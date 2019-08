Stiri pe aceeasi tema

- Disney va extinde prezenta francizei sale "Star Wars" pe viitoarea platforma de streaming Disney+ odata cu revenirea actorului Ewan McGregor in rolul Obi-Wan Kenobi intr-un nou serial, informeaza The Wrap. La finalul prezentarii oficiale a platformei Disney+ vineri, la D23 Expo, actorul Ewan McGregor…

- Actorul scotian Ewan McGregor va reveni in rolul Obi-Wan Kenobi intr-un serial Disney+ dedicat maestrului Jedi, informeaza The Guardian potrivit news.roInitial, studiourile aveau in plan realizarea unui lungmetraj dedicat personajului, insa aceasta a devenit serial programat sa debuteze pe…

- CFR Cluj se va intari in mod sigur dupa calificarea in play-off-ul Champions League, iar Dan Petrescu, antrenorul campioanei, a anunțat astazi ca exista o posibilitate ca fundașul Cristi Manea (22 de ani) sa revina la echipa. „Nu stiu care e situatia lui. Ultima oara a fost la noi. ...

- Serialul "The Crown" revine la Netflix cu un al treilea sezon si cu nume noi in distributie, incepand din 17 noiembrie, conform unor informatii publicate de Variety. Noua serie a popularului serial despre monarhia britanica o va avea in prim-plan pe laureata cu premiul Oscar, Olivia Colman, in rolul…

- Deși ați auzit altceva, gigantul Netflix nu se afla sub vreo amenințare existențiala din partea noului serviciu de streaming Disney+ sau a vreunui altul similar oferit vechea garda a companiilor media ca NBC sau CBS. Nici nu va da colțul deoarece HBO Max, un serviciu care combina actuala oferta a HBO…

- Trailerul celui de-al doilea film „Maleficent”, „Mistress of Evil”, cu Angelina Jolie, Elle Fanning si Michelle Pfeiffer in distributie, a fost lansat luni de Disney, anunța news.ro.Continuare filmului vine dupa cinci ani de la lansarea „Maleficent”. Intre noii actori care s-au alaturat…

- Rolul fostului portar este de a face legatura intre prima echipa si compartimentul de copii si juniori. Petr Cech, 37 de ani, a evoluat intre 2004 si 2015 la Chelsea, inainte de a se transfera la Arsenal Londra.

- Arnold Schwarzenegger va interpreta rolul principal intr-un serial animat, 'Stan Lee's Superhero Kindergarten', ce va fi produs de Genius Brands International, informeaza site-ul revistei americane Variety.