Stiri pe aceeasi tema

- Hugo Carvajal, fostul sef al serviciilor secrete militare din Venezuela despre care Washingtonul considera ca are informatii valoroase despre presedintele Nicolas Maduro, a fost trimis la inchisoare sambata de catre Curtea Suprema a Spaniei, pe fondul unei cereri de extradare a SUA, a informat un purtator…

- Administratia presedintelui Donald Trump a avertizat vineri guvernul lui Nicolas Maduro in legatura cu detentia in Venezuela a unor cetateni americani, inclusiv sase reprezentanti ai companiei petroliere Citgo Petroleum, care isi are sediul in Huston (SUA), aflati in inchisoare din 2017, relateaza agentia…

- Administratia Trump a amenintat luni ca va impune noi restrictii financiare asupra armatei si a serviciilor secrete din Cuba, pe fondul tensiunilor politice din Venezuela, scrie Reuters, informeaza News.ro.Citește și: Liga Araba: 'Tulburarile si fragmentarea unor tari arabe favorizeaza spatiile…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a afirmat joi ca SUA nu vor renunta la un plan privind acordarea de ajutor umanitar Venezuelei in aceasta saptamana, in pofida opozitiei presedintelui Nicolas Maduro, relateaza agentia Reuters. Ajutorul a devenit o parte integranta a strategiei politice…

- Ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov, a declarat marti ca situatia din Venezuela poate fi rezolvata doar prin dialog intre Nicolas Maduro si opozitie, a transmis agentia de presa RIA, citata de Reuters preluata de Agerpres.Lavrov a declarat: „Continuam sa credem ca singurul mod de a iesi…

- Suporterii opoziției din Venezuela vor ține sâmbata manifestații în toata țara pentru a-și arata sprijinul pentru auto-proclamatul președinte Juan Guaido și pentru a protesta contra liderului socialist Nicolas Maduro, transmite Reuters. Mobilizarea populara este menita sa mențina…

- Diplomati americani au inceput sa paraseasca ambasada SUA de la Caracas, indreptandu-se spre aeroport intr-un convoi escortat de politie, conform unui martor Reuters, dupa ce presedintele Nicolas Maduro a rupt toate legaturile diplomatice cu Washingtonul, relateaza News.ro.Un martor Reuters…

- Diplomati americani au inceput sa paraseasca ambasada SUA de la Caracas, indreptandu-se spre aeroport intr-un convoi escortat de politie, conform unui martor Reuters, dupa ce presedintele Nicolas Maduro a rupt toate legaturile diplomatice cu Washingtonul.