Evoluţii financiar-bancare şi bursiere, 9 ianuarie * New York - Bursa de pe Wall Street a deschis sedinta de marti in crestere, in urma castigurilor inregistrate de actiunile bancilor si companiilor din sectorul sanatatii. indicele Dow Jones Industrial Average s-a apreciat cu 0,26%, ajungand la valoarea de 25.349,68 puncte, in crestere cu 66,68 puncte fata de valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente. Indicele Standard and Poor's 500 s-a apreciat cu 0,18%, ajungand la valoarea de 2.752,71 puncte, in crestere cu cinci puncte fata de valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente. Indicele Nasdaq s-a apreciat usor cu 0,06%,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori Bucuresti a deschis in crestere in cea de-a doua zi a saptamanii, la debutul sedintei de tranzactionare majoritatea indicilor inregistrand cresteri usoare, sub 0,5%. Indicele principal al Bursei, BET, a inceput ziua de marti cu un avans de 0,20%, in timp ce BET-TR a crescut…

- Cursul BNR de vineri: Euro 4.6365 +0.0061 +0.13 % Dolar american 3.8484 +0.0059 +0.15 % Francul elvetian 3,9389 Nota ZF: Cursul afisat este calculat si anuntat de…

- Bursa de Valori Bucuresti a avut cel mai bun inceput de an din ultimii 5 ani, dupa ce indicele principal al pietei, BET, a inchis prima sedinta de tranzactionare din 2018 cu un plus de 2%, la peste 7.900 de puncte, si a deschis sedinta de joi cu un avans de 0,07%, la 7.916 puncte. Actualul…

- Bijuterii cu o valoare declarata de 30.000 de euro au fost furate miercuri dintr-o expozitie deschisa la Palatul Dogilor din Venetia, scrie NEWS.RO, citand agentia de presa ANSA. Valoarea declarata la vama a bijuteriilor este de 30.000 de euro, insa cea reala, care poate fi confirmata de proprietarii…

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a urcat ucat foarte usor in noiembrie, cu 0,7 puncte, dupa cinci luni consecutive de scadere, ajungand la valoarea de 44,1 puncte, analistii financiar anticipand o depreciere a leului in urmatoarele luni. Evolutia indicelui este urmarea cresterilor…

- * Bursa de pe Wall Street a deschis sedinta de joi in crestere, gratie aprecierii actiunilor companiilor din sectorul tehnologiei. Indicele Dow Jones Industrial Average s-a apreciat cu 0,21%, ajungand la valoarea de 24.827,38 puncte, in crestere cu 53,08 puncte fata de valoarea inregistrata la inchiderea…

- Bursa de la Bucuresti a deschis sedinta de joi pe plus, toti indicii inregistrand cresteri modeste, sub 0,2%, cu exceptia BET-NG care afiseaza un plus de 0,24%. Astfel, indicele principal al pietei, BET afiseaza o crestere de 0,12%, indicele BET-TR creste cu 0,13%, iar BET FI cu 0,10%.…

- Bursa de la Bucuresti a deschis sedinta de astazi cu cresteri usoare, ce se mentin sub 0,2% la toti indicii, in timp ce actiunile Banca Transilvania si BRD marcheaza scaderi. Indicele principal al pietei, BET, creste in jurul orei 10.00 cu 0,11%, acelasi procent fiind regasit si la BET-TR,…

- Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4.6891 (in crestere cu 470 pips fata de valoarea inregistrata in exercitiul anterior), in timp ce pentru orizontul de 12 luni valorea medie a cursului anticipat este de 4.7329 (valoare in crestere cu 512 pips fata de cea inregistrata…

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a crescut, in noiembrie, fata de luna anterioara, pana la valoarea de 44,1 puncte, fiind corectat marginal, dupa cinci luni consecutive de scadere, se arata intr-un comunicat de presa al CFA Romania. Potrivit sursei citate, creşterea înregistrată…

- Vestile nu sunt prea bune pentru evolutia leului in anul care urmeaza. Analistii financiari se asteapta la o depreciere a leului in 2018. Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania, calculat pe baza estimarilor membrilor organizatiei, a corectat marginal, dupa cinci luni consecutive…

