- Lionsgate va lansa "The Hitman’s Wife’s Bodyguard" in American de Nord, a anuntat studioul, joi, si ii va reuni din nou in rolurile principale pe Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson si Salma Hayek, potrivit Variety preluata de news.ro.Filmul original a avut premiera in vara lui 2017 si a generat…

- Actorul Viggo Mortensen va debuta in regie cu drama de familie „Falling”, pe care o va scrie si produce, informeaza Variety, scrie news.ro.Filmul spune povestea unui barbat si a relatiei lui cu tatal care imbatraneste. Din distributie mai fac parte Lance Henriksen („Alien”, „Millennium”)…

- Filmul de groaza ''The Nun'' a urcat in fruntea box-office-ului nord-american in primul weekend de la lansare, potrivit cifrelor provizorii publicate duminica de firma de specialitate Exhibitor Relations, relateaza AFP. Cea mai recenta pelicula din universul ''Conjuring'',…

- Actorul Alec Baldwin a renuntat la proiectul „Joker” al Warner Bros., in care urma sa joace rolul tatalui lui Batman, dupa doar doua zile de cand prezenta lui in distributie a fost confirmata, scrie news.ro.El a declarat pentru USA Today: „Nu mai joc in filmul acela. Sunt sigur ca sunt 25…

- Alec Baldwin va juca alaturi de Joaquin Phoenix in lungmetrajul "Joker", produs de studioul Warner Bros, in care starul american de film si televiziune va interpreta rolul Thomas Wayne, tatal personajului Batman, cunoscut si sub numele de Bruce Wayne, informeaza site-ul revistei Variety. …

- Warner Bros. a dat unda verde proiectului a carei productie va incepe in luna septembrie si va avea un buget de 55 de milioane de dolari, potrivit Variety. Din distributie mai fac parte Robert De Niro, Zazie Beetz si Marc Maron. Potrivit unor surse apropiate proiectului, in scenariu, Thomas Wayne este…

- 'The Meg', un film de actiune cu Jason Statham ca protagonist despre un rechin preistoric lung de 23 de metri, Megalodon, este principala premiera a acestui sfarsit de saptamana. Filmul, produs de studioul Warner Bros., vrea astfel sa profite de numarul redus al lansarilor pe ecrane la mijlocul…