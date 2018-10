Evolutia numarului de farmacii in Romania. Cate farmacii are fiecare judet

Stiri pe aceeasi tema

- Conform studiului „Evoluția afacerilor din România în 2018” lansat azi de Valoria, 75% dintre companii, fața de 84% la începutul anului, spun ca vor avea o cifra de afaceri în creștere în acest an. Mai mult, 40% dintre companii, fața de 24% anterior, spun…

- Alexandru Nicolcioiu lucreaza de peste patru decenii in sectorul de rafinare. A fost seful rafinariei Petromidia si a detinut functii de conducere in cadrul Rompetrol Rafinare, operatorul rafinariilor Petromidia Navodari si Vega Ploiesti, dar si al diviziei de petrochimie de pe platforma Midia. Rafinaria…

- Bilantul pestei porcine a ajuns la proporții uriașe. Conform unui comunicat al Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, 12 judete au fost sau sunt afectate, iar numarul animalelor ucise trece de 230.000. Pesta porcina africana evolueaza în 207…

- Rezultatele de laborator pentru un porc suspectat de imbolnavire cu pesta porcina africana dintr-o gospodarie din localitatea buzoiana Panatau, situata la 300-400 de metri de un prim focar cu respectiva boala, sunt negative, animalul suferind de o alta afectiune, au informat luni reprezentantii Prefecturii,…

- Cresterea sistemului bancar din Romania se reflecta si in rezultatele inregistrate de doua dintre institutiile bancare listate la BVB, BRD – Groupe Societe Generale (BRD) si Erste Bank Group (EBS), ale caror activitatii de creditare au crescut, influentand pozitiv totalul veniturilor si profitul, releva…

- In mai, castigul salarial mediu net a crescut cu 14,4% fata de aceeasi luna a anului trecut, pana la 2.704 lei, dar cresterea reala a fost de 8,5%. In iunie, indicele castigului salarial real (castigul salarial in raport cu evolutia preturilor de consum - n.r.) fata de aceeasi luna a anului…

- Romania a inregistrat o crestere de 4,1% a numarului de turisti in primul semestru, fata de aceeasi perioada a anului trecut, iar masura acordarii voucherelor de vacanta este cea mai importanta luata de un Guvern, dupa Revolutie, in acest sector, a anuntat luni ministrul Turismului, Bogdan Trif,…

O echipa de medici din SUA, Oklahoma au venit in Romania, la...