 OCTOMBRIE: Cutremur in Republica Dominicana, momente…

- Diana Senteș a parasit competiția Exatlon, „Exatlon nu este pentru oricine!” au fost primele cuvinte la revenirea in Romania. Razboinica a fost așteptata la aeroport de Calin Novacescu și Catalin Dumitrescu, care a venit pregatit cu un salam de biscuiți, la care atleta visa in Republica Dominicana.…

- A fost o seara plina de adrenalina și… concurenți noi la “Exatlon”! Prezentatorul emisiunii a dezvaluit care e numele celor trei tineri care s-au alaturat participanților aflați in concursul, care se desfașoara in Republica Dominicana. Citește și: Simia, razboinica de la Exatlon, merge pe drumul catre…

- Exatlon, 5 septembrie. Scandal in toata regula in timpul competiției din Republica Dominicana. Tensiunile și certurile din echipa Faimoșilor l-au facut pe What’s up sa cedeze in cele din urma. Artistul s-a certat cu colegii lui inca de la inceput și spiritele nu s-au calmat deloc. Exatlon, 5 septembrie.…

- Silvia Stroescu, campioana olimpica, mondiala și europeana la gimnastica, este primul concurent eliminat din sezonul al doilea al Exatlon. Ea a fost invinsa in proba eliminatorie de colega sa de echipa, Lili Sandu. Lili Sandu și Silvia Stroescu, din echipa Faimoșilor , s-au confruntat amandoua cu probleme…

- Monica Rosu, una dintre cele mai apreciate gimnaste din Romania, si fostul fotbalist Cristi Pulhac completeaza echipa „Faimosilor“ din sezonul 2 al reality show-ului „Exatlon“, difuzat de Kanal D.