Evoluție liniștită a leului Leul a avut, miercuri, o evoluție de ușoara apreciere fața de euro și dolar. Atrage insa atenția cea mai noua previziune a Comisiei Europene, referitoare la progresul din acest an al economiei romanești. Daca in prognoza de iarna se estima o crestere de 3,8%, in cea de primavara avansul a fost redus la 3,3%. In raportul […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol si foto: sanatateabuzoiana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Companiile Uber si Taxify cer Guvernului sa nu le interzica serviciile UBER. Foto: Agerpres. Companiile Uber si Taxify cer Guvernului sa amâne promisa ordonanta de urgenta, în numele celor peste doua milioane de utilizatori si a zecilor de mii de soferi care folosesc aceste…

- Uniunea Europeana a facut multe pentru a mulțumi Regatul Unit în privința Brexitului și nu va mai face altele, a declarat miercuri șeful Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, lasând puține speranțe într-o deblocare a situației la summitul UE din aceasta saptamâna, transmite…

- "Tehnologia curata reprezinta viitorul. In acord cu obiectivele europene de protejare a mediului, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, dar si cu tendintele europene si mondiale din industria auto, Guvernul Romaniei a incurajat achizitionarea de autoturisme noi, mai putin poluante, prin…

- Presedintele Ligii Alesilor Locali din PNL si al liberalilor suceveni, Gheorghe Flutur, a sustinut astazi, la Summit-ul Partidului Popular European de la Bucuresti necesitatea construirii de autostrozi in regiunea Moldovei. Gheorghe Flutur a fost principalul organizator al Summit-ului Partidului Popular…

- Experți de nivel inalt din statele membre, reprezentanți ai Comisiei Europene, dar și ai agențiilor europene Europol, Eurojust, Frontex, CEPOL, Institutul European pentru Egalitate de Șanse intre Femei și Barbați (EIGE) s-au intalnit la București pentru a discuta modalitați specifice și unitare ce vizeaza…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a reacționat pe Twitter dupa ce Parlamentul britanic a respins din nou acordul pentru Brexit spunând ca este dezamagit de votul din Camera Comunelor. ”Vom face eforturi ca # RO2019EU sa participe la îmbunatațirea planurilor…

- Victor Ponta și Florian Coldea au dat mana cu multa caldura, luni, la un eveniment public organizat la Biblioteca Centrala Universitara, unde a participat și Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene. Oficialul european a primit distincția de Doctor Honoris Causa. Coldea a fost primit…

- In ciuda faptului ca rezervele valutare ale BNR au crescut in februarie cu 1,7% fața de luna ianuarie, iar Ministerul Finanțelor a dat semne ca ar fi de acord cu modificarea taxei pe activele bancare, leul a continuat sa se deprecieze fața de principalele valute, pe fondul scaderii increderii in economia…