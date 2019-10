Examen rezidențiat. Orban: Prioritate pentru Guvernul nostru. Aceasta formă de examinare nu este necesară "Guvernul si-a demonstrat incapacitatea prin faptul ca nu a fost in stare sa organizeze exemenul de rezidențiat la timp. Daca nu vor fi in stare sa il organizeze, va fi una dintre prioritatile Guvernului nostru. Ne gandim la numarul de locuri care vor fi scoase la concurs in cadrul examenului de rezidențiat. Mi se pare ciudat sa scoti la concurs un numar de locuri cu 466 mai putine decat in anul trecut, in conditiile in care stim clar ca este nevoie de medici. Vom analiza si modul in care functioneaza acest sistem in alte tari europene. Aceasta forma de examinare nu este absolut necesara… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Obran, desemnat de Klaus Iohannis pentru a prelua functia de premier al Romaniei, a vorbit despre negocierile care se fac pentru investirea noului guvern. Intrebat daca se asteapta sa primeasca...

- Sunt necesare minim 233 de voturi in Parlament pentru ca noul Guvern sa poata fi investit. Potrivit matematicii parlamentare, Ludovic Orban se poate baza pe susținerea a 216 aleși de la PNL, USR, UDMR, PMP, ALDE și minoritați, astfel lipsindu-i 17 voturi, fara sprijinul Pro Romania. PNL…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a avut o intrevedere luni dimineața cu guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu. Liderul liberal a spus ca a discutat cu Isarescu despre situația economica și evaluarile care exista la nivelul BNR pe acest subiect. "Mi se pare perfect normala…

- „Repet ceea ce am spus si ieri: motiunea nu va trece, sunt destui oameni responsabili in Parlamentul Romaniei, indiferent de partidul din care fac parte. In momentul in care depui o motiune de cenzura pentru caderea Guvernului, vii cu un program de guvernare, vii cu un cabinet, vii cu o alternativa.…

- ​Semnatarii moțiunii de cenzura sunt sunați de liderii PSD care le ofera funcții publice pentru a-i convinge sa nu mai susțina demersul care poate darâma Guvernul Dancila, susține prim-vicepreședintele PNL, Raluca Turcan. „Este o stare de asediu”, a declarat ea, la RFI. „Nu…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat miercuri, la Parlament, ca au semnat pentru motiunea de cenzura 237 de parlamentari, cu 4 mai multi decat numarul necesar de voturi pentru demiterea Guvernului. Orban a adaugat ca aceasta motiune de cenzura este „decisiva” si ca are siguranta ca toti cei 237 vor…

- „Depunem motiunea de cenzura. Saptamana viitoare avem noi runde de discutii cu posibili parteneri. Deja textul motiunii este discutat cu partenerii din opozitie, din UDMR. Forma a fost trimisa catre ALDE si Pro Romania. In conditiile in care saptamana viitoare vin la discutii, sansele motiunii sunt…

- Primaria Comunei Fantanele organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a șase funcții contractuale de execuție, vacante, in cadrul Serviciului Public Apa – Canal. Cele șase posturi vacante, pentru ocuparea carora se organizeaza concurs sunt: 1 post șef serviciu – studii…