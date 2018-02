Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din Belgia a fost invitata la propria ei inmormantare si a avut un soc de proportii. Alaturi de alti tineri, aceasta s-a numarat printre persoanele alese sa isi vada propria inmormantare, desi e perfect sanatoasa si in floarea varstei. In momentul in care a inteles adevarul, insa, alaturi de…

- Dupa ce in weekend, Monica Gabor a fost filmata in timp ce se plimba cu fiul ei vitreg pe o faleza din orașul Santa Barbara, recent, romana a facut publica o noua imagine in care privirile tuturor s-au oprit pe burtica ei. Iubita lui Mr. Pink alimenteaza zvonurile sarcinii, iar poza de album a fost…

- La doar cateva saptamani dupa ce au marturisit public ca iși doresc sa intemeieze o familie impreuna, povestea lor de iubire s-a incheiat. In miez de noapte, plansa și suparata, iubita lui Kamara a plecat cu bagajele din casa artistului. In cadrul unui interviu, bruneta care a dorit sa-i ia locul Anei,…

- Doar 19 ani avea Marian Macovei, dar a decis sa-și puna capat zilelor! S-a spanzurat, dupa ce s-a desparțit de iubita lui. A aflat ca ar fi fost inșelat de aceea cu care avea o relație de cinci ani. La scurt timp dupa ce a aflat cumplita veste, iubita tanarului a postat un mesaj sfașietor […] The post…

- Sorin Dumitras, fostul concurent de la „Burlacita”, care si-a dorit sa fie impreuna cu Andreea Mantea, dupa finalizarea concursului face dezvaluiri incendiare despre relatia pe care o avea bruneta cu tatal copilului, atunci cand nu erau camerele pornite.A luptat pentru inima ei, dar se pare ca ceva…

- Mariana de la ”Razboinicii” este convinsa ca va caștiga marea competiție! Ea și-a facut și planurile, dupa ce se va incheia provocarea din Republica Dominicana. A recunoscut ca nu știe sa inoate, dar se va pune la punct in Romania. Și nu oricum, la cel mai inalt nivel. Exatlon 19 februarie. Mariana…

- Ies la iveala noi informații despre regretata cantareața, Ileana Ciuculete! Mai exact, Cornel Galeș a vorbit despre averea Ilenei Ciuculete, dar și despre relația pe care a avut-o cu regretata artista. Acesta susține ca intrei ei doi a fost „o dragoste matura” și, chiar daca a inșelat-o, lucrurile intre…

- Anda Calin locuiește acum la mama ei, impreuna cu Anastasia Maria, fetița pe care o are cu Liviu Varciu. Tanara ar mai ține legatura cu fostul ei partener doar datorita copilului, sursele citate dezvaluindu-ne ca prezentatorul TV a inlocuit-o deja pe Anda, sustine Cancan. Anda Calin și Liviu…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, va dezvaluie astazi o mega-bomba din showbiz: Liviu Varciu s-a desparțit de Anda Calin! Cei doi locuiau in vila artistului, din zona Baneasa, insa Anda a parasit locuința in urma cu doua saptamani, susțin sursele noastre. (VEZI ȘI: Fosta iubita a lui Liviu Varciu…

- Petronela, fetița de 8 ani caruia parinții i-au refuzat tratamentul, a murit. Mara Banica este foarte trista dupa decesul fetiței. Jurnalista s-a implicat personal pentru ca cea mica sa fie operata. Petronela a fost operata, insa din nefericire pentru ea a fost prea tarziu. „Draga Petronela, de acolo…

- Lacrimi amare si multa durere a lasat in urma disparitia fulgeratoare a unei cunoscute cosmeticiene, iubita de mii de persoane. Aceasta a murit subit la numai 42 de ani, chiar in brațele soțului ei, asa cum informeaza observator.tv. Carmen Alina Borota avea 42 de ani și era mama a doua fete, una dintre…

- Polițiștii din Italia care investigau moartea aparent accidentala a iubitei unui roman au descoperit ca barbatul inscenase evenimentele. Anchetatorii au scos la iveala crima brutala a romanului.

