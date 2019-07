Ex-ministrul sporturilor din Rusia, Vitali Mutko, a câştigat apelul la TAS împotriva CIO CIO l-a exclus in 2017 pe Mutko de la ''orice participare la viitoarele Jocuri Olimpice'', ca masura complementara celei de suspendare a Rusiei la JO 2018 de iarna de la Pyoengchang, ca urmare a unei ''sistematice manipulari a sistemului antidoping'' la JO 2014 de la Soci. O serie de sportivi rusi, fara istoric in cazurile dopaj, au participat totusi la olimpiada din Coreea de Sud, ca neutri.



Rusia a respins mereu existenta unui sistem de dopaj sponsorizat de stat. Mutko a fost ministru al sporturilor intre 2008 si 2016, iar apoi a devenit vicepremier.



