Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a anuntat marti demisia lui Gary Cohn, principalul consilier economic al presedintelui Donald Trump, informeaza agentiile internationale de presa. Cohn s-a opus tendintelor protectioniste din cadrul administratiei SUA, remarca Reuters, DPA si AFP. Demisia sa a survenit dupa anuntul lui Trump…

- Principalul consilier economic al presedintelui SUA Donald Trump, Gary Cohn, demisioneaza, conform unui anunt al Casei Albe. El este ultimul din seria unor demisii importante din echipa presedintelui SUA, titreaza News.ro. Intr-o declaratie transmisa de Casa Alba, Cohn spune: A fost o onoare sa-mi servesc…

- Casa Alba a anuntat demisia lui Gary Cohn, principalul consilier economic al presedintelui Donald Trump, omul care s-a opus tendintelor protectioniste din cadrul administratiei SUA, relateaza agentiile de presa....

- Casa Alba a declarat ca unul dintre motivele principale, pentru care Garry Cohn a decis sa demisioneze, este o recenta disputa privind implementarea unor tarife suplimentare la importurile de otel si aluminiu. El este ultimul din seria unor demisii importante din echipa presedintelui SUA. Intr-o…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, marti, ca va gasi in curand un nou consilier pentru Afaceri Economice, dupa ce Casa Alba a anuntat ca Gary Cohn a decis sa se retraga din aceasta functie, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Principalul consilier economic al presedintelui SUA Donald Trump, Gary Cohn, demisioneaza, conform unui anunt al Casei Albe.SURPRIZA: Unde a 'disparut' Traian Basescu in plin scandal al revocarii sefei DNA (surse) El este ultimul din seria unor demisii importante din echipa presedintelui…

- Casa Alba a anuntat marti demisia lui Gary Cohn, principalul consilier economic al presedintelui Donald Trump, informeaza agentiile internationale de presa. Cohn s-a opus tendintelor protectioniste din cadrul administratiei SUA, remarca Reuters, DPA si AFP. Demisia sa a survenit dupa anuntul…

- Presedintele american Donald Trump asigura: Casa Alba functioneaza ca o masinarie bine unsa, relateaza France Presse. Potrivit celui de-al 45-lea presedinte al SUA, cascada de plecari din cadrul echipei sale apropiate nu reprezinta decat un semn de functionare normala in West Wing, (Aripa de Vest),…

- * Bursa japoneza a inchis sedinta de vineri in scadere cu 2,50%, dupa ce presedintele SUA, Donald Trump a anuntat ca vor fi introduse taxe pentru importurile de aluminiu si otel. Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 21.181,64 puncte, in scadere cu 542,83 puncte, comparativ cu valoarea…

- Evoluții bancare și bursiere, 1 martie 2018 Indicele Dow Jones Industrial Average s-a depreciat cu 0,27%, ajungand la valoarea de 24.960,42 puncte, in scadere cu 68,78 puncte fata de valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente. Evoluții bancare și bursiere, 1 martie 2018 Indicele…

- Presedintele american, Donald Trump, il va primi pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, la 24 aprilie, la Casa Alba, a confirmat luni executivul american, relateaza AFP. Emmanuel Macron va avea dreptul la "prima vizita de stat", care include o ceremonie oficiala si un dineu, organizata de presedintele…

- Razboiul digital nu mai e un concept ce tine de imaginatia unor scriitori de fictiune. E real si prezent in viata fiecarui om care are cel putin un cont de e-mail. S-ar putea ca identitatea dumnevoastra sa fi fost deja copiata de un "robot" (sau "bot" - un mic soft de computer programat sa…

- Un vehicul a lovit o bariera de la Casa Alba si o femeie a fost retinuta, a anuntat Secret Service, citat de BBC. "O persoana care conducea un vehicul de pasageri a lovit o bariera de securitate in apropierea Casei Albe", au scris pe Twitter cei de la Secret Service. Soferul, o femeie, inca neindentificata,…

- Confruntat cu marturiile supravietuitorilor atacului armat de miercurea trecuta dintr-un liceu din Florida, soldat cu 17 morti, Donald Trump a promis masuri “puternice”. Rand pe rand, elevi de la diferite scoli indoliate dupa atacuri armate si parinti ai victimelor, asezati in jurul presedintelui american…

- Casa Alba a anuntat luni ca presedintele Donald Trump va asista in 3 martie la dineul anual de la Gridiron Club, dineu ce reuneste jurnalisti si oficiali politici. Acesta va fi primul eveniment de acest gen pentru Donald Trump, critic inversunat al mass-media, informeaza marti AFP, conform agerpres.ro. …

