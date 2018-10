Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre concurentele din sezonul doi de la show-ul Exatlon Romania a abandonat competiția. Anunțul a fost facut de prezentatorul concursului, Cosmin Cernat. Diana Senteș, una dintre concurentele din echipa Razboinicilor de la Exatlon Romania , sezonul doi, a abandonat competiția care se desfașoara…

- Echipa Faimoșilor de la Exatlon Romania va avea un nou membru, spre bucuria coechipierilor. Echipa Faimosilor de la Exatlon a caștigat detașat aseara in fața Razboinicilor, in jocul pentru vila, cu scorul de 10 la 4, astfel ca aceștia și-au pastrat locul in casa, in timp ce adversarii s-au reintors…

- A fost o seara plina de adrenalina și… concurenți noi la “Exatlon”! Prezentatorul emisiunii a dezvaluit care e numele celor trei tineri care s-au alaturat participanților aflați in concursul, care se desfașoara in Republica Dominicana. Citește și: Simia, razboinica de la Exatlon, merge pe drumul catre…

- Exatlon, 5 septembrie. Scandal in toata regula in timpul competiției din Republica Dominicana. Tensiunile și certurile din echipa Faimoșilor l-au facut pe What’s up sa cedeze in cele din urma. Artistul s-a certat cu colegii lui inca de la inceput și spiritele nu s-au calmat deloc. Exatlon, 5 septembrie.…

- In aceasta seara, de la 19:30, echipele Razboinicilor și Faimosilor de la Exatlon Romania vor lasa orgoliile la o parte și vor reprezenta o singura echipa unita in meciul internațional Romania- Statele Unite. Vestea a fost data, aseara, de Cosmin Cernat și i-a impresionat pe Razboinicii și Faimoșii…

- Imagini A inceput deja Exatlon 2. Au aparut primele imagini! Vezi cum a fost surprins Cosmin Cernat… Prezentatorul show-ului Exatlon, Cosmin Cernat, a ajuns deja in Republica Dominicana, unde se va desfașura competiția, alaturi de el aflandu-se și concurenții. Cosmin Cernat a publicat pe Instagram un…

- In aceasta toamna, Kanal D le aduce romanilor un nou sezon „Exatlon”, trairi la intensitate maxima si o competitie sportiva demna de o Olimpiada. Cosmin Cernat a dezvaluit cum se pregatește pentru cel de-al doilea sezon al show-ului Exatlon Romania. Prezentatorul competiției se antreneaza și el din…

- Postul de televiziune Kanal D va difuza un nou sezon al emisiunii Exatlon Romania. Prima ediție a competiției care s-a desfașurat in Republica Dominicana a fost caștigata de Vladimir Draghia, care a facut parte din echipa Faimoșilor. Prezentatorul competiției, Cosmin Cernat, se pregatește și el intens…