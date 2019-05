Evită incendiile în locuințe! Surse de incalzire: Daca apare o defectiune la centrala termica, urmati intocmai pasii indicati in manualul de utilizare. Nu incercati sa o reparati dumneavoastra, apelati numai la firme autorizate; Nu utilizati mijloace de incalzire cu improvizatii sau cu defectiuni; Nu amplasati materiale sau obiecte combustibile la mai putin de 1 m de sobe sau orice radiator electric. Nu uscati hainele pe sobe sau radiatoare electrice; Nu folositi sobele cu usitele sa (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Datele Eurostat arata ca in Romania sunt 8,89 milioane de locuinte, dintre care 3,98 milioane sunt in mediul rural. Dintre acestea, 2,9 milioane au acces la o retea de canalizare, insa doar 2,2 milioane sunt bransate. Deci aproape 1,8 milioane de locuinte (in care locuieste 29,7% din populatia Romaniei)…

