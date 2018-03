Evoluţii financiar-bancare şi bursiere, luni, 12 martie 2018 * Bursa japoneza a inchis sedinta de luni in crestere cu 1,65%, indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 21.824,03 puncte, in crestere cu 354,83 puncte, comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente, transmite Kyodo. * Seul - Bursa sud-coreeana a incheiat sedinta de luni in crestere cu 1%, indicele principal Kospi a ajuns la valoarea de 2.484,12 puncte, in crestere cu 24,67 puncte comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente, transmite Yonhap. * Shanghai - Bursa din Shanghai a inchis sedinta de luni in crestere cu 0,59%,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere sedinta de marti iar valoarea totala a tranzactiilor a urcat la 52 milioane de lei (11,16 milioane de euro), de la 22,28 milioane de lei (4,78 milioane de euro), in sedinta precedenta.

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) ocupa primul loc in topul cresterilor bursiere din Uniunea Europeana, cu un plus de 9% in primele doua luni ale acestui an, potrivit unui comunicat remis, marti, AGERPRES. BVB a inregistrat un avans de 9%, dupa ce indicele BET, principalul indice al pietei de capital…

- * Bursa japoneza a inchis sedinta de vineri in scadere cu 2,50%, dupa ce presedintele SUA, Donald Trump a anuntat ca vor fi introduse taxe pentru importurile de aluminiu si otel. Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 21.181,64 puncte, in scadere cu 542,83 puncte, comparativ cu valoarea…

- Evoluții bancare și bursiere, 1 martie 2018 Indicele Dow Jones Industrial Average s-a depreciat cu 0,27%, ajungand la valoarea de 24.960,42 puncte, in scadere cu 68,78 puncte fata de valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente. Evoluții bancare și bursiere, 1 martie 2018 Indicele…

- Romania se mentine cu acelasi scor - 48 de puncte din maxim 100 - ca in urma cu un an si pe acelasi loc (25) la nivelul Uniunii Europene, la egalitate cu Grecia, in raportul privind indicele de perceptie a coruptiei (IPC) in 2017, elaborat de organizatia Transparency International (TI) si prezentat…

- * Bursa japoneza a inchis sedinta de joi in crestere cu 1,47%, indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 21.464,98 puncte, in crestere cu 310,81 puncte, comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente, transmite Kyodo. * Singapore - Bursa din Singapore a incheiat…

- Actiunile Altur, IAR Brasov si Alumil Rom Industry au crescut cel mai mult marti la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), pe o piata in care toti indicii au avut evolutii pozitive. Astfel, pretul actiunilor Altur a urcat cu 4,76%, al titlurilor IAR Brasov - cu 4,73%, iar in cazul Alumil Rom Industry cu 4,42%.…

- Proiect nr.18 privind constituirea de catre Consiliul Judetean Constanta a dreptului de administrare asupra unor bunuri imobile proprietate publica a Judetului Constanta in favoarea Centrului Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada, a fost retras de pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului…

- * Bursa japoneza a inchis sedinta de marti in scadere cu 0,65%, indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 21.244,68 puncte, in scadere cu 137,94 puncte, comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente, transmite Kyodo. * Seul - Bursa sud-coreeana a incheiat…

- Analistii financiari certificati (Certified Financial Analists - CFA) se asteapta ca in acest an cursul sa treaca pragul de 4,7 lei/euro, indicele ROBOR la 3 luni sa urce spre 3% si ca inflatia in urmatoarele 12 luni sa creasca la 3,7%, arata un sondaj publicat luni de CFA Romania. „In…

- * Bursa japoneza este inchisa luni cu prilejul unei sarbatori publice, informeaza Reuters. * Seul - Bursa sud-coreeana a incheiat sedinta de luni in crestere cu 0,91%, indicele principal Kospi a ajuns la valoarea de 2.385,38 puncte, in crestere cu 21,61 puncte comparativ cu valoarea inregistrata…

