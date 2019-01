Everestul, curatat de cadavre China va curata Muntele Everest de trupurile neinsufletite ale alpinistilor care si-au pierdut viata la peste 8.000 de metri altitudine, asa numita “Zona a Mortii”. Recuperarea cadavrelor se va face intr-o maniera „respectuoasa”, dar operatiunea este periculoasa si necesita mult timp si efort din partea alpinistilor. ‘In primul rand, vom alege trei sau patru puncte […] Everestul, curatat de cadavre is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- China va curata intr-o maniera respectuoasa Muntele Everest de trupurile neinsufletite ale alpinistilor care si-au pierdut viata la peste 8.000 de metri altitudine, conform unui anunt recent al Asociatiei de Alpinism din Regiunea Autonoma Tibet.

- Sarcina va fi pusa in aplicare de o echipa de alpinisti din China, stabilita saptamana trecuta in Lhasa. ''In primul rand, vom alege trei sau patru puncte pe versantul nordic in care vom amplasa ramasitele'', a declarat Nyima Tsering, conducatorul China Mountaineering Team (Tibet). ''Acolo unde va…

- China si-a ”comprimat” perioada dezvoltarii unor noi tehnologii ”furand” propritatea intelectuala americana, ceea ce-i permite in prezent sa conteste suprematia Statelor Unite in acest domeniu, potrivit serviciilor nationale americane de informatii, care si-au prezentat noua strategie, relateaza…

- China va curata intr-o maniera respectuoasa Muntele Everest de trupurile neinsufletite ale alpinistilor care si-au pierdut viata la peste 8.000 de metri altitudine, conform unui anunt recent al Asociatiei de Alpinism din Regiunea Autonoma Tibet, citat miercuri de agentia Xinhua. Sarcina…

- Ultima editie de iarna a celebrului salon american si-a deschis ieri portile, in plina tranzitie a sectorului auto confruntat cu dificultati ca urmare a crizelor financiare. Tensiunile comerciale dintre SUA si China, incetinirea economiei mondiale, inasprirea politicilor de mediu si schimbarea gusturilor…

- Eveniment ZF Live. Liviu Voinea, viceguvernator al BNR: Intre 1913 si 2013, economia romaneasca a crescut mai mult decat a Chinei sau Japoniei Tweet Print Mail Autor: Razvan Botea astazi, 00:08 1 Intr-o suta de ani, intre 1913 si 2013, PIB-ul pe cap de locuitor al Romaniei a crescut mai…

- Inundatiile ucigase care au indoliat peninsula au relansat vii dezbateri privind constructiile ilegale, mai ales in sudul tarii. Sub soc, Sicilia se pregateste de funeraliile celor noua victime din Casteldaccia, surprinse de ape in propria locuinta, in timp ce peste 30 de morti au fost inregistrati…

- China a devenit cea mai mare piata de supraveghere video din lume, o retea care se extinde si in bancile care au inceput sa foloseasca camere si scanere pentru a inregistra micro – expresiile faciale si a-i identifica pe cei care mint atunci cand vor sa ia un imprumut. Sunt studiate cu atentie clipitul…