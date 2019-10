Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, vineri, ca examenul de rezidentiat, care ar fi trebuit sa aiba loc pe data de 17 noiembrie, va fi amanat pentru 8 decembrie, din cauza ca nu are cine semna cele șapte ordine de ministru necesare.

- Victimele incendiului din Colectiv au transmis o scrisoare tulburatoare premierului Viorica Dancila și ministrului Sanatații, Sorina Pintea, in care cer sprijin pentru continuarea tratamentelor. In acest moment, regulile spun ca statul le va deconta intervențiile chirurgicale și terapiile doar pana…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatații, a anunțat in cadrul unor declarații de presa, ca Spitalul de Psihiatrie Sapoca beneficia de paza in momentul atacului mortal al pacientului aflat in sevraj.

- Guvernul a prelungit, joi, printr-o Ordonanța de Urgența, scutirea de plata taxei clawback pentru imunoglobulina și alte produse obținute din sange și plasma umana pana in ianuarie 2021, a anunțat ministrul Sanatații, Sorina Pintea, la finalul ședinței Executivului. Pacienții cu boli rare din Romania…