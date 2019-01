Stiri pe aceeasi tema

Buletinul Direcției Regionale de Statistica Timiș pe luna septembrie referitor la evoluția principalilor indicatori economici in Regiunea ... Stagnare și declin economic in Regiunea Vest

Prognoza privind cresterea economiei României în acest an a fost adusa de la 4,1 la 3,6%. În ceea ce privește deficitul bugetar din 2018, acesta a fost urcat la 3,3%, peste tinta de 3% din PIB asumata de România prin Tratatul de la Maastricht. Reamintim ca dorința guvernului…

Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara anunța ca lucrarile antreprenorului contractat pentru a executa reparații pe DN 68A Margina – Coșevița... S-au terminat reparațiile pe un important tronson de drum național din Timiș

Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov a publicat astazi o filmare in care se vede momentul producerii unui grav accident de circulatie... VIDEO: Ciocnire intre un TIR și un camion, astazi, pe A1. Șoferul TIR-ului a fost grav ranit

Un tanar din Mehedinti, aflat in stare avansata de ebrietate, a urcat la volan si putea produce o adevarata tragedie. Barbatul, in varsta de 28 de ani... Pericol public pe sosele! Sofer beat si fara permis

Sute de timișeni ajung, in aceasta perioada, zilnic la medic cu dureri de cap și gat, nas infundat, secreții nazale și ochi inroșiți. Peste 2.000 de timișeni au ajuns la medic intr-o singura saptamana. Dintre aceștia, mai mult de o suta au fost spitalizați

O tanara mama a fotografiat un soarece, in salonul in care era internata la Maternitate din Timisoara. Femeia spune ca le-a atras atenția medicilor ... Șoricel filmat intr-un salon cu mame la Maternitatea Bega

Intamplarea s-a petrecut exact in ziua in care piața din oraș este supraaglomerata. Vecinii petrecareților au cerut socoteala și s-au ... Salile de petreceri și pomeni sunt istorie. Intr-o localitate timișeana mesele se intind in plina strada