Evolutia leului in comparatie cu euro si dolar in 2018: Rolul interventiilor BNR

In 2018, leul a pierdut teren in fata principalelor valute.



In ianuarie, valoarea medie a cursului euro-leu a fost de 4,6500 lei/unitate, potrivit datelor BNR consultate de Ziare.com.



Urmatoarele doua luni au fost marcate de deprecieri pentru leu in fata monedei unice, dupa care situatia s-a mai echilibrat putin.



Astfel, valoarea medie in luna mai a fost de 4,6387 lei/untate.



Insa vara a venit cu o lovitura pentru moneda nationala, care s-a depreciat in iunie. In aceasta luna, valoarea medie a cursului a fost de 4,6611 lei/unitate.



Ulterior, apele…