- Scaderi MASIVE pe bursa in ASIA Toate piețe bursiere din Asia inregistrau scaderi masive vineri dimineata, stergand majoritatea castigurilor inregistrate in precedentele doua sesiuni. Bursa din Hong Kong a incheiat prima sedinta de tranzactionare de vineri in scadere cu 3,33%, indicele Hang…

- O noua prabusire a bursei din New York: Indicele Dow Jones a scazut cu 4,15% Bursa de pe Wall Street s-a incheiat din nou in scadere, iar indicele bursier Dow Jones a inregistrat, joi, o scadere de peste 1.000 de puncte, coborand cu 4,15% din valoarea initiala, informeaza site-ul agentiei Associated…

- Bursa de pe Wall Street s-a incheiat din nou in scadere, iar indicele bursier Dow Jones a inregistrat, joi, o scadere de peste 1.000 de puncte, coborand cu 4,15- din valoarea initiala. Un alt indice important, S&P 500, a avut o scadere 100,6 puncte, coborand cu 3,75-, in timp ce valoarea indicelui Nasdaq…

- Bursa japoneza a inchis sedinta de joi in crestere cu 1,13%, dupa trei zile agitate provocate de prabusirea bursei de pe Wall Street. Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 21.890,86 puncte, in crestere cu 245,49 puncte, comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente,…

- Bursa de la Bucuresti a deschis si sedinta de joi pe plus, continuand trendul de miercuri, iar principalii indicii inregistrau la ora 10.00 cresteri cuprinse intre 0,1% si 0,5%. BET, principalul indice al BVB, avansa cu 0,54%, BET-FI cu 0,10%, BET-NG cu 0,25%, iar BET-TR cu 0,53%. …

- Bursa de la New York a revenit pe crestere la debutul sedintei de marti, dupa ce luni a inregistrat o scadere spectaculoasa care s-a propagat ulterior la nivel mondial, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Toţi cei trei indici principali au înregistrat scăderi de 2% la debutul şedinţei,…

- UPDATE: Bursa de la New York a revenit pe crestere la debutul sedintei de marti, dupa ce luni a inregistrat o scadere spectaculoasa care s-a propagat ulterior la nivel mondial, informeaza AFP. Toti cei trei indici principali au inregistrat scaderi de 2% la debutul sedintei, dar imediat au revenit in…

- Caderea de luni a bursei americane a provocat pierderi masive si pentru cei 500 de afaceristi din topul celor mai bogati oameni ai planetei. Averile lor s-au micsorat cu 114 miliarde de dolari. Warren Buffet, al treilea cel mai bogat om din lume si presedintele companiei Berkshire Hathaway,…

- Indicele bursei americane Dow Jones a scazut cu 4,6% (1.175 de puncte), inchizand sesiunea de luni la nivelul de 24.345,75 de puncte. Aceasta este cea mai mare scadere inregistrata de Dow Jones din septembrie 2008, cand valoarea indicelui pierduse 777,8 puncte dupa respingerea unui plan de asistenta…

- Indicele Dow Jones Industrial Average a pierdut la finalul sedintei de vineri 666 de puncte, cea mai mare cadere inregistrata din iunie 2016, scaderea fiind alimentata de temerile privind inflatia si o posibila crestere a dobanzilor. BBC pune scaderea indicelui bursei americane cu 2,5%,…

- * Bursa japoneza a inchis sedinta de vineri in scadere cu 0,9%, indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 23.274,53 puncte, in scadere cu 211,58 puncte, comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente, transmite Kyodo. * Seul - Bursa sud-coreeana a incheiat…

- Presedintele Tribunalului Mures, Veronica Szasz, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca in cursul anului trecut s-au inregistrat 8.655 dosare, ceea ce a insemnat o crestere semnificativa a numarului de dosare pe instanta, comparativ cu anul 2016, ajungandu-se la 1.759 de dosare pe instanta.…

