EVOLUȚIA PIEȚEI ASIGURĂRILOR ÎN PRIMELE ȘASE LUNI ALE ANULUI 2018 Societațile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au subscris, in primul semestru al anului 2018, prime brute in valoare de 5,04 miliarde lei, din care 79% reprezinta prime brute subscrise pentru activitatea de asigurari generale (3,97 miliarde lei), iar 21% sunt prime aferente asigurarilor de viața (1,07 miliarde lei). Imbunatațirea indicatorilor de solvabilitate a societaților de asigurare a continuat și pe parcursul primelor șase luni ale anului. La sfarșitul lunii iunie a anului 2018, toate societațile de asigurare indeplineau atat cerințele necesarului de capital de solvabilitate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

