Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva minute s-au anunțat rezultatele la examenul național de Bacalaureat, inainte de contestații. Cea mai mare medie din județ, 9,93, ii aparține unei eleve de la Liceul Teoretic „Mircea Eliade” din Intorsura Buzaului. Pe urmatoarele locuri, in funcție de medie,cu – 9,91; 9,85; 9,85 –…

- Circa 68 la suta dintre candidați au promovat sesiunea de baza de bacalaureat 2019, cu circa 5 % mai mult decât anul trecut. Datele preliminare au fost facute publice miercuri, 26 iunie de Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii, transmite MOLDPRES. Astfel, în total,…

- Liceul Teoretic „Mircea Eliade” din Intorsura Buzaului, inscris in competiția naționala „RO SMART in Țara lui Andrei ”, are nevoie de voturi pentru a se numara printre caștigatorii a 80 de panouri fotovoltaice. Aflata deja la a 2-a ediție, „RO SMART in Țara lui Andrei ”cauta acele proiecte inovatoare…

- 87 de unitați de invațamant preuniversitar din țara au fost declarate castigatoare ale Competiției Naționale „Scoala Europeana”, ediția a XVI-a. Printre acestea se numara și Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, din Intorsura Buzaului. Caștigatorii au fost premiați in cadrul unei festivitați care a avut…

- In perioada aprilie-mai 2019, s-au desfașurat etapele naționale ale olimpiadelor școlare pe discipline, conform calendarului Ministerului Educației Naționale, in cadrul carora numeroși elevi covasneni au obtinut premii și mențiuni, numarul premianților fiind in creștere in ultimii ani școlari, conform…

- Marți, 21 mai a.c., la Sfantu Gheorghe s-a desfașurat etapa județeana a competiției „Sanitarii pricepuți”. Polițiștii covasneni au fost prezenți și ei la eveniment, iar participanții au avut parte de lecții de educație rutiera. Zeci de copii au participat la activitațile desfașurate de polițiști,…

- Saptamana aceasta, in zilele de 22 și 23 mai, se desfașoara Evaluarea Naționala la finalul clasei a VI-a, din județul Covasna urmand sa participe peste 1700 de elevi, conform datelor Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Covasna. Conform calendarului, miercuri, 22 mai, are loc proba de limba și comunicare,…

- Concursul judetean „Spark English Contest – Junior edition” a fost organizat, pentru a 2-a oara, de Clubul Spark English, vineri, 5 aprilie 2019. Acesta a fost dedicat elevilor claselor a-IV- a, a- V-a și a –VI- a. Competiția s-a desfasurat in 2 locatii in acelasi timp, și anume: Liceul Nagy Mozes din…