- In ceea ce priveste cursul de schimb euro/leu, peste 90% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni. Astfel, valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de sase luni este de 4,6891 (in crestere cu 470 pips fata de valoarea inregistrata in exercitiul anterior),…

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a urcat ucat foarte usor in noiembrie, cu 0,7 puncte, dupa cinci luni consecutive de scadere, ajungand la valoarea de 44,1 puncte, analistii financiar anticipand o depreciere a leului in urmatoarele luni. Evolutia indicelui este urmarea…

- Chiar in timpul sedintei, primariile din Ineu si din Halmagiu au trimis adrese catre Consiliul Judetean Arad. Primaria Ineu anunta ca ar mai avea nevoie de bani, in timp ce Primaria Halmagiu anunta ca a ramas cu sume necheltuite. Drept urmare, la finalul sedintei ordinare, presedintele CJA Iustin Cionca…

- Asiguratorii din Romania au incasat 1,5 miliarde de euro Societațile de asigurare autorizate și reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) au inregistrat in primele noua luni ale anului prime brute subscrise (PBS) de 7,3 miliarde de lei, cu 6% peste aceeași perioada din 2016. PBS…

- Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 21 decembrie 2017.Dolarul australian AUD 2,9932 Leva bulgareasca BGN 2,3705Dolarul canadian CAD 3,0435Francul elvetian CHF 3,9564Coroana ceha CZK 0,1803Coroana daneza DKK 0,6227Lira…

- Bursa de Valori Bucuresti a deschis saptamana pe plus, toti indicii inregistrand cresteri usoare, sub 0,5%, cu exceptia BET-Fi, care se mentine pe minus, cu o scadere de 0,25%. Indicele principal al Bursei, BET, a inceput ziua de luni cu un avans de 0,39%, la fel ca si BET-TR, in timp ce…

- Consiliul Judetean Prahova pastreaza valoarea taxelor la nivelul din 2017, se arata in documentul supus dezbaterii in sedinta de astazi, ce va incepe la ora 15. Consilierii au cazut de acord ca nivelul taxelor percepute in domeniul constructiilor sa nu fie majorat, aceasta masura avand ca…

- * Bursa de pe Wall Street a deschis sedinta de joi in crestere, indicele Dow Jones Industrial Average s-a apreciat cu 0,29%, ajungand la valoarea de 24.655,57 puncte, in crestere cu 70,14 puncte fata de valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente. Indicele Standard and Poor's 500 s-a…

- Valoarea ”facturii Brexitului” pe care o are de achitat Londra la Bruxelles este estimata undeva intre 40 si 45 de miliarde de euro, a declarat vineri un purtator de cuvant al Downing Street pentru AFP, conform News.ro . Liderii celor doua tabere au anuntat vineri dimineata incheierea unui acord de…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, vineri, un curs de 4,6315 lei pentru un euro, in scadere cu 0,12 bani (-0,03%) fata de valoarea stabilita in sedinta anterioara, respectiv 4,6327 lei pentru moneda europeana. In raport cu dolarul american, leul a pierdut teren pana la o cotatie de…

- Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 8 decembrie 2017.Dolarul australian AUD 2,9612 Leva bulgareasca BGN 2,3681Dolarul canadian CAD 3,0691Francul elvetian CHF 3,9560Coroana ceha CZK 0,1812Coroana daneza DKK 0,6224Lira…

- * Bursa japoneza a inchis sedinta de vineri in crestere cu 1,39%, dupa publicarea unor date care arata o crestere peste asteptari a Produsului Intern Brut in perioada iulie-septembrie. Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 22.811,08 puncte, in crestere cu 313,05 puncte, comparativ…

- Investitiile nete realizate in economia nationala au insumat peste 50,09 miliarde de lei, in primele noua luni din acest an, fiind in crestere cu 3,6%, comparativ cu perioada similara din 2016, se arata intr-un comunicat al Institutului National de Statistica (INS) remis, vineri, Agerpres. O…

- * Bursa de pe Wall Street a deschis sedinta de luni in crestere, indicele Dow Jones Industrial Average s-a apreciat cu 0,13%, ajungand la valoarea de 23.589,06 puncte, in crestere cu 31,07 puncte fata de valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente.* Indicele Standard and Poor's 500…

- Stop cadrul in ședința de astazi a Parlamentului. Deputatul Lilian Carp a primit un mesaj telefonic de la o persoana care privea online ședința și a rugat deputații sa fie atenți forma de exprimare verbala.

