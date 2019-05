Stiri pe aceeasi tema

- Aduceau haine si incaltaminte din Turcia, prin contrabanda, si le vindeau in Chisinau. Este schema pusa la cale de doi barbati si o femeie din Capitala, care acum sunt cercetati penal pentru infractiunea comisa. Valoarea loturilor ridicate in cadrul retinerilor operate este estimata la peste 2,5 milioane…

- Milionarul Andrei Tranga, proprietarul celui mai mare lant de restaurante din Republica Moldova, „La Placinte si Andy`s Pizza”, a fost retinut de procurorii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale (PCCOCS) vineri, 26 aprilie, intr-un dosar penal deschis pentru santaj.

- Intr-o declarație de presa susținuta marți dimineața, in contextul perchezițiilor derulate in Prahova, București și Ilfov ( VEZI DETALII ), ministrul Sanatații a declarat ca, teoretic, cazul dezinfectanților neconformi gasiți in peste 30 de spitale nu ar fi trebuit sa puna in pericol pacienți, daca…

- Republica Moldova e zguduita de un scandal imens, cu doua zile inainte de alegerile parlamentare. Liderul democratilor, Vladimir Plahotniuc, si omul de afaceri Veaceslav Platon, aflat deja in inchisoare la Chisinau, sunt acuzati, de autoritatile ruse, de organizarea unei grupari

- Cu doar doua zile inainte de alegerile parlamentare de la Chisinau, Ministerul de Interne al Federatiei Ruse a anuntat vineri, 22 februarie, ca a deschis un dosar penal pe numele liderului PDM, Vlad Plahotniuc, pentru organizarea unei grupari criminale specializate in operatiuni valutare ilegale in…

- O noua bomba bubuie in justiție, iar procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, intra in malaxorul Secției Speciale pentru Investigarea Magistraților. Procurorii de la Secția Speciala au extins ancheta in cazul Laurei Codruța Kovesi, iar autorii comunicatului oficial remis de Parchetul General…