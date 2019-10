Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) organizeaza "Zilele Portilor Deschise", in perioada 9 - 11 octombrie 2019, dar si un Forum al agricultorilor la Romexpo, in data de 9 octombrie, ambele evenimente fiind dedicate Zilei Nationale a Produselor Agroalimentare Romanesti, care se sarbatoreste…

- Romania va putea acorda fermierilor in aceasta toamna un avans de pana la 70% din platile directe si de pana la 85% in cazul sprijinului acordat in cadrul masurilor de dezvoltare rurala, in urma unei decizii aprobate de Comisia Europeana, a anuntat, luni, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale anunta ca inspectorii din cadrul Directiilor pentru Agricultura Judetene si a Municipiului Bucuresti continua verificarile in toate pietele agroalimentare din Bucuresti si din tara, in pietele si depozitele en-gros, precum si in hipermarket-uri, unde au…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) intentioneaza sa extinda suprafata terenurilor irigate la 2,6 milioane de hectare pana in 2025, ca masura pentru gestionarea agriculturii in conditiile schimbarilor climatice, potrivit unui proiect postat pe site-ul Ministerului.MADR a elaborat…

- Valoarea totala a fondurilor europene pe care Romania le-a primit in anul 2019 pentru agricultura și dezvoltare rurala se ridica la aproximativ 2,70 miliarde euro, suma care include plațile directe și investițiile realizate prin programul de dezvoltare rurala, potrivit unui comunicat publicat, in data…

- Petre DAEA ii invita pe oamenii politici care pun la indoiala exactitatea datelor sa mearga in teren intrucat recoltarea se realizeaza la vedere Referitor la articole publicate recent de mass-media și la afirmațiile unor lideri politici referitoare la producțiile agricole din anul 2018, Ministerul Agriculturii…

- Fermierii din Romania si Republica Moldova trebuie sa se organizeze in forme asociative pentru a deveni competitivi pe piata, iar ministerele de resort din cele doua tari trebuie sa colaboreze pentru a asigura suportul institutional necesar in beneficiul fermierilor si antreprenorilor, este concluzia…

- In urma cu șase decenii, British Motor Corporation (BMC) lansa modelul Mini. Publicul a putut admira chiar de la inceput doua modele produse plecand de la aceeași structura: Morris Mini-Minor si Austin Seven. Iar aceasta dubla premiera anticipa flexibilitatea cu care putea fi valorificat conceptul britanicilor…