- * Bursa japoneza a inchis sedinta de joi in crestere cu 1,68%, indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 23.486,11 puncte, in crestere cu 387,82 puncte, comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente, transmite Kyodo. * Seul - Bursa sud-coreeana a incheiat…

- Indicele BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a inchis in scadere cu 0,67%, indicele BET-FI al SIF-urilor inregistra, la inchidere, o depreciere de 1,39%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic si al utilitatilor, a coborat cu 1%. Indicele…

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a scazut in decembrie, fata de luna anterioara, la valoarea de 41 puncte, cea mai scazuta din aprilie 2013, fiind cu 3,1 puncte mai redusa decat valoarea consemnata in exercitiul anterior, potrivit unui comunicat al CFA Romania. Aceasta…

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a scazut la valoarea de 41 puncte, cea mai mica valoare din aprilie 2013, fiind cu 3,1 puncte mai redusa decat valoarea consemnata in exercitiul anterior, scaderea datorandu-se in special componentei de anticipatii a indicatorului. Astfel,…

- Valoarea tranzactiilor derulate joi pe Bursa de la Bucuresti s-a dublat comparativ cu sedinta precedenta, rulajul depasind 121 milioane de lei (26,03 milioane euro), fata de 61,98 milioane de lei (13,28 milioane de euro) marti, pe fondul unor tranzactii de peste 70,86 milioane de lei cu actiuni Banca…

- Criptomoneda Ripple a inregistrat cea mai rapida crestere in popularitate, dupa ce mai multi jucatori mari din pietele financiare, precum UBS sau MoneyGram au anuntat ca vor integra moneda digitala in serviciile lor. Criptomoneda Ripple a fost considerata in urma cu o luna „urmatorul…

- * Bursa japoneza a inchis sedinta de vineri in crestere cu 0,19%, indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 23.808,06 puncte, in crestere cu 44,69 puncte, comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente, transmite Kyodo. * Seul - Bursa sud-coreeana a incheiat…

- Sedinta conducerii PSD, Comitetul Executiv National, sta sa inceapa. Pana sa ajunga in sediul central al PSD-ului, cu aproape o jumatate de ora inainte de 16, ora la care ar trebui sa inceapa CExN-ul hotarator pentru redobandirea linistii in cadrul formatiunii al carui secretar general adjunct este,…

- * Bursa de pe Wall Street a deschis sedinta de vineri in crestere, dupa publicarea unor date statistice peste asteptari privind vanzarile cu amanuntul in luna decembrie. Indicele Dow Jones Industrial Average s-a apreciat cu 0,42%, ajungand la valoarea de 25.681,17 puncte, in crestere cu 106,44 puncte…

- Valoarea totala a tranzactiilor realizate in 2017 la Bursa de Valori Bucuresti a depasit 3 miliarde de euro, cu 24% peste nivelul din 2016 si cu 28% peste media ultimilor 10 ani, potrivit unui comunicat al institutiei. Patru oferte publice initiale (IPO) de peste un sfert de miliard de…

- Piata de capital romaneasca a avut un an foarte bun, iar daca bursa ar fi un barometru, am putea spune ca economia romaneasca a duduit in 2017, a declarat, ieri, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Lucian Anghel, intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres. „Daca bursa ar fi un barometru…

- * New York - Bursa de pe Wall Street a deschis sedinta de marti in crestere, in urma castigurilor inregistrate de actiunile bancilor si companiilor din sectorul sanatatii. indicele Dow Jones Industrial Average s-a apreciat cu 0,26%, ajungand la valoarea de 25.349,68 puncte, in crestere cu 66,68 puncte…

- "Daca bursa ar fi un barometru pentru economie, chiar putem spune ca economia romaneasca a duduit in 2017. 19% randament (indicele BET-TR n. r.) in 2017 nu este putin. Este peste media anuala din ultimii cinci ani. Recomandarea analistilor (pentru un investitor pe bursa - n. r.) este sa nu puna toate…

