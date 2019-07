EVROPEISKA PRAVDA: 53% dintre ucraineni susţin aderarea la NATO Un sondaj de opinie realizat în rândul ucrainenilor arata ca 53% dintre acestia sustin aderarea Ucrainei la NATO, acesta fiind cel mai mare procent înregistrat în ultimii ani - transmite Evropeiska Pravda, citata de Rador.



Sondajul grupului Rating, realizat la solicitarea Institutului Republican Internațional (IRI) din SUA, arata ca daca astazi ar avea loc un referendum privind aderarea Ucrainei la NATO, 53% dintre ucraineni ar susține acest demers, în timp ce 29% ar vota împotriva, iar 4% nu ar participa la referendum. 14% dintre respondenti s-au declarat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

