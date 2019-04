Evolutia pensiilor si a numarului de pensionari in perioada 2008-2018: crestere de mai putin de 100 de euro in buzunar

Stiri pe aceeasi tema

- In luna ianuarie, resursele de energie primara au crescut cu 0,5%, iar cele de energie electrica au scazut cu 3,7%, fața de aceeași perioada a anului precedent; importul de electricitate a inregistrat o creștere de 200,8% fața de ianuarie 2018, cu un plus de 268 de milioane de kWh, conform INS.Principalele…

- Consumul de energie electrica al populatiei a crescut cu 14,6% in prima luna a acestui an fata de de perioada corespunzatoare a anului 2018 in conditiile in care consumul final de energie electrica a fost de 5,076 miliarde kWh, in crestere cu 3%, conform informatiilor publicate miercuri de Institutul…

- Bursa de Valori Bucuresti a inchis in crestere sedinta de marti, iar valoarea tranzactiilor s-a situat la 44,92 milioane de lei (9,43 milioane euro). Actiunile Banca Transilvania au generat schimburi de 26,83 milioane de lei, urmate de cele ale BRD - Groupe Societe Generale (6,68 milioane…

- Bursa de Valori Bucuresti a inchis in crestere sedinta de joi, iar valoarea tranzactiilor a urcat la 44,476 milioane de lei (9,351 milioane euro), de la 31,57 milioane de lei (6,64 milioane de euro) in ziua precedenta, potrivit agerpres.ro.

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere pe majoritatea indicilor sedinta de luni, insa valoarea totala a tranzactiilor a fost de numai 25,83 milioane de lei (5,45 milioane de euro), potrivit agerpres.ro.

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere pe majoritatea indicilor sedinta de vineri, valoarea totala a tranzactiilor cifrandu-se la 48,165 de milioane de lei (10,15 milioane de euro), din care schimburile cu actiuni au reprezentat 46,75 milioane de lei (9,85 milioane de euro) informeaza…

- Digi Communications și-a ajustat in creștere rezultatele la noua luni din 2017 și 2018, conform datelor anunțate miercuri pe Bursa de Valori București (BVB), potrivit mediafax. Compania a obținut un profit net de 20,9…

- Romania a importat legume si fructe in valoare de 1,14 miliarde euro in primele 10 luni din 2018, in timp ce valoarea exporturilor a fost de 192,6 milioane euro, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Valoarea exporturilor a scazut in perioada mentionata la 7,3%,…