Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 5.1 s a produs sambatat dimineata in Regiunea Centrala a Turciei, transmite CSEM EMSC. Magnitudinea de moment a seismului a fost de 5.4.Seismul a fost localizat la coordonatele 40.76 N si 32.96 E si s a produs la o adancime de doar 5 kilometri.Distantele de la epicentru…

- "Lucrurile sunt tergiversate de mai bine de doi ani. Situatia este cu atat mai ingrijoratoare cu cat, pe langa blocarea realizarii acestor investitii privind utilitatile apa-canal, o serie de municipii si orase din judetul Suceava sunt blocate si cu lucrarile de infrastructura rutiera finantate prin…

- Asociația Prietenii Spitalului “Dr. Constantin Opriș” organizeaza, in data de 14 septembrie 2019, in Baia Mare, prima ediție a crosului caritabil Alearga și Ajuta. Scopul evenimentului este acela de a achiziționa un aparat modern care va dota Centrul de recuperare pentru sportivii maramureșeni din Complexul…

- Un tren incarcat cu PAL pentru export a deraiat astazi, in jurul orei 14:15, pe un pod de la intrarea in Dornești. CFR Marfa a anunțat ca pe podul de la intrarea in stația Dornești a avut loc deraierea locomotivei și a primelor patru vagoane dintr-un convoi de manevra ce circula dinspre stația Radauți…

- Silviu Cadia, pasionat de pedalat prin locuri mai puțin obișnuite, va va impartași din experiența sa intr-un eveniment care va avea loc la Cinema Bela Lugosi din Lugoj. La eveniment veți putea afla cum a calatorit pe doua roți pana in Nordul Indiei și veți putea urmari aventurile lugojeanului intr-un…

- TNL Radauți impreuna cu deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, organizeaza cea de-a treia ediție DONATHLON, o acțiune in scop caritabil, dupa ce edițiile desfașurate anterior s-au desfașurat cu succes. Donathlon Ediția a III-a va avea loc pe data de 7 August 2019 incepand cu ora 08:00 la punctul…

- Cele mai importante praznice ale lunii iulie Potrivit crestinortodox.ro , Sfantul Ilie a trait in Regatul de Nord al lui Israel, in vremea domniei regelui Ahab. Sfantul Ilie a fost fiul preotului Sovac din Tesvi (din neamul lui Aaron) și a trait cu mai bine de 800 de ani inainte de Hristos. Vechiul…

- Liga 5 SPRIJIN… ACS Moara Domneasca a disputat un meci caritabil in Italia, impotriva echipei italiene Spartak Sandamiano. S-au strans 273 de euro, iar banii vor fi folositi pentru sustinerea echipei de fotbal din satul Moara Domneasca, comuna Valeni. La acest eveniment a participat si fotbalistul Vasile…