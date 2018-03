Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de 1989, originalul FC Petrolul Ploiești se deplasa, preț de vreo 30 de kilometri, pentru a oferi replica unei echipe cu „spate tare”, Flacara Moreni. Pe un stadion dintr-o vale, cand vii dinspre Ploiești, Florești și Filipeștii de Padure, unul modernizat la parametri ridicați de catre politrucii…

- CSM Flacara Moreni – FC Petrolul Ploiești, ora 15:00, Stadion „Flacara” Bogdan Chitic Fara probleme in a-și trece in cont, pe teren, primele șase puncte din returul Ligii a III-a, la care s-au adaugat alte trei, la masa verde, ca urmare a refuzului celor de la Viitorul Domnești de a organiza partida…

- Marian Dima Runda I a returului din Liga a III-a, reprogramata pentru marti si miercuri, saptamana aceasta, nu a adus nicio modificare la varf, unde Petrolul a ramas lider, dupa ce a castigat la “masa verde” meciul de la Domnesti, in timp ce urmaritoarele AFCM Alexandria si Vointa Magurele au pastrat…

- Traficul rutier se desfasoara ingreunat, miercuri dimineata, pe mai multe artere din judetele Teleorman, Vrancea, Buzau si Tulcea din cauza inundatiilor si a alunecarilor de teren. De asemenea, se circula cu dificultate pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti si pe mai multe sosele din judetele Dambovita,…

- Vettel a caștigat Marele Premiu al Australiei, prima cursa de Formula 1 a anului Pilotul german Sebastian Vettel (Ferrari) a castigat Marele Premiu al Australiei, prima etapa a Campionatului Mondial de Formula 1 editia 2018, care a avut loc duminica pe circuitul Albert Park din Melbourne. Vettel l-a…

- Optimismul nu a fost de-ajuns. Impulsionate de victoria obtinuta sub Tampa in sezonul regulat (scor 66-63), baschetbalistele de la FCC ICIM Arad au fost increzatoare in fortele proprii inaintea primului duel din sferturile de finala ale actualului sezon de Liga Nationala. Iar inceputul de meci a…

- Valea Jiului este tot in criza. Recesiunea economica de acum cațiva ani a lovit Valea Jiului, iar zona nu a gasit inca soluțiile optime pentru redresare. Așa arata un raport al Ministerului Economiei. “In urma cu circa 15 ani intre centrele ce iși mențineau inca statutul de monoindustrial…

- Viitorul Domnesti – Vointa Turnu Magurele 0-7 Mamadou (4), Suciu (13, 74), Andreas Mihaiu (38, 46), Silviu Moise (64 – pen.), Florian Niculae (87) AFC Astra 2 – CS Mioveni 2 2-0 Remus Chipirliu (6), Dragos Gheorghe (80) Flacara Moreni sta. FC Aninoasa – Petrolul Ploiesti 1-7 Alexandru Codroiu (57) /…

- Copii loviti si gazati la meciul FC Aninoasa – Petrolul Ploiești, din seria a treia a Ligii 3, joc disputat sambata, in Dambovița. Foto: infoploiesticity.ro Sambata, Petrolul a castigat in deplasarea de la Aninoasa cu scorul de 7-1 , insa victoria a fost umbrita de confruntarile dintre forțele de ordine…

- Scene socante duminica la Aninoasa, la meciul de fotbal dintre FC Aninoasa si Petrolul Ploiesti. Patimasii suporteri ai Petrolului s-au luat bataie cu fortele jandarmeriei, ambele tabere impratindu-si pumni si picioare la greu.

