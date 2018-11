Stiri pe aceeasi tema

Mega-telenovela din lumea buna se complica! Divorțul rasunator dintre ex-soția lui Robert Negoița, Sorina Stan (Docuz) și actualul partener de viața a ajuns la un alt nivel. Madalin Stan, barbatul in brațele caruia tanara care a cochetat cu modelingul și-a gasit fericirea dupa…

Lovitura de teatru in divorțul anului. Ex-soția lui Robert Negoița s-a baricadat cu fetița de patru luni in casa primarului-milionar, iar politicianul a mobilizat bodyguarzi, angajați ai Primariei, dar și Protecția Copilului… CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a intrat in…

Dupa o cina romantica in compania frumoasei sale soții, intr-un restaurant din Capitala, Pepe nu s-a mai putut abține și a recurs la un gest mai puțin obișnuit in public. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta, in premiera, imagini savuroase cu unul…

Celebrul șef de clan Birica, omul despre care s-a spus ca l-a sechestrat pe Florin Salam, s-a dezlanțuit la adresa lui Mircea Nebunu! L-a „calcat in picioare" pe cel care l-a acuzat, intr-un live pe Facebook, ca l-a rapit pe manelist, la doua ore dupa ce Salam…

Inginerul din Ploiesti adus in țara dupa ce a fost dat disparut in Istanbul are tulburari de memorie. Salvatore Popescu a disparut pe 30 august in Istanbul. El este internat, acum, la Spitalul Elias din Capitala. Reprezentantii institutiei medicale precizeaza ca barbatul are tulburari de memorie si…

Cu puțin timp inainte de a pleca in vacanța in Turcia, Adina Constanța, soția lui Daniel Tudorache, primarul Sectorului 1, cel mai bogat din Capitala, a apelat la serviciile unui arhicunoscut medic estetician. Femeia s-a "tunat" la cabinetul doctorului Constantin Stan, soțul…

- Povestea de dragoste dintre Razvan Fodor și frumoasa lui soție a inceput in București, in urma cu mai mulți ani, dupa ce Irina a venit din Buzau ca sa urmeze cursurile Facultații de Jurnalism aici, in Capitala. Și… e presarata cu amanunte care i-ar putea inspira pe scenariștii pretențioși de la Hollywood.…