Evreii germani denunţă produsele antisemite vândute pe Amazon Consiliul central al evreilor germani a denuntat sambata vanzarea pe Amazon a cartilor cu caracter antisemit si a produselor care glorifica nazismul, transmite AFP. Sambata seara, Amazon a raspuns dand asigurari ca "ia foarte in serios" atentionarea transmisa de Consiliul central al evreilor din Germania si a promis sa adopte masuri in cazul in care s-ar produce "incalcari" ale regulilor sale. Este "absolut inacceptabil ca tricouri si autocolante care glorifica nazismul sau incita la ura impotriva minoritatilor sa fie vandute pe Amazon", deplangea anterior presedintele Consiliului central, Josef… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