- Norvegianca Heidi Weng a castigat pentru al doilea an consecutiv Cupa Mondiala feminina la schi fond, in ciuda locului 18 ocupat in ultima proba a sezonului, cea de urmarire 10 km, desfasurata duminica la Falun (Suedia) si incheiata cu victoria compatrioatei sale Marit Bjoergen. In varsta de 26 ani,…

- Batai intre suporterii echipei Petrolul Ploiești și forțele de ordine, la Aninoasa. Incidentele grave de la Dambovița l-au determinat pe arbitrul Bogdan Anghelinei (Galați) sa intrerupa meciul timp de 10 minute, pentru ca jucatorii sa fie protejați. Polițiștii locali au folosit gaze lacrimogene și…

- Simona Halep, numarul unu mondial, a ratat calificarea in finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, vineri, dupa ce a fost invinsa in penultimul act de japoneza Naomi Osaka, in doua seturi, cu 6-3, 6-0."Am incerca sa-mi pun in aplicare…

- "Nu știu cum am castigat. Am luptat pana la capat, am refuzat sa pierd!" a declarat Simona Halep, dupa victoria greu obținuta in fața croatei Petra Martic, 6-4, 6-7 (5), 6-3, dupa doua ore și 23 de minute.

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda se pregatesc intens pentru botezul fiicei lor, Victoria. Muzicianul a dat toate detaliile despre marele eveniment care urmeaza sa aiba loc in viața lor. In luna septembrie a anului trecut, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea a devenit mamica pentru prima oara…

- Gheorghe Hagi le-a facut o surpriza jucatorilor sai dupa calificarea in play-off. Hagi a decis ca toata lumea sa aiba liber la distractie! Dupa victoria de la Iasi, fotbalistii Viitorului au mers la hotel. Aici, Hagi i-a felicitat inca o data si le-a transmis ca sunt liberi sa mearga in club.…

- „Lupii galbeni” ocupa primul loc in Seria a III-a a Ligii a III-a și sunt aproape de a-și indeplini obiectivul. Toți cei de la Petrolul se gandesc la un singur lucru: promovarea. Prahovenii au debutat cu dreptul in anul 2018, dupa ce au obținut victoria in meciul de pe teren propriu cu Sporting Roșiori,…

- Portretul lui Romulus Ciobanu, antrenorul comparat cu Cosmin Contra. Petrolul vrea promovarea cu orice preț. ”Lupii galbeni” ocupa primul loc in Seria a III-a a Ligii a III-a și sunt aproape de a-și indeplini obiectivul. Toți cei de la Petrolul se gandesc la un singur lucru: promovarea. Prahovenii au…

- Așa cum am scris ieri, luni, 12 martie 2018, echipierul Petrolului, Georgian Paun, cel care suferise, in debutul meciului cu Sporting Roșiorii de Vede, o accidentare urata la prima vedere, sub degetul mare de la piciorul drept, s-a deplasat la Spitalul CFR, din Ploiești, pentru a efectua o radiografie…

- Simona Halep (1 WTA) a invins-o in aceasta dimineața pe Caroline Dolehide, scor 1-6, 7-6, 6-2, și s-a calificat in optimi la Indian Wells. Romanca a ajuns astfel la un bilanț de 16-1 in 2018, singura infrangere venind in finala de la Australian Open. Dupa victoria cu Dolehide, Halep a vorbit cu jurnaliștii…

- Echipa lui Gabriel Paraschiv a avut un tur de cosmar cu doar doua succese in 12 meciuri, palmarest modest, care a transformat Flacara intr-o candidata serioasa la ultima pozitie e clasamentului. Ca si in debutul actualului sezon, morenarii incep returul cu o victorie, rezultat remarcabil daca tinem…

- Inca din debutul primului meci oficial din anul 2018 al Petrolului, cel de duminica, impotriva echipei Sporting Roșiorii de Vede, incheiat cu victoria la limita a echipei sale, scor: 1-0, mijlocașul ofensiv de banda stanga al trupei gazarilor, Georgian Paun, a suferit o accidentare urata la laba piciorului…

- FC Petrolul Ploiești – Sporting Roșiori, maine, ora 14:00 Bogdan Chitic Fara joc oficial in ultimele aproape patru luni, petroliștii au șansa sa se exprime in sfarșit „pe puncte”, la debutul in 2018 ce se va consemna maine, in fața propriilor fani. Dupa ce prima etapa din retur a fost reprogramata pentru…

- Conform IGSU, s-au produs inundatii in 33 de localitati din zece judete - Giurgiu, Gorj, Teleorman, Dolj, Harghita, Calarasi, Dambovita, Olt, Arad si Valcea -, fiind afectate 31 de case, 209 curti, 95 de anexe gospodaresti, 689 fantani, un pod, 31 podete, 714 de hectare de teren arabil, 388 de hectare…

