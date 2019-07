Stiri pe aceeasi tema

- Subiecte Matematica BAC 2019. Emotii mari pentru elevii care sustin probele scrise ale examenului maturitatii saptamana aceasta. Astazi trebuie sa rezolve subiectele la Matematica si Istorie.

- Fiica sotilor Cretan a fost inmormantata sambata dupa-amiaza intr-o atmosfera extrem de trista, mama acesteia si unul dintre frati ajungand la spital dupa ce au lesinat din cauza plansetelor, dar si a caldurii. Pe acest fond de suparare, colegii de l...

- Ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, a propus o lege care presupune ca parintii care nu isi vaccineaza copiii impotriva rujeolei sa fie amendati, iar acestia din urma, exclusi din institutiile de invatamant.Initiativa lui Spahn vine dupa o ampla dezbatere in Germania legata de obligativitatea…

- "Anul trecut la Bursa de Turism Litoral, noi am facut contractele cu turoperatori incepand cu data de 1 mai, 1 iunie, pana pe data de 15 septembrie. Stim foarte bine ca sezonul se deschide pe 1 Mai, se inchide pe 30 septembrie. In aceste conditii contractele au fost incheiate, s-au vandut si ceva…

- ''Este adevarat ca opinia mea a fost diferita referitor la restructurare. Eu am fost impotriva. Am considerat ca trebuie sa urmam calea normala. Nu pot sa spun ca am fost optimista prima data referitor la propunerile facute de coaliția PSD-ALDE. Am avut la baza mai multe considerente. Nu aș vrea…

- "In urma cu circa doua saptamani, presedintele a si promulgat - invatamantului obligatoriu i se adauga ultimii doi ani de gradinita si ultimii doi ani de liceu. Adica ultimii doi ani de gradinita inseamna grupa mijlocie si grupa mare - intra in invatamantul obligatoriu (...) si ultimele doua clase…