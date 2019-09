Stiri pe aceeasi tema

- El s-a exprimat in cursul unui discurs televizat la o zi dupa un atac cu rachete antitanc efectuat de luptatorii sai in nordul Israelului. Statul evreu a replicat atunci imediat cu lovituri in sudul Libanului."Ieri (duminica), rezistenta a trecut peste" ceea ce Israelul considera "de mai…

- Prim ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, care candideaza pentru alegerile care ar putea reprezenta lupta politica a vieții sale, a declarat ca spera sa anexeze așezarile evreiești din Cisiordania, scrie Bloomberg. "Cu ajutorul lui Dumnezeu, vom extinde suveranitatea evreiasca asupra…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a exprimat duminica intentia de a anexa asezarile israeliene din Cisiordania ocupata, reiterand astfel promisiunea electorala pe care a facut-o in urma cu cinci luni, dar fara a oferi nici de data aceasta vreun termen exact, informeaza Reuters. Coloniile israeliene…

- In momentul exploziei, familia vizita o zona cu izvoare frecventata de turisti. Armata israeliana a declarat ca atacul este considerat unul terorist. Nu este clar deocamdata daca dispozitivul fusese plantat dinainte sau a fost aruncat. Serviciul de ambulanta a confirmat ca tanara de 17 ani Rina Shnerb…

- Ca pe saraci totdeauna ii aveti cu voi, dar pe Mine nu Ma aveti totdeauna. (Ioan 12, 8) Poate de asemenea sa fie inteles si in acest chip: binele poate fi luat și ca fiind adresat lor, dar nu astfel incat sa fie o sursa de neliniste. Pentru ca El vorbea despre prezenta Sa fizica. ...

- Fortele de securitate israeliene impanzeau joi sectorul sensibil din Cisiordania ocupata, dupa descoperirea cadavrului unui tanar militar injunghiat de mai multe ori, un atac pe care premierul israelian in exercitiu Benjamin Netanyahu l-a catalogat ”terorist”, relateaza AFP.

- Fortele de securitate israeliene impanzeau joi sectorul sensibil din Cisiordania ocupata, dupa descoperirea cadavrului unui tanar militar injunghiat de mai multe ori, un atac pe care premierul israelian in exercitiu Benjamin Netanyahu l-a catalogat ”terorist”, relateaza AFP.

- Aflat intr-o vizita in Polonia, ministrul palestinian a comentat, in fata presei, declaratiile ambasadorului David Friedman pentru cotidianul New York Times, potrivit carora, in anumite circumstante, Israelul ar avea 'dreptul de a pastra o parte, dar probabil nu tot' din coloniile sale din Cisiordania…