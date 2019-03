Stiri pe aceeasi tema

- Exatlon 11 martie. Dupa ce Faimoșii au caștigat pentru a noua oara jocul pentru vila, iar Razboinicii nu au reușit sa paraseasca baraca, o noua confruntare plina de tensiuni va avea loc in noua ediție Exatlon Romania.

- Giani Kirița și Vladimir Draghia au parasit emisiunea „Exatlon”. Cei doi antrenori au fost anunțați de Cosmin Cernat, comentatorul show-ului, ca misiunea lor s-a incheiat. Giani Kirița și Vladimir Draghia și-au facut bagajele și au plecat spre casa incarcați de emoții: „Vreau sa le mulțumesc celor din…

- Exatlon Romania 26 februarie: Zi plina de tristete la Exatlon Romania! Faimosii si Razboinicii au primit o veste la care nu se asteptau. Antrenorii Vladimir Draghia și Giani Kirița au plecat din Republica Dominicana, ”stalpii” echipei Faimoșilor și, respectiv, Razboinicilor de la Exatlon luandu-și ”Adio”…

- Competitia se intensifica la Exatlon Romania! Au inceput rivalitatile intre cele doua echipe, mai ales dupa aparitia celor doi antrenori, Giani Kirita si Vladimir Draghia. Vladimir Draghia a povestit ce conditii grele sunt la baraca si faptul ca Faimosii au lasat scris acolo doar numele Razboinicilor,…

- EXATLON SEZONUL 3. O lupta crancena se va da luni seara in Republica Dominicana, romanii avand un singur țel: sa aduca victoria in fata maghiarilor! EXATLON SEZONUL 3. Faimoșii și Razboinicii iși vor uni forțele inca o data, pentru a-și lua revanșa in fața adversarei de temut, echipa Exatlon…

- Marți seara, la “Exatlon” s-a disputat primul meci internațional, unul dintre cele mai așteptate confruntari ale anului, in care concurenții țarii noastre i-au intalnit pe terenul din Republica Dominicana pe reprezentanții Exatlon Ungaria. Faimoșii și Razboinicii și-au unit forțele și au reprezentat…

- Este momentul ca imnul Romaniei sa se auda din nou in indepartata Republica Dominicana, acolo unde Faimosii si Razboinicii isi vor uni fortele si vor fi determinati sa aduca o victorie mult asteptata. Citeste si Exatlon 13 ianuarie 2019 live video: Primul joc pentru bani aduce primele scandaluri…

- In ediția din aceasta seara a competiției Exatlon, difuzata la Kanal D, incepand cu ora 20:00, concurenții Exatlon Romania ii vor intalni in primul meci internațional pe redutabilii concurenți Exatlon Ungaria. Emoțiile sunt uriașe, romanii așteapta victoria, astfel ca Faimoșii și Razboinicii vor fi…