- Gabi Enache a divorțat de Madalina, iar in locul ei a ales-o pe Lena, cu care are și un copil. In spatele acestei desparțiri sta totuși o telenovela intreaga. Se zvonește ca Madalina ar fi avut o relație cu Mihai Balașa chiar in timp ce era casatorita cu Gabi Enache, scrie Spynews. "Mihai nu a avut…

- Dupa ce Oana si Madalina s-au „duelat” in direct la TV, Kamara, actualul sot al Oanei, a facut declaratii cutremuratoare despre relatia pe care cei doi au avut-o. Kamara, actualul sot al Oanei, dar si iubitul Madalinei, a discutat revoltat de afirmatiile sotiei sale. Acesta considera ca sotia sa s-a…

- Se pare ca intre Kamara și soția sa, Oana, nu mai exista nicio cale de impacare, artistul fiind extrem de deranjat de comentariile pe care aceasta le face la fiecare apariție in public. Oana, soția lui Kamara, și Madalina, amanta lui Kamara, au fost invitate aseara in platoul emisiunii Wowbizz de la…

- Oana, soția lui Kamara, este foarte suparata pe artist pentru ca amanta acestuia petrecere prea mult timp in compania baiețelului pe care il au impreuna, dupa ce Madalina a declarat ca de multe ori ea se afla cu Kamara atunci cand artistul isi duce fiul, Leon, la terapie.

- Soția lui Kamara, Oana, a fost invitata in platoul unei emisiuni de televiziunhe, unde a vorbit despre boala copilului lor, Leon. Kamara și Oana sunt separati de peste 6 luni , insa cei doi locuiesc in continuare impreuna de dragul fiului lor de doar 3 ani, Leon. Kamara a facut de curand declarații…

- Horoscopul nu vine cu vești tocmai bune pentru unii nativi, fiindca astrele au decis ca se va lasa cu lacrimi amare și desparțiri! Care sunt zodiile care vor fi parasite de partener în curând?

- Iubita lui Kamara, dezvaluiri neașteptate in direct la tv. Madalina și artistul au fost invitați din nou in cadrul emisiunii de la Kanal D, unde au vorbit despre relația lor și despre cum o sa evolueze lucrurile, dupa ce cantarețul va divorța oficial de soția lui. ”N-a fost dragoste la prima vedere,…

- Kamara s-a decis sa rupa tacerea in legatura cu despartirea de sotia lui, Oana, cu care are si un baietel. Artistul a marturisit ca relatia lui cu “amanta“ Madalina nu are nici o legatura cu separarea lui, de mai bine de sase luni nu mai are nici o treaba cu sotia lui.

- Kamara a vorbit despre relatia pe care o are in prezent. Artistul a marturisit ca urmeaza sa divorteze si ca vrea sa vada cum va decurge relatia cu noua sa iubita. De asemenea, Kamara a povestit ca a incercat sa mai aiba si alte relatii inainte de a fi cu Madalina, insa nu i-au reusit, iar ruptura dintre…

- Dupa ce Madalina, tanara cu care artistul are o relație extraconjugala, a aparut intr-o emisiune TV, Kamara a decis sa vorbeasca și el in fața intregi țari, despre casnicia lui. El susține ca este desparțit de soție de aproximativ șase luni, insa locuiesc in continuare impreuna de dragul baiețelului…

- Oficial, Kamara e inca un barbat casatorit, dar, in realitate, are o alta relatie! Iar cu femeia cu care se iubeste in prezent are planuri serioase, incat, recent, a vorbit despre copii. Artistul a mai marturisit ca planuieste sa divorteze in secret, asa cum de altfel, a avut loc si cununia civila cu…