- Euro a avut o noua creștere spectaculoasa în ziua în care parlamentarii votau moțiunea de cenzura. Cursul a ajuns astazi la 4.6546, cu doar 0.05 bani mai puțin fața de cursul istoric. În cursul zilei de marți, la cotația de referința a Bancii Naționale a României (BNR),…

- Increderea in economie a scazut in luna octombrie, fata de septembrie, pentru a cincea luna consecutiv, evolutie vizibila pe ambele componente ale indicatorului, respectiv in zona conditiilor curente si cea a anticipatiilor, potrivit CFA Romania. Valoarea indicatorului de incredere macroeconomica…

- * Bursa japoneza este inchisa joi cu prilejul unei sarbatori nationale, informeaza EFE. * Seul - Bursa sud-coreeana a incheiat sedinta de joi in scadere cu 0,13%, indicele principal Kospi a ajuns la valoarea de 2.537,15 puncte, in scadere cu 3,36 puncte comparativ cu valoarea inregistrata…

- Banca Naționala Româna a anuțat, miercuri, ca moneda euro a scazut ușor în raport cu leul.Astfel, BNR a anunțat un curs valutar în scadere cu 0,12% pentru euro, pâna la valoarea de 4,6497 lei/euro.Scaderea vine dupa ce marți s-a atins cursul maxim istori,…

- * Bursa japoneza a inchis sedinta de miercuri in crestere cu 0,48%, dupa ce marti bursa de pe Wall Street a incheiat sedinta la un nivel record. Indicele principal Nikkei-225 ajuns la valoarea de 22.523,15 puncte, in crestere cu 106,67 puncte, comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea sedintei…

- Euro, la un maxim istoric Potrivit cotatiei oficiale afisata marti de Banca Nationala a Romaniei, euro a ajuns la 4,6551 lei, nivel pe care nu l-a mai atins niciodata pana in prezent. Valoarea de marți a depașit precedenta cotație mininima a leului, de 4,6495, din 13 noiembrie 2017. Leul s-a prabusit…

- * Bursa japoneza a inchis sedinta de marti in crestere cu 0,7%, indicele principal Nikkei-225 ajuns la valoarea de 22.416,48 puncte, in crestere cu 154,72 puncte, comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente, transmite Kyodo. * Seul - Bursa sud-coreeana a incheiat…

- Moneda nationala a atins luni cea mai slaba cotatie din 2012 si pana in prezent in raport cu euro, cursul anuntat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4,6495 lei pentru un euro, in crestere cu 1,05 bani (0,23%) in comparatie cu valoarea din sedinta precedenta, de 4,6390 lei pentru un euro, informeaza…

- Moneda nationala continuat sa se deprecieze vineri in raport cu euro, cursul anuntat de Banca Nationala a Romaniei (BNR), de 4,6390 lei pentru un euro, atingand un maxim al ultimilor cinci ani si trei luni. Pe data de 3 august 2012, Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs de schimb de 4,6481…

- Moneda naționala continuat sa se deprecieze joi in raport cu euro, cursul anunțat de Banca Naționala a Romaniei (BNR), de 4,6279 lei pentru un euro, atingand un maxim al ultimilor cinci ani și trei luni. Pe data de 3 august 2012, Banca Naționala a Romaniei a anunțat un curs de schimb de 4,6481 de lei…

- Potrivit deciziei de azi a executivului, indemnizația minima de creștere a copilului se va majora, de la 1 ianuarie 2018, la 1.250 de lei, fața de 1.233 de lei, cat este in prezent, potrivit unei Ordonanțe de urgența adoptata astazi de Guvern. Read More...

