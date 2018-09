Stiri pe aceeasi tema

- Doua filiale de land ale partidului antiimigrationist de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) au luat masuri pentru sanctionarea membrilor sai referitor la presupusele lor legaturi cu militanti radicali, in timp ce cresc preocuparile ca AfD, cel de-al treilea mare partid din Germania,…

- Angela Merkel a condamnat miercuri atacurile xenofobe si utilizarea sloganurilor naziste in cadrul unui amplu discurs rostit in parlament, dupa cele mai violente demonstratii ale extremei drepte din ultimele decenii, incidente care au indicat existenta unor diviziuni profunde in tara, relateaza dpa.…

- Reprezentanti social-democrati si conservatori de seama din Germania au facut apel luni la supravegherea partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), dupa ce unii dintre liderii formatiunii au participat la manifestatiile gruparii anti-islam PEGIDA, relateaza luni agentia Reuters.…

- Partidul de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) si miscarea anti-islam Pegida au anuntat un mars comun pentru a protesta fata de crimele comise de migranti, dupa ce doua proteste similare s-au soldat cu violente duminica si luni in Germania, informeaza miercuri dpa. Marsul…

- Protestatari violenti au aruncat o substanta cu miros urat, cel mai probabil acid butiric, in timpul vizitei cancelarului german, Angela Merkel, in orasul Dresda, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate germane citate de site-ul RP-online.de si de revista Bild.Aproximativ 300 de…

- Scena politica din Germania pare sa fi intrat pe un drum fara ieșire indiferent de eforturile guvernamentale- un sondaj difuzat de televiziunea ARD arata cum CDU- formațiunea condusa de cancelarul Angela Merkel- se afla la cel mai scazut nivel de popularitate din intreaga sa existența, in vreme ce…

- Sute de persoane au protestat sambata impotriva partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) in orasul Augsburg, in sudul Germaniei, unde are loc un congres de doua zile al formatiunii...

- In perioada 27 iunie 07 iulie 2018, Compania de opera si orchestra a Teatrului National de Opera si Balet "Oleg Danovski" efectueaza un turneu in Germania, in localitatile: Espenschied, Alzenau, Burg Lindenfels, Offenbach, Alzenau, Limburg si Bad Schwalbach. Programul spectacolelor este urmatorul: 27.06.2018…