- Marian Dima Dupa ce a amanat meciurile contand pentru etapa I a returului din Liga a III-a, jocuri reprogramate pe 28 martie, din cauza conditiilor improprii in care se prezinta majoritatea terenurilor, Federatia Romana de Fotbal a aprobat „pe ultima suta de metri” schimbarea locului de disputare a…

- In aceasta iarna, liderul ierarhiei turului ediției 2017-2018 din campioanmtul Seriei a III-a a Ligii a III-a de fotbal, FC Petrolul Ploiești, a avut antamate, grație suportului material important al finațatorului-partener, Veolia Romania, doua stagii de pregatire, fiecare cu specificul sau. Primul…

- Cat a intalnit echipe din eșaloanele al patrulea și al treilea, liderul turului campionatului Seriei a III-a din Liga a III-a, FC Petrolul Ploiești, nu a avut probleme in a se impune. La Cheile Gradiștei, pe iarba sintetica, au plecat steagul atat Olimpic Cetate Rașnov (L3), cat și serios intarita AS…

- La finalul cantonamentul de pregatire programat pe plan local, liderul turului ediției 2017-2018 a campionatului Ligii A Prahova, CS Blejoi, a avut antamat un meci amical, sambata, in județul Dambovița, per terenul formației din Liga a III-a, FC Aninoasa. Trupa antrenata de Cristian Balașa, fost jucator…

- La mijlocul saptamanii, pe terenul sintetic principal din incinta Centrului Național de Fotbal al FRF, de la Buftea, inaintea amicalului dintre FC Petrolul Ploiești și Unirea Slobozia, a avut loc, reamintesc, testul opunand doua formații de eșalon secund, CS Balotești și CS Mioveni. Prezentat oficial…

- La sediul Agenției pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia a avut loc o noua intalnire de lucru cu reprezentanții municipiilor reședința ale județelor Argeș, Calarași, Giurgiu, Dambovița, Ialomița, Prahova și Teleorman. Tema intanirii, analiza stadiului contractelor de lucrari si servicii aferente…

- Un numar de 24 de fotbaliști a luat Romulus Ciobanu, antrenorul principal al Petrolului, in al doilea cantonament de pregatire de dinaintea startului returului campionatului Seriei a III-a a Ligii a III-a de fotbal. O serie care o are in frunte pe echipa antrenata de fostul tehnician al echipei AFCM…

- Galben-albastrele de la FCC ICIM Arad au de ce regreta startul modest de sezon, cu seria de cinci esecuri consecutive. Cu o singura victorie in plus, Hadzovic et company ar fi incheiat sezonul regulat pe locul 4 si nu ar mai fi stat la mana altora. Sambata seara, in fata nucleului…

- Universitatea din București sprijina antreprenoriatul romanesc prin implementarea proiectului “SUCCESS – Startup-uri Constituite pe Competențe Economice Sustenabile de Succes” – POCU/82/3/7/106186. Proiectul este dezvoltat incepand cu luna ianuarie 2018 in cadrul programului “Romania Start Up Plus!”…

- Fonduri europene pentru teleormanenii care vor sa deschida mici afaceri in Economie / Teleormanenii si locuitorii din alte 6 județe din sudul țarii vor putea accesa fonduri europene in valoare de cel mult 170.000 de lei (aproximativ 36.000 euro), pentru a deschide mici afaceri, printr-un nou proiect…

- Juniorii „U 15” de la FC Petrolul Ploiești au primit o veste foarte buna din partea conducerii ACS Petrolul ’52 Ploiești, in sensul ca, la primavara, mai exact in perioada 24-29 aprilie, sunt invitați, in premiera absoluta, la un turneu prestigios din Franța, „Mondial de la Saint-Pierre de Nantes”.…

- Echipa feminina de baschet Olimpia CSU Brașov a pierdut, duminica, pe teren propriu, in fața unei echipe bune, cu o impresionanta rotație de jucatoare, ,,U”Cluj. Oaspetele s-au impus cu 80-77, pe sferturi 23-23, 19-21, 16-18, 22-15. Meciul a fost unul echilibrat, iar echipa brașoveana a condus ultimul…

