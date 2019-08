Stiri pe aceeasi tema

- Fortele Navale Romane organizeaza miercuri si joi, 14 si 15 august, o serie de activitati dedicate Zilei Marinei Romane.Miercuri, 14 august, vor avea loc ceremonii dedicate eroilor marinari, astfel: Constanta, la Monumentul Crucea Marinarilor, incepand cu ora 08.30, in prezenta ministrului apararii…

- Municipiul Targoviste in sarbatoare. In zilele de 10 și 11 august , la Targoviste au avut loc ceremoniile liturgice dedicate Sf. Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului si Mitropolitul Tarii Romanesti. Premierul Viorica Dancila, vicepremierul si ministrul de Interne, Mihai Fifor, Leonardo Badea,…

- Ministrul de interimar de Interne, Mihai Fifor, a declarat vineri ca a discutat cu premierul Viorica Dancila si ''nu se pune problema remilitarizarii Politiei''. "Am discutat si aseara la un post de televiziune, cat se poate de clar. Am fost intrebat daca s-a discutat si sunt un om onest si v-am promis…

- A avut loc o sedinta operativa a vicepremierului pentru implementarea parteneri-atelor strategice ale Romaniei, ministrul afacerilor interne, interimar, Mihai-Viorel FIFOR cu inspectorii sefi din teritoriu. Ministrul afacerilor interne a fixat o serie de obiective pe termen scurt care privesc intarirea…

- Guvernului rus i-a fost trimisa o declarație din partea Germaniei cu privire la acțiunile in forța ale politiei ruse impotriva manifestanților de la Moscova, de pe 3 august, a anunțat reprezentanta Ministerului German de Externe, Maria Adebahr, relateaza Deutsche Welle. Ieri, Ministerul rus de Externe…

- Ovidiu Badea, directorul general al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura ”Marin Dracea”, incaseaza pentru anul 2019 suma de 1,94 milioane lei pentru pozitia pe care o ocupa, potrivit Ordinului nr. 337 din 23 mai 2019.Citește și: ALDE AMENINȚA cu ruperea coaliției de…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca soferii autoturismelor care trec podul peste Dunare in sensul Giurgiu-Ruse, pe 20 iunie, nu vor plati vreo taxa. "In data de 20.06.2019, vehiculele rutiere de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri pe scaune,…

- Pe rolul Judecatoriei Constanta s a aflat, in data de 22 mai 2019, solutionarea cauzei civile avand ca obiect ordin de protectie prelungire, formulata de reclamanta F. N., domiciliata in Eforie Sud, in contradictoriu cu paratul F. O., domiciliat in Eforie Sud. Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei…