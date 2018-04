Stiri pe aceeasi tema

- ♦ Carnea, lactatele si sucurile tin in spate exporturi de 1,7 mld. euro ♦ Industria alimentara este una dintre cele mai slab reprezentate sectoare din productie in topul exportatorilor ♦ Exporturile de produse alimentare si bauturi au crescut anul trecut cu circa 9%, pana la 1,7 mld. euro ♦ Fata de…

- Papa Francisc si-a exprimat ''rusinea'' de a lasa tinerilor generatii ''o lume dezbinata de conflicte si razboaie'', in cadrul rugaciunii rostite vineri seara cu ocazia procesiunii traditionale Via Crucis...

- "Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat, in sedinta de joi, 29 martie 2018, preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale la clientii casnici. In conformitate cu metodologiile de tarifare, preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale inregistreaza urmatoarea evolutie:…

- Guvernul Angelei Merkel este interesat sa dezvolte in Germania o industrie a gazelor naturale lichefiate, de la zero, pentru a reduce dependenta tarii de gazele rusesti, potrivit Bloomberg . Noua coalitie care formeaza Guvernul va crea o strategie privind realizarea infrastructurii necesare, pentru…

- Exporturile europene de produse agroalimentare raman solide in ianuarie, majorand balanta comerciala la 300 de milioane de euro, se arata intr-un comunicat publicat marti de Comisia Europeana (CE).

- Uniunea Europeana a inregistrat un deficit de 20,3 miliarde de euro, in ianuarie 2018 la comertul mondial de marfuri, in timp ce zona euro a inregistrat un surplus de 3,3 miliarde de euro, arata un raport publicat luni de Eurostat. Comparativ cu ianuarie 2017, cand s-au inregistrat exporturi…

- Statele Unite ale Americii raman cel mai mare exportator de arme din lume, aproape jumatate dintre armele americane ajungand in Orientul Mijlociu in ultimii cinci ani. In total, 98 de state au fost aprovizionate cu armament din SUA. Intre 2013 si 2017, sistemul global de transferuri de arme…

- Romania a importat o cantitate de 17.083 tone de lapte brut in luna ianuarie 2018, in crestere cu 17,2% fata de aceeasi perioada din 2017 si cu 10,5% mai mult fata de luna decembrie, conform datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). In ceea ce priveste cantitatea…

- Exporturile de marfuri romanesti au avansat in ianuarie cu 15,9% fata de luna ianuarie a anului trecut, pana la 5,42 miliarde euro, ritm sub cel al importurilor, iar deficitul comercial a continuat sa creasca, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). In luna…

- Statele Unite si-au consolidat pozitia de cel mai mare exportator de arme din lume in ultimii cinci ani, asigurand aproximativ o treime din armele comercializate la nivel global, conform unui studiu prezentat luni de Institutul International de Cercetare pentru Pace (SIPRI) de la Stockholm, citat de…

- In luna ianuarie 2018, exporturile si importurile au crescut cu 15,9%, respectiv cu 17,3%, comparativ cu luna ianuarie 2017, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica. In luna ianuarie 2018 exporturile FOB au insumat 5422,9 milioane euro, iar importurile CIF au insumat…

- In luna ianuarie 2018, importurile au insumat 6,2 miliarde euro, cu 17,3% peste cele inregistrate in ianuarie 2017.”Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in luna ianuarie 2018 a fost de 775 milioane euro, mai mare cu 169,8 milioane euro decat cel inregistrat in luna ianuarie 2017”, se…

- Aproape jumatate din exporturile de arme ale SUA din ultimii cinci ani au avut ca destinatie Orientul Mijlociu, iar Arabia Saudita si-a consolidat locul doi in clasamentul celor mai mari importatori, conform unui raport citat de The Guardian. Institutul de Cercetare privind Pacea Internationala de la…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a urcat la 775 milioane de euro in luna ianuarie 2018, mai mare cu 169,8 milioane de euro decat cel inregistrat in ianuarie 2017, in conditiile in care exporturile au crescut cu 15,9% iar importurile cu 17,3%, potrivit datelor Institutului National de Statistica…

- In luna decembrie 2017, indicele productiei industriale din judetul Vaslui a inregistrat valoarea de 107,9%, ceea ce indica o crestere a activitatii industriale fata de luna decembrie a anului precedent. Exporturile de bunuri, la nivelul judetului Vaslui, au fost, in luna octombrie 2017, in valoare…