- Trimis pe teren abia in minutul 70, ca ultima schimbare in meciul-test cu CS Olimpic Cetate Rașnov, Georgian Paun – mijlocașul ofensiv amintind ca aspect de unul dintre foștii mari internaționali portughezi de odinioara, mai exact… stoperul Germano – a avut nevoie de doar 360 de secunde pentru a mari…

- Diana Kovacs din echipa Razboinicilor a fost eliminata de la Exatlon. Marți seara, 23 ianuarie, a fost spectacol total la „Exatlon”, cele doua echipe rivale, Faimoșii și Razboinicii, s-au incleștat pe terenul de fotbal, unul neobisnuit de dificil din cauza nisipului pe care au fost nevoiti concurentii…

- Bogdan Chitic La doua zile de la victoria categorica, scor 12-1, din primul meci amical al iernii, desfașurat la Campina, impotriva divizionarei a IV-a brașovene ACS Steagul Roșu, petroliștii au urcat, ieri, la Cheile Gradiștei, acolo unde vor desfașura primul stagiu centralizat din intersezon. Astfel,…

- Meteorologii au emis o noua atenționare cod galben de ninsori și vânt pentru mai multe județe din vestul, centrul, sudul și estul țarii. Duminica, de la ora 20.00, pâna luni, la ora 11.00, în județele Caraș-Severin, Argeș, Teleorman, Olt, Dolj, Vâlcea, și în zona de…

- Un barbat eliberat conditionat din penitenicar dupa ce a executat o pedeapsa pentru furt calificat, a fost retinut, joi, intr-un nou dosar de furt, fapta de care este suspectat fiind comisa la zece ore dupa ce a parasit penitenciarul. Barbatul in varsta de 33 de ani, din localitaea damboviteana Tatarani,…

- Politistii rutieri din Dambovita au actionat pentru reducerea numarului de accidente de circulatie in care sunt implicate autovehiculele destinate transportului de elevi si vehiculele care efectueaza transport public de persoane. Astfel, au fost verificate 75 de microbuze scolare si 90 de autovehicule…

- Autoritațile sanitare din Dambovița sunt in alerta și au impus toate masurile necesare intr-o unitate școlara din comuna Bucșani, dupa ce un cadru didactic a fost diagnosticat cu tuberculoza in data de 22 decembrie 2017: “ Referitoar la cazul de tuberculoza depistat la un cadru didactic, angajat…

- Bogdan Chitic, Marcel Marin Singurele doua nume noi prezente la reunirea liderului Ligii a III-a, FC Petrolul, din randurile jucatorilor de camp, și care sa nu provina din pepiniera clubului, au fost cele ale lui Daniel Carjan (21 ani, Viitorul Domnești) și Mihai Ene (18 ani, Viitorul Constanța). Doi…

- Joi, 11 ianuarie 2018, Cristian Vlad, președintele executiv al FC Petrolul Ploiești, a obținut semnatura unei a patra achiziții din pauza de iarna, dupa Raul Avram, Daniel Carjan și Mihai Ene, a venit randul mijlocașului ofensiv de picior stang originar din Oradea, Cristian Andor, fost capitan al defunctei…

- PSD Dambovita sustine restructurarea Guvernului, pentru a fi mai flexibil si aplicat in punerea in practica a programului de guvernare, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, vicepresedintele organizatiei, deputatul Corneliu Stefan, informeaza agerpres.ro. Intrebat daca PSD Dambovita sustine…

- Miercuri, 10 ianuarie 2018, va lua sfarșit lunga vacanța de iarna a liderului Seriei a III-a din Liga a III-a de fotbal, FC Petrolul Ploiești. Distanțata la doar doua lungimi de principala contrcandidata la promovarea in eșalonul imediat superior, AFCM Alexandria, trupa lui Romulus Ciobanu – tehnician…

- In etapa a 13-a din Liga Naționala de baschet feminin s-au inregistrat trei victorii ale oaspetelor și una in dreptul gazdelor. Cea mai stransa partida a rundei a fost cea de la Alba Iulia unde Olimpia Brașov s-a impus cu 70-66. Din acest meci vine MVP-ul saptamanii. Kristina Higgins a stralucit in…