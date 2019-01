Evenimentele politice ale anului 2019 in Romania si in lume

Anul politic 2018 a fost unul exact asa cum il anticipam - cu Justitia camp de lupta, cu un referendum, cu Dacian Ciolos revenind in politica si cu lupte interne in PSD.



Batalia din Justitie pare ca va avea punctul culminant in 2019, in care miza se muta pe amnistie si gratiere. Insa, daca in 2018 luptele politice au fost eclipsate de evenimentele din Justitie sau de proteste si de violentele jandarmilor, in 2019, confruntarile politice sunt unele deosebit de importante.



Pe plan extern, cel mai important eveniment pentru Romania va fi reprezentat de alegerile europarlamentare…