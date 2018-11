Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a incercat, din nou, sa-l asigure pe vicepresedintele american Mike Pence ca Rusia nu avut niciun amestec in alegerile prezidentiale din 2016 din Statele Unite, in timpul unor discutii intre cei doi saptamana trecuta, cu ocazia summitului Asociatiei Natiunilor din Asia…

- Presedintele american Donald Trump a denuntat din nou joi intr-un mod vehement ancheta privind ingerinta rusa in alegerile prezidentiale americane din 2016, condusa de procurorul special Robert Mueller, la o...

- Republicani importanti au avertizat ca ancheta condusa de procurorul special Robert Mueller privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane trebuie sa continue dupa ce Jeff Sessions, procurorul general, si-a dat demisia la cererea lui Donald Trump, scrie The Guardian preluat de news.roTrump…

- Analistul politic Dionis Cenusa considera ca regularitatea cu care Igor Dodon se intalneste cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, indica cel putin trei lucruri, inclusiv ca Rusia pariaza pe socialisti la parlamentare din 2019. Potrivit lui, acest lucru nu se datoreaza doar gesturilor de loialitate…

- La cateva zile dupa ce Donald Trump a anunțat ca se va retrage din tratatul nuclear cu Rusia, Vladimir Putin a facut niște afimații amenințatoare. Romania se pare ca a ajuns pe lista neagra a liderului de la Kremlin. Sambata seara, pe 20 octombrie, Donald Trump a anunțat ca Statele Unite ale Americii…

- Facebook si Twitter nu au descoperit un amestec al Chinei in alegerile pentru Congresul SUA care vor avea loc pe 6 noiembrie, au declarat oficiali ai celor doua companii, contrazicand astfel afirmatiile presedintelui Donald Trump potrivit carora Beijingul ar incearca sa intervina in scrutinul electoral,…

- Fostul sef de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort si-a dat acordul sa pledeze vinovat la doua capete de acuzare in cadrul unei intelegeri cu procurorul special Robert Mueller, și sa colaboreze cu acesta in ancheta privind implicarea Rusiei in alegerile americane din 2016, scrie BBC News. Manafort…

- Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, sustinut de Kremlin, a fost reales cu o majoritate de voturi in functie, conform rezultatelor publicate luni, a doua zi dupa alegerile alegerile locale desfasurate in Rusia, marcate de arestarea a peste 1.000 de persoane in cursul unor actiuni de protest impotriva…