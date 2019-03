Stiri pe aceeasi tema

- Fostul senator UDMR Olosz Gergely, urmarit printr-un mandat european pentru a executa o condamnare la trei ani de inchisoare pentru trafic de influenta, a fost prins in Ungaria, conform unui mesaj primit de autoritatile romane de la Biroul SIRENE Ungaria, potrivit unor surse din Politie. Acestea precizeaza…

