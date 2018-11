Stiri pe aceeasi tema

- In cea mai recenta ediție a emisiunii “Exatlon” s-au petrecut mai multe accidentari. Primul caruia i s-a facut rau a fost Ciprian, concurent din echipa “Razboinicilor”, și, ulterior, Betty, care a fost luata cu targa. Citește și: Exatlon 3 noiembrie. Replici acide intre concurenți in timp ce se luptau…

- Diana Senteș a parasit competiția Exatlon, „Exatlon nu este pentru oricine!” au fost primele cuvinte la revenirea in Romania. Razboinica a fost așteptata la aeroport de Calin Novacescu și Catalin Dumitrescu, care a venit pregatit cu un salam de biscuiți, la care atleta visa in Republica Dominicana.…

- In editia de astazi a reality-ului „Exatlon”, difuzat incepand cu ora 19:45, la Kanal D, Razboinicii si Faimosii se vor duela pe terenul din Republica Dominicana pentru premiul pus in joc – panoul cu bani. Dupa ce au pierdut vila, in confruntarea cu adversarii, Faimosii au fost trimisi la baraca, starea…

- Giani Kirița și Ionuț “Jaguarul“ vor reveni in competiția Exatlon, insa de aceasta data in postura de antrenori. Cei doi se vor afla din nou pe poziții rivale și vor incerca sa ii ajute, Kirița pe Faimoși, iar ”Jaguarul” pe Razboinici. „Este o provocare uriasa pentru mine pentru ca acum ma duc acolo…

- Tensiunile au atins cote alarmante in tabara Razboinicilor, in urma infrangerii dureroase in jocul de aseara, scrie click.ro. Presiunea jocului și certurile intre concurenți au destabilizat armonia echipei. Colegii au propus-o pe Simia spre eliminare pentru ca considera o persoana care iși saboteaza…

- Dorian Popa a parasit in lacrimi „Ultimul Trib"! Artistul s-a accidentat grav si a fost nevoit sa paraseasca competitia. Momentul a fost unul emotionant pentru toti concurentii! Haideti sa vedem pas cu pas ce s-a intamplat, dar si care este starea de sanatate a lui Dorian Popa.

- Exatlon, 5 septembrie. Scandal in toata regula in timpul competiției din Republica Dominicana. Tensiunile și certurile din echipa Faimoșilor l-au facut pe What’s up sa cedeze in cele din urma. Artistul s-a certat cu colegii lui inca de la inceput și spiritele nu s-au calmat deloc. Exatlon, 5 septembrie.…

- Vladimir Draghia si Ilinca Vandici vor prezenta impreuna, in aceasta toamna, la Kanal D, „Fan Arena”, o emisiune care vine in intampinarea milioanelor de romani care urmaresc „Exatlon” cu sufletul la gura si care isi doresc sa afle cat mai multe detalii despre ce se intampla in Republica Dominicana,…