- Casa Alba a negat luni ca Statele Unite discuta cu Israelul despre un proiect de anexare de colonii in Cisiordania ocupata, contrazicand declaratiile unui purtator de cuvant al prim-ministrului israelian, Benjamin Netanyahu, care au provocat furia conducerii palestiniene, transmite AFP. …

- Bursele europene inregistrau, vineri dimineata, o scadere moderata, dupa ce indicele S&P 500 al bursei de pe Wall Street a intrat intr-un teritoriu de corectie, inregistrand un declin de 10% fata de nivelul ridicat din ianuarie. Asta a sporit temerile ca va urma o perioada indelungata de turbulente,…

- Pietele asiatice par sa se fi calmat, inregistrand miercuri cresteri dupa scaderile de marti, urmand rezultatele inregistrate pe Wall Street, unde Dow Jones a revenit in zona plusurilor. Indicele Nikkei 225 a crescut cu 3,2%, dupa ce in sedinta anterioara a scazut aproape 7%. Indicele…

- "Presedintele Trump este pe deplin solidar cu militarii care isi risca viata in fiecare zi pentru a garanta securitatea tarii noastre. El a cerut Departamentului Apararii sa studieze crearea unei ceremonii in cursul careia toti americanii vor putea sa-si exprime recunostinta", a declarat purtatoarea…

- Membrii din staff-ul lui Donald Trump s-au mobilizat rapid si si-au pregatit discursurile pentru TV, dupa ce indicele bursier Dow Jones a inregistrat, luni, cea mai mare scadere din vara anului 2011. Casa Alba il apara pe Trump. "Preocuparea presedintelui se axeaza pe fundamentele…

- Dupa o zi de luni in care Wall Street-ul s-a resimtit puternic, centrele financiare asiatice cu Tokyo in frunte au urmat tendinta de scadere, investitorii trecand rapid de la euforia ultimelor luni la sentimentul de soc si panica. Pe bursa de la Tokyo, indicele Nikkei a scazut cu peste 6% in debutul…

- Trei parlamentare ale Partidului Democrat nu au dat foarte mare atenție discursului președintelui american, Donald Trump. Cat timp liderul de la Casa Alba vorbea, cele treie democrate se jucau pe telefon, verificau rețelele de socializare și, respectiv, se jucau pe telefonul mobil.

- Astazi, in cadrul emisiunii lui Ellen DeGeneres, se va difuza primul interviu cu Michelle Obama de dupa plecarea de la Casa Alba. In cadrul acestui interviu, fosta Prima Doamna a Americii vorbește despre cum s-au derulat lucrurile atunci cand a fost nevoita sa predea ștafeta Melaniei Trump, dar și ce…

- In primul sau discurs despre starea natiunii, Donald Trump a adus in discutie, printre altele, Loteria Vizelor si inchisoarea Guantanamo Bay. Prezent in Congres, liderul de la Casa Alba a facut referire – la implinirea unui an de mandat – la Loteria Vizelor, programul prin intermediul carora romanii…

- O declaratie a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, potrivit caruia calotele glaciare ''stabilesc recorduri'', i-a uimit pe oamenii de stiinta luni, in contextul in care mare parte din cantitatea de gheata de pe mapamond se topeste din cauza incalzirii globale, informeaza Reuters.…

- Prezent la Forumul Economic Mondial, de la Davos, miliardarul George Soros a declarat ca administrația Trump este un pericol pentru lume și ca președintele american va provoca un razboi nuclear cu Coreea de Nord, scrie CNBC. Miliardarul George Soros a criticat vehement administrația de la Casa Alba…

- Muzeul Guggenheim din New York (ofensat) i-ar fi oferit lui Donald Trump un vas de toaleta din aur de 18 carate dupa ce Casa Alba a cerut in imprumut un tablou semnat de Vincent Van Gogh pentru a le decora apartamentul celor doi soti.

- Vicepresedintele american Mike Pence isi incepe sambata turneul in Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor declansate de decizia liderului de la Casa Alba, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, un turneu pe care trebuia initial sa-l efectueze luna trecuta. Prima oprire…

- Nu sunt probleme cu sanatatea mintala a lui Donald Trump. Presedintele american a solicitat un test cognitiv, „Montreal cognitive assessment” (Moca), ca parte a primei examinari medicale la care a fost supus dupa instalarea la Casa Alba. Donald Trump a obtinut punctajul…

- 'In calitate de functionar diplomatic de rang inferior, am semnat un juramant de a-l servi cu loialitate pe presedinte si administratia sa intr-un mod apolitic, chiar si atunci cand s-ar putea sa nu fiu de acord cu anumite politici', a explicat John Freely pentru Reuters, citand din scrisoarea sa…