- CARAS-SEVERIN – Drept raspuns la replica consilierului Ioan Cojocariu, presedintele Silviu Hurduzeu a spus ca nu accepta „un comportament de faraon egiptean, exportat de la Serbarile Cetatii“ Consilierii judeteni s-au intalnit miercuri in sedinta extraordinara. Chiar daca pe ordinea…

- Consiliul de Administratie al BNR a decis in sedinta de marti, 7 noiembrie, sa mentina dobanda de politica monetara la 1,75% pe an, se arata intr-un comunicat al instituției. In sedinta din 7 noiembrie, Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat urmatoarele: – Menținerea ratei…

- Un sirian de 27 de ani a fost retinut joi pe aeroportul Orly din Paris, dupa ce a fortat mai multe puncte de control si a reusit sa patrunda pe pista, unde a încercat sa se apropie de un avion apartinând companiei Tunis Air, potrivit unei surse apropiate dosarului, citata vineri de postul…

- Salariul minim brut pe economie creste cu 31%, de la 1 ianuarie 2018, de la 1.450 de lei, la 1.900 de lei, însa vestea proasta pentru soferi este ca, de la aceeasi data, creste si cuantumul amenzilor de circulatie, tot cu 31%. Majorarea salariului minim aduce dupa sine si o crestere…

- Cursul de schimb valutar afisat, marti, de Banca Nationala a Romaniei (BNR), arata ca moneda europeana a ajuns la valoarea de 4,5985 lei, cea mai mare din ultimele cinci zile. Astfel, Euro a crescut fata de valorile inregistrate in perioada 25 octombrie – 30 octombrie, cand maximul a fost atins pe 27…

- Rata somajului a fost de 5% in luna septembrie, date ajustate sezonier, in scadere usoara fata de luna august, a anuntat marti Institutul National de Statistica (INS). In august, rata somajului a fost de 5,1%, in scadere cu 0,1 puncte procentuale fata de cea inregistrata in iulie (5,2%).…

- Cursul anuntat luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR) a fost stabilit la 4,5974 lei, cu 0,06 bani (-0,01%) mai putin in comparatie cu valoarea din sedinta precedenta, de 4,5980 lei pentru un euro. De asemenea, moneda nationala s-a apreciat comparativ cu dolarul american, cotatia fiind stabilita…

- Castigator pentru a opta oara a turneului de la Basel (competitie de categorie "500"), Roger Federer s-a apropiat la 1.460 de puncte de Rafael Nadal, liderul ierarhiei ATP. Pana la finalul sezonului, cei doi vor mai disputa doua turnee importante: Masters-ul de la Paris (in aceasta saptamana) si Turneul…

- In septembrie 2017, indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a scazut fata de luna anterioara, la valoarea de 45,4 puncte, cea mai scazuta valoare din iunie 2013, fiind cu 5,3 puncte mai mic decat valoarea consemnata in exercitiul anterior.Citeste si: Delegatie de FORTA de la…

- Bursa de pe Wall Street a deschis sedinta de miercuri in scadere, indicele Dow Jones Industrial Average s-a depreciat cu 0,01%, ajungand la valoarea de 23.440,47 puncte, in scadere cu 1,29 puncte fata de valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente. Indicele Standard and Poor's…

- Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 16 octombrie 2017, anunța News.ro.Dolarul australian AUD 3,0617 Leva bulgareasca BGN 2,3445Dolarul canadian CAD 3,1122Francul elvetian CHF 3,9851Coroana ceha CZK 0,1777Coroana daneza DKK…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson le-a transmis joi cetațenilor polonezi ca sunt bineveniți sa ramana in Marea Britanie dupa ieșirea acestei țari din Uniunea Europeana, prevazuta pentru martie 2019, transmite Reuters. ''Vreau sa repet mesajul esențial catre cei un milion…

- Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 11 octombrie 2017.Dolarul australian AUD 3,0218 Leva bulgareasca BGN 2,3445Dolarul canadian CAD 3,1013Francul elvetian CHF 3,9826Coroana ceha CZK 0,1772Coroana daneza DKK 0,6161Lira…