- Societatea Oil Terminal a raportat catre Bursa de Valori Bucuresti doua tranzactii incheiate de societate. Astfel, Oil Terminal a incheiat un contract cu Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale ndash; Unitatea Teritoriala 15 Bucuresti pentru prestari servicii depozitare motorina.…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere sedinta de tranzactionare de vineri, iar indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 actiuni, s-a apreciat cu 0,25%, ajungand la 7.985,82 puncte. Valoarea totala a schimburilor realizate s-a cifrat la 35,14 milioane de lei…

- Bursa de Valori Bucuresti a avut cel mai bun inceput de an din ultimii 5 ani, dupa ce indicele principal al pietei, BET, a inchis prima sedinta de tranzactionare din 2018 cu un plus de 2%, la peste 7.900 de puncte, si a deschis sedinta de joi cu un avans de 0,07%, la 7.916 puncte. Actualul…

- Bursa de la Bucuresti a deschis in crestere, miercuri, prima sedinta a anului 2018, cu un rulaj de peste 159.000 de lei, inregistrat la 10 de minute de la debutul tranzactiilor. Toti indicii erau in urcare, iar indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 companii, era…

- ursa de la Bucuresti a deschis in crestere, miercuri, prima sedinta a anului 2018, cu un rulaj de peste 159.000 de lei, inregistrat la 10 de minute de la debutul tranzactiilor. Toti indicii erau in urcare, iar indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 companii, era…

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a urcat ucat foarte usor in noiembrie, cu 0,7 puncte, dupa cinci luni consecutive de scadere, ajungand la valoarea de 44,1 puncte, analistii financiar anticipand o depreciere a leului in urmatoarele luni. Evolutia indicelui este urmarea cresterilor…

- * Bursa de pe Wall Street a deschis sedinta de joi in crestere, gratie aprecierii actiunilor companiilor din sectorul tehnologiei. Indicele Dow Jones Industrial Average s-a apreciat cu 0,21%, ajungand la valoarea de 24.827,38 puncte, in crestere cu 53,08 puncte fata de valoarea inregistrata la inchiderea…

- Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4.6891 (in crestere cu 470 pips fata de valoarea inregistrata in exercitiul anterior), in timp ce pentru orizontul de 12 luni valorea medie a cursului anticipat este de 4.7329 (valoare in crestere cu 512 pips fata de cea inregistrata…

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a crescut, in noiembrie, fata de luna anterioara, pana la valoarea de 44,1 puncte, fiind corectat marginal, dupa cinci luni consecutive de scadere, se arata intr-un comunicat de presa al CFA Romania. Potrivit sursei citate, creşterea înregistrată…

- Vestile nu sunt prea bune pentru evolutia leului in anul care urmeaza. Analistii financiari se asteapta la o depreciere a leului in 2018. Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania, calculat pe baza estimarilor membrilor organizatiei, a corectat marginal, dupa cinci luni consecutive…

- In ceea ce priveste cursul de schimb euro/leu, peste 90% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni. Astfel, valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de sase luni este de 4,6891 (in crestere cu 470 pips fata de valoarea inregistrata in exercitiul anterior),…

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a urcat ucat foarte usor in noiembrie, cu 0,7 puncte, dupa cinci luni consecutive de scadere, ajungand la valoarea de 44,1 puncte, analistii financiar anticipand o depreciere a leului in urmatoarele luni. Evolutia indicelui este urmarea…

- * Bursa de pe Wall Street a deschis sedinta de joi in crestere, indicele Dow Jones Industrial Average s-a apreciat cu 0,29%, ajungand la valoarea de 24.655,57 puncte, in crestere cu 70,14 puncte fata de valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente. Indicele Standard and Poor's 500 s-a…

- „ (...) E, atat de geniale au fost amendamentele incat au fost retrase azi. (...) Cei de la USR au depus 600.000, spun ei, apoi 6.000 de amendamente, intr-un format ilizibil, deci la batjocura, atat pentru o propunere de modificare a Regulamentului, cat si pentru a doua propunere de modificare, aceleasi…