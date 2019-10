Stiri pe aceeasi tema

- Examenul de rezidentiat care ar fi trebuit sa aiba loc in 17 noiembrie va fi amanat.Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, vineri, ca examenul de rezidentiat, care ar fi trebuit sa aiba loc pe data de 17 noiembrie, va fi amanat pentru 8 decembrie, din cauza ca nu are cine semna cele…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, ca este nevoie de un plan de masuri sectorizat privind sanatatea mintala, care sa fie finantat, a informat MS, printr-un comunicat presa. "Este nevoie...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat miercuri ca incepand de saptamana viitoare vor fi facute controale la toate spitalele de psihiatrie si masuri de siguranta. In judetul Calarasi exista un singur spital de psihiatrie, la Sapunari, in apropiere de Lehliu Gara.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, spune ca suspiciunea sa este aceea ca angajatilor spitalului Sapoca le-a fost teama sa intervina in momentul atacului in urma caruia cinci pacienti au fost ucisi, in conditiile in care sectia in care s-a produs incidentul nu are nevoie de personal de supraveghere,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a trimis astazi Corpul de Control la Spitalul de Psihiatrie Sapoca din județul Buzau, au precizat surse medicale pentru Mediafax. Noaptea trecuta, patru persoane au murit și noua au fost ranite, dupa ce un pacient de 38 de ani a atacat cu un stativ de perfuzii bolnavii…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat luni ca raportul de control privind platforma informatica a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate va fi depus la DNA in urmatoarele zile, dupa finalizare. Precizarile au fost facute in cadrul unei conferinte de presa organizate, la sediul ministerului,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, critica declaratia nefericita a purtatorului de cuvant al CNAS ca “oamenii mor oricum”, dar trateaza cu multa ingaduinta problema de fond, aceea ca sistemul informatic nu functioneaza de la inceputul lunii. Pintea s-a multumit cu noi asigurari ca situaia se “vor remedia”,…

- Ministrul Sanatații susține ca nu este nevoie de o lege speciala in acest sens, ci doar modificarea unor acte legislative aflate deja in vigoare. La inceputul acestei luni, deputatul Ileana Cristina Dumitrache, membru al Comisiei de Sanatare, a depus in Parlament un proiect legislativ susținut de…