- Kamara si Madalina au vorbit intr-o emisiune TV despre relatia pe care o au in prezent. Artistul a marturisit ca urmeaza sa divorteze si ca vrea sa vada cum va decurge relatia cu noua sa iubita. De asemenea, artistul a povestit ca a incercat sa mai aiba si alte relatii inainte de a fi cu Madalina, insa…

- Florin Nița a plecat din cantonamentul FCSB-ului pentru a pleca in Cehia, unde urmeaza sa semneze cu Sparta Praga. Maine va efectua vizita medicala și daca lucrurile vor fi in ordine, va semna contractul, anunța TV Telekom Sport. Dupa aceste proceduri va reveni in Spania, unde se va alatura echipei…

- Oana, sotia lui Kamara, a reactionat in urma dezvaluirilor facute zilele acestea de amanta artistului. In glasul tinerei artiste se simtea un optimism, desi, dezvaluirile facute de Madalina, amanta lui Kamara, ar sfasia inima oricarei femei aflate in situatia ei. Mai mult, recent, amanta cantaretului…

- Madalina a rupt tacearea la o emisiune de televiziune si a povestit cum se deruleaza povestea lor de dragoste. Kamara, dat de gol de AMANTA. Dezvaluiri INTIME ale tinerei care i-a stricat CASA "Eu nu ma consider amanta. Eu l-am cunoscut la cinci luni dupa ce s-a vorbit de divortul lor.…

- Un nou caz cutremura MAI! Un politist de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Olt si-a impuscat iubita, dupa care a incercat sa se sinucida. Barbatul de 33 de ani a supravietuit, dupa ce si-a pus pistolul la cap si a apasat pe tragaci, dar starea lui e grava si se afla internat…

- Madalina a recunoscut, in platoul unei emisiuni TV, ca este intr-o rtelatie cu celebrul Kamara. Ea a povestit cum l-a cunoscut, cum s-au plimbat prin Brasov si ce are de gand pe viitor in privinta relatiei. Asta pentru ca artistul inca este casatorit, iar Madalina are statutul de amanta, lucru care…

- Kamara a calcat stramb, dupa ce i-a cazut cu tronc o bruneta cunoscuta in mall. Madalina are 24 de ani, este din Brasov si, de aproape o luna, este amanta lui Kamara. Tanara a vorbit la o televiziune cum a ajuns sa fie amanta cantarețului. Un artist celebru si-a stabilit deja divortul. Detalii…

- Amanta lui Kamara a facut primele declarații despre relația lor. Fata in varsta de 24 de ani a venit pentru prima oara intr-un platou de televiziune, unde a dezvaluit cum s-a cunoscut cu artistul, care este casatorit și are un baiețel. Madalina, tanara alaturi de care a fost vazut Kamara in ultima perioada…

- Fosta sotie a celui care si-a ucis iubita, injunghiind-o cu un cutit, a dezvaluit cum au fost anii de casnicie cu militarul ucigas. Ea a mai spus ca are o fetita cu el, care este acum traumatizata, dupa ce a aflat ce a facut tatal sau.

- Ies la iveala detalii incredibile dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie a anulat, in camera preliminara, inregistrari și expertize din dosarul Romgaz, dupa care au decis retrimiterea dosarului la DIICOT, pentru refacerea anchetei. Motivele care au stat la baza deciziei magistratilor ICCJ sunt…

- Sa fie anul 2018 cel al despartirilor? (...) Unul dintre cele mai cunoscut cupluri din showbiz-ul romanesc este in pragul divortului si pare ca nimic nu mai poate salva situatia. Este vorba despre Kamara si sotia lui, Oana, care se pare ca sunt in pragul divortului. Surse apropiate…

- Deși nu a dorit sa ofere prea multe detalii, Kamara, solistul trupei „Alb-Negru” se desparte de soția sa, Oana. Acesta este, in acest moment, cel mai rasunator caz de divorț din showbizul romanesc.