- Organizatia Natiunilor Unite (ONU) considera ca afirmatiile lui Donald Trump, citate de mass-media, la adresa Haiti si mai multor natiuni africane, pe care le-a calificat drept 'fundaturi' in timpul unei reuniuni la Casa Alba, sunt 'socante' si 'rasiste', informeaza vineri…

- Oglinda-oglinjoara, al cui buton nuclear este mai mare? „Butonul meu este mult mai mare si mult mai puternic, si chiar functioneaza!" i-a raspuns pe Twitter Presedintele Statelor Unite ale Americii (71 de ani) liderului comunist de la Phenian (34 de ani), in amuzamentul general din propria tara si din…

- Vizita medicala a lui Donald Trump, prevazuta la sfarsitul saptamanii, nu va cuprinde vreun examen psihiatric, a anuntat marti Casa Alba, in contextul in care unii dintre criticii presedintelui se intreaba in mod deschis cu privire la sanatatea mentala a acestuia, relateaza AFP conform News.ro . ”Nu”,…

- Casa Alba a refuzat luni sa faca vreun comentariu referitor la informatiile aparute in presa potrivit carora presedintele Donald Trump ar putea fi in curand interogat de procurorul special, Robert Mueller, care ancheteaza o eventuala complicitate intre echipa sa de campanie si Moscova in timpul campaniei…

- Autorul a declarat pentru BBC radio ca la capatul „Fire and Fury: Inside the Trump White House” concluzia lui ca Trump nu este potrivit pentru acest post a devenit o conceptie extinsa. „Cred ca unul dintre efectele interesante ale cartii este, pana acum, cel al imparatului fara haine. Povestea…

- Din nou controverse și discuții la Casa Alba dupa ultimul mesaj postat de președintele Trump pe Twitter. Mai exact, Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe, a declarat, venind in apararea președintelui SUA, ca americanii ar trebui sa fie preocupati de starea mentala a lui Kim Jong-un, liderul…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat, marti, sa taie ajutorul financiar acordat de SUA palestinienilor, aducand ca argument lipsa lor de apetit pentru negocierile de pace pe care Casa Alba vrea sa le relanseze.

- Administratia de la Beijing a respins vehement acuzatiile presedintelui SUA, Donald Trump, privind alimentarea cu petrol a Coreei de Nord, presa chineza denuntand comportamentul liderului de la Casa Alba.

- Presedintii rus si turc au 'confirmat vointa lor comuna de a continua eforturile in vederea unei solutionari a conflictului israeliano-palestinian pe baza normelor dreptului international si a realizarii dreptului poporului palestinian de a crea un stat independent', a anuntat Kremlinul intr-un comunicat.Din…

- Donald Trump intentioneaza sa viziteze Marea Britanie in februarie, pentru a inaugura noua Ambasada a Statelor Unite la Londra, insa nu se va intalni cu regina Elizabeth a II-a, potrivit The Daily Mail, scrie Reuters. Donald Trump a fost invitat in Marea Britanie de premierul britanic Theresa May,…

- China si Rusia lucreaza in detrimentul intereselor Statelor Unite, afirma Casa Alba, intr-un document care defineste "Strategia de securitate nationala" si ale carei mari linii urmeaza sa fie prezentate de Donald Trump luni, scrie AFP.

- Casa Alba a confirmat ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, au avut duminica o convorbire telefonica in cadrul careia liderul rus i-a multumit lui Trump pentru colaborarea CIA, care a dus la evitarea unui atac terorist la Sankt Petersburg, transmite agentia…

- Actorul Alec Baldwin (59 de ani) l-a interpretat pe Donald Trump intr-o editie speciala a emisiunii „Saturday Night Live“, in care presedintele american transmite un mesaj de Craciun de la Casa Alba, impodobeste un brad „al rusinii“ si afirma ca razboiul cu Craciunul s-a incheiat si va fi inlocuit curand…

- Anuntul a venit atat de la Kremlin, cat si de la Casa Alba. Anterior, Putin a sustinut obisnuita sa conferinta de presa de sfarsit de an, in care a spus, printre altele, ca va candida la...

- O fosta candidata la un reality show prezentat de Donald Trump devenita consiliera a presedintelui republican va parasi Casa Alba, potrivit AFP. Plecarea consilierei Omarosa Manigault Newman va avea loc la inceputul anului viitor, a precizat miercuri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders,…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas nu il va primi in vizita pe vicepresedintele american Mike Pence, a anuntat sambata un consilier al lui Abbas, dupa decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului. "Nu va avea loc nicio intalnire cu vicepresedintele…

- * Bursa japoneza a inchis sedinta de vineri in crestere cu 1,39%, dupa publicarea unor date care arata o crestere peste asteptari a Produsului Intern Brut in perioada iulie-septembrie. Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 22.811,08 puncte, in crestere cu 313,05 puncte, comparativ…