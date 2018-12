Ecaterina Andronescu, ministrul Educației, a declarat, sambata, ca istoria arata ca absolventii de liceu tehnologic nu reusesc sa promoveze bacalaureatul decat intr-o proportie mica, de 0-20%, ea subliniind ca poate ar trebui introdus bacalaureatul diferentiat pentru ca acestia sa nu fie trimisi in societate fara nicio finalizare a examenului de absolvire.

'In liceele noastre si aici vorbim de doua categorii: licee bune si foarte bune unde promovarea la bacalaureat este intre 95 si 100% si liceele tehnologice unde promovarea este intre zero si 20%. Ce am facut din 2011 incoace? Cei care…