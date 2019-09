Evenimentul Ziua Portilor Deschise, in Baza 90 Transport Aerian. Ce pot viziona vizitatorii

Sambata, 14 septembrie, intre orele 8.30 si 15.00, in Baza 90 Transport Aerian este organizata Ziua Portilor Deschise.Cu acest prilej, vizitatorii pot viziona, in expozitie statica, tehnica de aviatie si aparare antiaeriana: aeronave AN 26, AN 30, C 27J Spartan, IAR 330 Medevac, IAR 330 Socat, sistemul antiaerian HAWK si radarul TPS 79R si sunt organizate demonstratii tactice si zboruri cu aeronavele din dotarea Fortelor Aeriene Romane.De asemenea, sunt organizate si standuri cu tehnica din dota ...