- Simona Gherghe, prezentatoarea “de drept” de la “Acces direct” – emisiune care in 2018 aniverseaza 10 ani de la prima emisie! – se intoarce pe micul ecran maine, la ora 17.00, dupa 9 luni de concediu de maternitate. Vedeta tv a facut o marturisire emotionanta! Indragita vedeta tv a vorbit despre cat…

- Simona Gherghe este o mama fericita, fetita sa a facut deja primii pasi, desi are doar sapte luni si jumatate.In emisiunea "Agentia VIP", prezentatoare a facut cateva marturisiri: a dezvaluit cine se va ocupa de micuta, atunci camd ea va fi ocupata cu serviciul.A

- Este vorba despre Kamara si sotia lui, Oana, care se pare ca sunt in pragul divortului. Surse apropiate de cuplu sustin ca cei doi au decis sa mearga pe cai separate si sa se desparta, desi au impreuna un copil. Motivele ar fi destul de multe. Se pare ca cea care a fost cea mai hotarata sa faca primul…

- Sa fie anul 2018 cel al despartirilor? Dupa nici trei zile, in viata vedetelor se anunta deja momente grele. Unul dintre cele mai cunoscut cupluri din showbiz-ul romanesc este in pragul divortului si pare ca nimic nu mai poate salva situatia. Este vorba despre Kamara si sotia lui, Oana, care se pare…

- Kamara si sotia lui, Oana, se pare ca sunt in pragul divortului. Surse apropiate de cuplu sustin ca cei doi au decis sa mearga pe cai separate si sa se desparta, desi au impreuna un copil. Motivele ar fi destul de multe. Se pare ca cea care a fost cea mai hotarata sa faca primul pas in despartirea…

- Mirel Radoi a dezvaluit care au fost motivele pentru care Cosmin Olaroiu a decis la inceputul lunii decembrie s-o paraseasca pe Al Ahli Shabab, deși in cei 4 ani și jumatate petrecuți acolo caștigase 7 trofee. "Oli a plecat el de la club, n-a fost demis. Nu cred ca se punea problema financiara la el.…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta imagini in exclusivitate nationala cu Principele Nicolae si logodnica lui, Alina Maria Binder, cea supranumita "Lady Di" a Romaniei. Vizibil afectati de trecerea la cele vesnice a Regelui Mihai, bunicul printului, cei doi au mers sa se plimbe in Parcul…

- Romeo, unul dintre apropiatii lui Salam sustine ca intre cei doi existau de mult timp discutii aprinse. "Indiferent ce vrea Roxana sa ascunda, totul este adevarat. Florin a dezmintit pentru ca nu vrea sa-si paraseasca doamna. Fetele lor sunt la Melania, mama Roxanei, ea se ocupa de copii.…

- Andrada Cretu (17 ani), finalista lui Adrian Despot de la „Vocea Romaniei“, a acordat un scurt interviu pentru „Adevarul“ in care a vorbit despre relatia pe care o are cu antrenorul sau si despre doua dintre cele mai emotionante interpretari avute pe scena show-ului de la Pro TV.

- De ceva vreme, Flavia Mihasan si Codin Maticiuc formeaza un cuplu, iar vestea oficiala “a explodat” azi in presa mondena. In cadrul editiei de astazi a emisiunii “'Neatza cu Razvan si Dani”, asistenta TV a avut o reactie in legatura cu povestea de dragoste pe care o traieste in prezent. Nimanui nu i-au…

- Romania isi ia astazi ramas-bun de la actrita Cristina Stamate, la cateva zile dupa ce Stela Popescu a fost inmormantata. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va transmite LIVE inmormantarea Cristinei Stamate, mai multe echipe urmand sa fie pe teren in aceasta zi trista, in care ne luam adio de la…

- Exista o legitimitate data de vot, de buna functionare a institutiilor intr-un stat de drept. Exista o legitimitate care izvoraste din increderea oamenilor, care se bazeaza pe onestitatea cu care un om politic se raporteaza la o decizie. Promisiunile mincinoase, atacul la principiile fundamentale ale…