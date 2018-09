Stiri pe aceeasi tema

- Iata fotografia momentului pe care o prezinta Marius Pieleanu, director Avangarde, la Antena 3, in emisiunea ”Punctul de intalnire”, cu Radu Tudor: PSD: 32 - 33% PNL: 24 - 25% ALDE: 12 - 14% MRI: 10 - 12% USR: 5% Pro Romania: 4 - 5 % PMP: 4 - 5%…

- Marius Pieleanu susține ca decizia lui Crin Antonescu, de a depune candidatura pentru alegerile europarlamentare, ar putea fi doar "un prim pas" care anunța și o implicare in viața reala a Partidului Național Liberal. "Este singurul politician cu carisma" "Eu, nu am decat sa ma bucur.…

- Site-ul prezinta declarațiile lui Liviu Dragnea despre tentativa de a fi asasinat. Afirmațiile au fost facute la Antena 3. In contextul declarațiilor liderului PSD, site-ul a realizat un sondaj. Intrebarea ridicata este daca il cred in stare pe George Soros sa foloseasca o masura precum asasinarea…

- „Alaturi de proiectul PNL, 12 doamne si domnisoare curajoase si-au asumat participarea in viata publica. Ma bucur ca reusim sa aducem tot mai multe doamne si domnisoare, cu energia si competenta lor, cu idei noi si cu dorinta de a participa la dezvoltarea Aradului. Le multumesc, alaturi de presedinta…

- Pensionarii care frecventeaza Cluburile Seniorilor ”I. Slavici” și ”I.L. Caragiale”, din Sectorul 6, au primit vizita specialiștilor Centrului de Sanatate Multifuncțional ”Sfantul Nectarie”. Campania ”Viața lunga și sanatoasa pentru persoanele varstnice din Sectorul 6” are ca scop informarea seniorilor…

- Astrologul Camelia Patrașcanu a realizat, la Antena 3, astrograma pentru urmatorii șapte ani. Horoscopul anunța schimbari importante pentru fiecare zodie, schimbari declanșate modificari astrale rare.

- Dana Savuica, o femeie frumoasa și un om de afaceri de succes, vine astazi, de la ora 14.00, la ”Totul pentru dragoste”, emisiune prezentata de Mirela Vaida, la Antena 1, unde iși impartașește povestea de viața.

- Ozge Ozpirincci, protagonista serialului “Femeie in infruntarea destinului”, care se va lansa in aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1, marturisește ca femeile din viața ei și-au lasat puternic amprenta asupra ei, reușind s-o inspire prin puterea și determinarea lor. Indragita actrița din Turcia…