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorand avertismentele repetate ale mai multor aliati, in frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile, transmite AFP. Dupa mai multe zile de intense speculatii,…

- Uniunea Europeana (UE) va lua in considerare propriile sale tarife "de protectie" la importurile de otel si aluminiu, ca raspuns la decizia presedintele Donald Trump de a impune saptamana viitoare taxe de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat din intreaga lume, a afirmat comisarul…

- Comisia Europeana a reacționat dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a inițiat procedura de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. „Comisia urmareste cu atentie si ingrijorare ultimele evolutii. Independenta sistemului judiciar din Romania si capacitatea sa de a lupta efectiv impotriva coruptiei…

- Exporturile de produse agricole si alimentare ale Uniunii Europene au atins in 2017 o valoare record de 137,9 miliarde de euro, in crestere cu 5,1% comparativ cu 2016, arata datele publicate luni de Comisia Europeana, informeaza AGERPRES . Cele mai mari cresteri s-au inregistrat in cazul exporturilor…

- Romania a inregistrat in primele 10 luni din 2017 un excedent de 1,33 miliarde euro in comertul international cu mobila si parti ale acesteia, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Exporturile au totalizat 1,861 miliarde euro, o valoare cu 2% mai mare fata de cea din…

- Datele Institutului National de Statistica (INS) arata ca in 2017 valoarea totala a importurilor Romaniei a fost de 75,6 miliarde de euro, din care 8,7% (6,5 miliarde de euro) au reprezentat importurile de produse alimentare, bauturi si tutun. Iar valoarea totala a exporturilor Romaniei a fost de…

- Romania a exportat, in primele 10 luni din 2017, bauturi si tutun brut si prelucrat in valoare de 720,9 milioane euro, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Exporturile de bauturi au totalizat, in perioada mentionata, 110,1 milioane euro (plus 14,1%), iar cele de tutun brut…

- Deficitul balantei comerciale a crescut cu aproape 30%, anul trecut, la peste 12,95 miliarde euro, se arata intr-un comunicat de presa al Institutului National de Statistica (INS). “În anul 2017, exporturile şi importurile au crescut cu 9,1%, respectiv cu 12,2%, comparativ cu anul 2016.…

- Evoluțiile pozitive înregistrate în sectorul agricol, extinderea activitații investitorilor straini în unele ramuri relativ noi ale industriei, cum este industria automotive, creșterea cererii interne și externe pentru produse industriale naționale, inclusiv datorata deschiderii…

- România a exportat 8.715 tone de oua în primele noua luni din 2017, în crestere cu 29% fata de de perioada similara din 2016, iar încasarile au urcat cu 53% pâna la 9,555 milioane de euro, conform datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) furnizate…

- Evoluții recente: in Europa și Asia Centrala, creșterea economica a inregistrat o evoluție pozitiva in 2017, peste așteptari, de 3,7% comparativ cu nivelul de 1,7% inregistrat in anul precedent. Acest progres se manifesta dupa trei ani de creștere sub medie, manifestata ulterior prabușirii prețului…

- Autoritatile algeriene au decis sa interzica importul a aproximativ 900 de produse, inclusiv telefoane mobile, electrocasnice si legume, in incercarea de a reduce cheltuielile dupa scaderea veniturilor din petrol si gaze, arata un document al Ministerului Comertului consultat marti de Reuters.

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei (FOB/CIF) a ajuns, in primele 11 luni din 2017, la 11,344 miliarde de euro, in crestere cu 2,569 miliarde de euro in comparatie cu perioada similara din 2016, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate marti. In perioada 1 ianuarie…

- In perioada 1.I-30.XI 2017, exporturile si importurile au crescut cu 9,5%, respectiv cu 12,3%, comparativ cu perioada 1.I-30.XI 2016, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.  In perioada 1.I-30.XI 2017 exporturile FOB au insumat 58146,8 milioane euro, iar importurile…

- In primele 9 luni din 2017, deficitul comercial cu produse agroalimentare s-a majorat cu 79,34%, la 757,34 milioane de euro, in timp ce in perioada similara a anului trecut era de circa 422,27 de milioane de euro. Potrivit datelor MADR, in perioada mentionata au fost importate peste 6,57 milioane…

- Exporturile au avansat cu doar 2,7% fata de perioada corespunzatoare din 2016, pana la 4,453 miliarde de euro, in timp ce importurile au totalizat 5,211 miliarde de euro, un plus de 9,5%, conform datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). In primele 9 luni din 2017, deficitul…