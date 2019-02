Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul Justitiei din SUA a analizat posibilitatea invocarii unei clauze constitutionale pentru demiterea presedintelui Donald Trump, iar procurorul general adjunct Rod Rosenstein a vrut sa il inregistreze in secret pe liderul de la Casa Alba, afirma fostul director FBI Andrew McCabe.Andrew…

- Rusia a amenintat Uniunea Europeana cu "represalii" dupa noile sanctiuni impuse luni de Bruxelles unor responsabili ai Serviciului de informatii militar rus (GRU), considerati responsabili de otravirea fostului agent dublu Serghei Skripal in martie 2018 la Salisbury (Regatul Unit), informeaza France…

- Juristul republican in varsta de 68 de ani, care are nevoie de unda verde a Senatului pentru a se intoarce in Guvern la 25 de ani dupa ce a fost ”Attorney General" al presedintelui defunct George H.W. Bush, a subliniat ca este un om ”independent” si ca se va opune oricaror presiuni exterioare.Fara…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI, politia federala americana) a deschis in 2017 o ancheta pentru a stabili daca presedintele a lucrat in contul Rusiei, potrivit unor surse anonime, citate vineri de cotidianul New York Times (NYT), relateaza AFP. Investigatia FBI a fost rapid inclusa in ancheta deschisa…

- Donald Trump nu va mai raspunde unor intrebari ale procurorului special Robert Mueller, care ancheteaza cu privire la un amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016 si o eventuala complicitate intre echipa de campanie a lui Donald Trump si Moscova, a anuntat avocatul sau Rudy Giuliani,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a devenit subiectul central in investigatia comisiei conduse de procurorul special Robert Mueller referitoare la ingerintele ruse in scrutinul prezidential american si la presupusele contacte cu Moscova, afirma surse citate de cotidianul The Washington Post.

- Michael Cohen s-a prezentat in mod surprinzator joi la o instanta din Manhattan (New York) si a pledat vinovat in cadrul unui acord cu echipa procurorului special Robert Mueller, care investigheaza ingerintele ruse in scrutinul prezidential din 2016 si presupusele contacte cu Moscova ale echipei…